Inhalt Seite 1 — Nur ein Schulmeister Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie war dein Leben und Sterben so sanft und meerstille, du vergnügtes Schulmeisterlein Wutz!“ hebt Jean Pauls Idylle vom Auenthaler Dorfschullehrer an. Noch heute ist der milde Hauch dieses Satzes in den Vorstellungen spürbar, die sich die meisten Leute von einem Stande machen, den niemand recht kennt, obwohl er so tief in die Gestaltung unseres Lebens eingreift. Jean Paul hat freilich auch Gründlicheres von ihm zu sagen gewußt. Aber wer liest noch seine Erziehungslehre „Levana“, in deren optimistischen Schnörkeln schon so viele Erkenntnisse stecken, zu denen. die moderne Pädagogik sich erst schrittweise durchgemüht hat! Fernab von dem zähen und oft hoffnungslos erscheinenden Kampf, den der Volksschullehrer heute um seine Existenz führt, erhalten sich die putzigen Assoziationen, die mehr oder weniger auf den Geige spielenden Kauz, der auch den Rohrstock zu schwingen weiß, hinauslaufen.

Mancher unter uns hat ihn noch so erlebt. Der preußische Schullehrer, so hieß es häufig, habe bei Königgrätz gesiegt. Auch der wackere Mann, der mir in der kleinen westfälischen Stadt das Abc beibrachte, berief sich gern auf diesen kernigen Satz, so daß ich mir die genannte Schlacht, ob ich wollte oder nicht, als eine titanische Prügelei zwischen Schulmeistern vorstellte, die mit Linealen und Rohrstöcken aufeinander losgingen. Grausam mußte es, so schien mir, dabei zugegangen sein, denn mein Lehrer hieß zwar Alban Sternschulte – kann man Jean Paulscher heißen? – und spielte selbstvergessen auf der Violine, aber er konnte auch recht zornig werden und schmerzhafte Streiche in die kindlichen Handflächen versetzen. Aber stärker als die Züchtigungen ist mir der blühende Flieder im Gedächtnis geblieben, den er in der guten Jahreszeit auf seinem Pult stehen hatte. Auch der Geruch seines Schnupftabaks umschwebt mich heute noch manchmal. Trotzdem will es mir scheinen, daß er vielleicht doch nicht der ideale Bildner der kindlichen Seele war und daß er mein eindrucksfreudiges Gemüt mehr als einmal – um abermals Jean Paul zu zitieren – „mit der Sense barbierte“.

Reißen wir uns daher vom vergnügten Schulmeisterlein Wutz los und geben wir das holde Männchen der poetischen Traumwelt zurück, aus der es entstiegen ist! Die Wirklichkeit trennt uns auf den Nägeln. Ich kann es mir wohl ersparen, daran zu erinnern, welche Bedeutung der erste Unterricht für die Entwicklung des Menschen besitzt. Die Prägung der frühen Schuljahre ist unverlierbar, sie bestimmt unser Weltbild und unser Verhältnis zum Mitmenschen, ja sie entscheidet über unsere Fähigkeit und Lust, aus unserem Wesen etwas zu machen. Kein elterlicher Mißgriff kann verhängnisvoller sein als die Beschädigung des Charakters, die dem Kinde im Elementarunterricht widerfahren kann. Kein häusliches Glück kann mehr fördernde Kraft haben als die Erleuchtung, die der Volksschullehrer spenden kann. Die heimische Geborgenheit des Hauses hört in der Volksschule auf, denn mit ihr beginnt der Daseinskampf, beginnt die Einordnung des Menschen in die Gesellschaft. Erinnern wir uns an die Dramatik dieses Vorganges, die in der kindlichen Spiegelung oft zu ungeheuren Dimensionen verzerrt wird. Die meisten deutschen Kinder lernen nur die Volksschule kennen und machen dort die große Erfahrung ihres Lebens, die über die Entwicklung ihres Charakters und somit über ihr Glück bestimmt, eben die Erfahrung der Einordnung, des Zusammenlebens mit den übrigen Menschen, der Grenzen und Möglichkeiten, die dem Individuum gegeben sind. Die reine Bildung, das Wissen und die Kenntnisse sind nur ein Teil dieses Vorgangs.

