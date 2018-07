Lowell Thomas: Tibet Im Gewitter (Universitas Verlag, Berlin, 248 S., 66 Abb.).

Ernst Schäfer: Unter Räubern in Tibet (Vieweg Verlag, Braunschweig, 240 S.).

Amaury de Riencourt: Tibet im Wandel Asiens (Eberhard Brockhaus, Wiesbaden, 285 S., 30 Abb., 2 Karten).

In Amerika gibt es einen Rundfunksprecher, der schon in frühester Jugend drei kapitale Wünsche hatte: Er wollte durch Arabien reisen, er wollte nach Afghanistan, und er wollte den Dalai-Lama in Lhasa sehen. Alle drei gingen in Erfüllung. Danach setzte sich der Sohn des Rundfunksprechers hin und schrieb alles genau auf, denn sein Vater hatte ihn mitgenommen. Nun wissen wir, wie es ist, wenn zwei Amerikaner mit hungrigen Augen im Jahre 1949 einen Ferientrip von Kalkutta nach Lhasa machen.

Ihre Reise durch Tibet war für Menschen der westlichen Welt, soviel man weiß, die letzte, bevor sich Chinas rote Hand auf das über viertausend Meter hohe Gebirgsplateau legte. Beide .Umstände, zusammen mit der magnetischen Anziehungskraft, die sich der Priesterstaat durch seine starre Isolierung von der Außenwelt erwarb, ließen das unbekümmerte Reporterbuch von Lowell Thomas mit dem geheimnisvollen Titel „Out of the world“ in den USA schnell zum Bestseller werden. Keines begegnete so unverfroren, ohne jede andere Absicht, als einmal dort gewesen zu sein, und dadurch so frisch und instruktiv dem fremden Land. Allerdings ballten sich im Sommer 1949 bereits bedenkliche politische Wolken über dem Potala. Zwar blitzte und donnerte es noch nicht. Aber der politische Nutzen, den die Tibeter vom offiziell genehmigten Besuch zweier amerikanischer Staatsbürger erhofften, verwandelte sich ausschließlich in Vorteile für die beiden Geladenen, selbst.

Weder forderte ihr wohl durchdachter Geschwindmarsch über elende Karawanenstraßer die Strapazen und Gefahren, denen etwa Ernst Schäfer auf seinen Tibetreisen zu begegnen hatte (sie werden in seinem neuesten Buch besonders ursprünglich und erregend geschildert), noch belasteten sie sich während der wenigen Wochen „abseits der Welt“ mit Problemen, wie Amaury de Riencourt es tat. Der junge französische Journalist verließ nach zwei Jahren klugen Beobachtens und intensiven Studiums das Herz des zweitgrößten Erdteils im Jahre 1948. Er war zu der Oberzeugung gelangt, daß das heutige Tibet der Schlüssel zum Verständnis für die Unruhe des ganzen Erdteils sei; eine Überzeugung, die dem Land der lebenden Götter mit seiner in Formalismus und Aberglauben erstickten Staatsreligion wohl zuviel Ehre erweist. Thomas Vater und Sohn hatten nicht soviel Zeit und verließen sich, Mikrophon und Farbfilm stets griffbereit, auf die Überraschungen, die sich dem Zivilisierten fern der Zivilisation an den Weg stellen.

In Lhasa wurde gerade das große Sommerfest gefeiert. Die beiden Amerikaner durften Bandaufnahmen für ihren Rundfunksender machen, die sofort via Indien in die Heimat gingen. Als der Dalai-Lama, der derzeit vierzehnte und vor drei Jahren vierzehn Jahre alt, sie empfing, lächelte er; Lowell Thomas versichert, daß er während der ganzen Audienz gelächelt hat. H. Schlüter