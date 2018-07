J. B. Wien, im Juli

Bisher war es in Österreich so: Die Zentralstelle für Ausfuhr und Einfuhr hatte über Außenhandelsgeschäfte zu entscheiden. Ein Kollegium von Vertretern der Behörden und der Kammern bestimmte, und ein einziges Veto, z. B. des Gewerkschaftsmannes, des Delegierten der Arbeiterkammer also, genügte, um einen Antrag zu Fall zu bringen. Ein Export von Schnittholz für 400 Mill S wurde im Vorjahr auf diese Weise unterbunden. Dabei waren gerade die Kammervertreter von Regierung und Parlament unabhängig. Aber die Körperschaft entschied „körperschaftlich“, das heißt: nach allen bürokratischen und sonst bedenklichen Regeln einer Kompromiß-Maschine. Der Handelsminister war machtlos. Der Kaufmann konnte nur auf eine günstige Erledigung seiner Anträge hoffen, niemals aber mit der Tatsache der Anerkennung oder gar dem Termin wirklich rechnen. Er mußte sich oft um die Fürsprache einzelner Kommissionsmitglieder in endlosen Interventionen bemühen ...

Nach §§ 19 und 20 der österreichischen Bundesverfassung darf aber eine solche Verwaltung nur unter Leitung der obersten Regierungsorgane, in diesem Falle also des Handelsministers, erfolgen. Auch Länderrechte wurden durch die bisherige Praxis verletzt. Darum unternahm die Vorarlberger Landesregierung einen Vorstoß beim Verfassungsgerichtshof. Hier folgte nun die Sensation: die entscheidende Bestimmung im „Außenhandelsverkehrsgesetz“ wurde als verfassungswidrig aufgehoben und die Kompetenz des Handelsministers wiederhergestellt.

Die grundsätzliche Bedeutung der Entscheidung geht über den Anlaß hinaus; sie zeigt auch die Problematik des Wirtschaftsdirektoriums als der derzeit obersten Entscheidungsstelle in Österreichs Wirtschaftsfragen.

Nun könnte man natürlich – die Verfassung ändern, denn die Sozialisten werden ihre Niederlage, also den Verlust wichtiger Einspruchsrechte, nicht gern hinnehmen. Eine Verfassungsänderung braucht aber eine Zweidrittelmehrheit, das heißt die Volkspartei müßte aus Koalitionstreue gegen ihre eigenen Grundsätze stimmen. Das ist aber nicht so leicht denkbar. Man hat sich in dieser Frage als Partei schon sehr präjudiziert: Der neue Handelsminister hatte wegen dieser Kompetenzbeschneidung den Rücktritt angeboten und ist dann nur in der Hoffnung auf die jetzt eingetretene Entscheidung in dem beim Verfassungsgerichtshof seit längerer Zeit laufenden Verfahren geblieben.

Was die Sache selbst betrifft, so war es zu dieser Entscheidung höchste Zeit. Die Ausfuhr ist gesunken und die Zahlungsbilanz nach dem Rückgang der ERP-Geschenke prekär genug. Selbst ohne Oberbürokratie und kommissionelles Hineinreden wird der Exporteur bei den hohen österreichischen Produktionskosten sich nicht leicht auf den Märkten behaupten.