Man sollte meinen, daß diese Zusammenhinge zwingend genug seien, um den Volksschullehrer in den Mittelpunkt der öffentlichen Bemühungen zu rücken und seiner Autorität eine gewisse soziale Grundlage zu geben. Das Unglück ist indessen, daß er in den Notständen und Forderungen, die auf Öffentlichkeit und Staat einstürmen, den Punkt des geringsten Widerstandes bietet. Keine Räder stehen still, wenn sein schwacher Arm es will; kein Blut fließt, wenn seine unbewehrte Hand danebenschneidet. Die Zerstörung, die von seiner Vernachlässigung ausgehen kann, wird nicht augenfällig, denn sein Stoff sind nichts weiter als Seelen. Er arbeitet nicht an Körpern, Bauten oder Maschinen; er arbeitet nur an Charakteren, und die Risse, die sich in diesen bilden, kommen nicht sogleich zum Vorschein. Mit einem Wort, die jammervolle wirtschaftliche Lage des deutschen Volksschullehrers ruft keine unmittelbar faßlichen Mißstände hervor, die zu schleunigem Abstützen zwängen, aber dafür ist der Schaden dauerhafter und geht tiefer. Sein Stand bildet einen besonderen Anreiz zu festlicher Beredsamkeit und zu jenen kummervoll-feierlichen Betrachtungen über Bildung und Verantwortung, die den Rednern erlauben, sich nachher eiligeren Aufgaben zuzuwenden.

Ein deutscher Volksschullehrer bezieht heute in der Anfangsstufe eine wöchentliche Besoldung von noch nicht 60 DM, er bleibt also beträchtlich hinter der Bezahlung eines Facharbeiters zurück. Nach dreiundvierzigjähriger Dienstzeit bringt er es auf knapp 110 DM in der Woche, also auf ein Gehalt, mit dem der Studienrat anfängt. Nun ist es allerdings richtig, daß er sich mit diesen kläglichen Sätzen die Pensionsberechtigung erwirbt, aber das ändert nichts an der verhängnisvollen Tatsache, daß er während seiner ganzen Wirksamkeit praktisch außerstande ist, sich mit jenen Bildungsgütern vertraut zu machen, von denen er im Unterricht unaufhörlich reden soll. Er kann sich weder Bücher noch Noten kaufen, er kann nicht reisen; der Besuch von Theatern, Konzerten und sonstigen Veranstaltungen ist ihm versagt. Seine materielle Lage zwingt ihn, sich in jenem sorgenvollen und kärglichen Zustand zu behelfen, der ihm, angesichts der geistigen und sozialen Ansprüche, die an seinen Beruf gestellt werden, jede Sicherheit und Überlegenheit nimmt. Man fordert von ihm, daß er in seinem Bereich die Elite darstelle, und verweigert ihm die Mittel. Er geht in der Masse derjenigen unter, die er lehren soll, dem Massendasein zu widerstehen und Mensch zu sein.

In keinem Lande der Welt wird so viel über Unterrichtsreformen räsoniert wie in Deutschland, und der Volksschullehrer ist dabei nicht auf den Mund gefallen. Aber der Idealismus, den er an das Problem heranträgt, bleibt nur allzu leicht in dem verständlichen Bestreben hängen, seinem Stand, wenn es nicht möglich ist ihn materiell zu heben, wenigstens gesellschaftlich aufzuhelfen. Schon längst gehören die zukünftigen Volksschullehrer zu jenem Zehntel der deutschen Bevölkerung, das die höhere Schule besucht und das sich durch das Abiturientenexamen die Eignung zum akademischen Studium erwirbt. Das Bestreben der Lehrerschaft geht dahin, ein richtiger „Akademiker“ zu sein und die pädagogischen Institute, in denen sie ausgebildet wird, zu einem Teil der Universität zu machen. (In Hamburg erfolgt die Ausbildung bereits im Rahmen der Universität.) Es ist eine der eigentümlichsten Erscheinungen des deutschen Lebens, daß in den sogenannten gebildeten Ständen die hierarchischen Vorstellungen noch in voller Geltung sind und daß eine Berufsschicht schon halb befriedigt ist, wenn sie zu den „höheren“ Graden gehört, auch wenn sie nicht deren materielle Vorteile genießt. Die alte preußische Einteilung in Oberlehrer und Unterlehrer – es gab sogar „beschränkte Unterlehrer“ – mag hier noch nachwirken und ihren störenden Einfluß auf das Selbstgefühl ausüben. Was hilft es aber einem zukünftigen Pädagogen, wenn er „Vollakademiker“ ist und dann Dorfschullehrer, also nur „mittlerer“ Beamter wird während seine Studiengenossen zu den „höheren“ Beamtenstellungen oder den entsprechenden Graden aufsteigen!

Die völlige Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Rangvorstellungen ist es, die der Arbeiterschaft ihre soziale Stoßkraft verleiht. Umgekehrt läuft der Volksschullehrer Gefahr, mit Standeserhöhungen befriedigt zu werden und bei seinem Hungergehalt zu bleiben.