Im Nachtprogramm des NWDR gab es eine Kienek Stunde, die den bedeutenden Musiker als Redner und als Interpreten in eigener Sache vor das Mikrophon führte. Er erzählte von seiner zwanzigjährigen Beschäftigung mit dem Zwölftonsystem und erklärte die Konstruktion seiner gleich darauf von ihm gespielten 6. Klaviersonate. Dann erläuterte er ebenso knapp den Grundriß seines 4. Klavierkonzerts, dessen Bandaufnahme von ihm" dirigiert, von Miriam Molin (der es gewidmet ist) pianistisch betreut war. Er hätte nicht zu sagen brauchen, daß dieses Konzert — im Gegensatz zu der Sonate — nicht nach den strikten Regeln des Zwölftonsystems geschrieben ist. Man hörte es — auch der Nichtfachmann mußte es hören. Schwer zu begreifen, was einen so saf tstrotzendan VöllfclMfcrnusikanten wie Ernst Krenek bewogen haben mag, sich zur Überantwortung seines Talentes an das einschnürende Korsett der Zwölf tönerei verpflichtet zw fühlen. In der Sonate erinnert kaum noch etwas an Kfeneks Erfindungskraft; sie zeigt das typische ereignislose Auf derStelle Treten der M>usik, das den meisten Erzeugnissen der Zwölfton Sekte ihre akademische Langweiligkeit verleiht, ihre Kontrastlosigkeit, ihre harmonische Uniformität. Hatte Kfenek das nötig? Nein! Man merkt es wieder an dem Klavierkonzert, das genau dort, wo der Meister sich auf seine Meisterschaft besinnt und das Dogma des neuen Glaubens vergißt, zu altgewohnter musikalischer Kraft aufblüht und genau da, wo man die erwähnte "zwanzigjährige Beschäftigung" spürt, mit beschnittenen Flügeln am Boden zu kriechen scheint — Insofern war es eine aufschlußreiche Sendung th Eine "Mittemachtszeitumg" sendet München montags und donnerstags statt "Letzter Meldungen". Der Titel ist hübsch, aber es klingt, als würden aus einer "Abendpost" Kurznachrichten und Artikel heruntergelesen. Ganz anders machts der SWF in seiner täglichen "Tribüne der Zeh", hier sprechen die Kommertatoren lebendiger, nicht so "komprimiert": für Hörer eben. Doch zwei Stunden später gibt der SWF wieder Nachrichten, und die hören sich etwa so an: Erhard trat für Aufhebung des Devisenzwanges ein (Ohne Pause gehts weiter:) "Wetterbericht kühl oder nur mäßig warm " (Ohne Pause weiter:) "Bundespräsident Heuss empfing Bundeskanzler " Wer nicht genau aufpaßt, meint gehört zu haben, der Bundesprksident wäre zu Dr. Adenauer nur mäßig warm gewesen . Das ist nun jeden Abend so, und hier scheint denn doch mit dem "funkischen Umbruch" im Prinzip etwas nicht zu stimmen. Im Frankfurter Nachrichtendienst alber hieß es gar: "Aktuelles vom Tage fällt heute aus " Glückliches Hessen, wo nichts passierte! kussion über "Die große Masche", das Hörspiel vom Fußball, das Skandale um ein Aufstiegsspiel behandelt und dessen kürzliche Sendung die Gemüter so sehr erregte. Es beteiligen sich: Sportjournalisten, aktive Spieler und der Autor OttoHeinz Jahn (Wer das aktuelle Stück noch einmal hören will, schalte sich schon um 20 00 Uhr ein ) 23 15 im NWDR: Olivier Messiaen, den Mystiker der modernen Musik, an der OrgeL Wir hören als Aufnahme Ausschnitte aus dem VIII. Konzert "Das Neue Werk" (siehe "Die Zeit", Nr. 22 vom 29. Mai 1952). Die unübertroffene Pariser Chorale Conraud singt sein zwölfstimmiges A cappella Werk Cinq Rechants. Pfitzners "Palestriaa", die "majsikaMscheLegen de" von der Rettung der Kirchenmusik, in die der Komponist das Bekenntnis seiner eigenen künstlerischen Sendung verwob. Vor dreieinhalb Jahrzehnten entstand dieses deutsche Mwsikdrama, heute wie damals fast unvergleichlich in Buch und Musik (und ihrer Einheit). Bremen sendet die Aufführung der Wiesbadener Maifestspiele 1952, unter Karl Elmendorff.

Kabarett treffen sich "Die Kleinen Vier", um mit amüsanten Sketschen, lyrisch boshaften Chansons und zielsicheren, hie und da dem bayrisch blauweißen Köcher entnommenen Wortpfeilen die "Großen Vier" und andere Zeitgenossen zu parodieren.

22 45 aus Frankfurt: Nicht vergessen, vor dem Schlafenp ehen den "Mitternachtscocktail" einzunehmen. Es wird getanzt — nach neuen und neuesten Noten, und zwischendurch erzählt der "Wellensittich", obwohl ers ja in, jeder Wodienendnacht tut, doch wieder eine neue und aufregende Hörspielstory.

dreiwöchentlichen Gespräch "Der Einzelne und die Mächte" — diesmal über den "Schöpferischen Menschen in unserer Zeit" — beteiligen sich vor allem: Hans Egon Holthusen, bekannt als Lyriker, Literaturkritiker und Essayist, der Physiker und Philosoph von Weizsäcker und — als bewährter Leiter der Sendung — Jürgen Eggebrecht. Montag, 7. Juli, 21 40 aus Bremen: Wanda Landowska, die große Virtuosin auf dem Cembalo, die auch als Musikschriftstellerin seit langem einen Namen hat. In einer Sendung zu ihrem 75. Geburtstag hören wir sie mit zwei Werken Joh. Seb. Bachs: mit Präludium, Fuge nd Allegro in Es dur und dem "Italienischen Konzert". 22 10 von Stuttgart: Den montäglichen "Militärpolitischen Kommentar" von Robert Knaiuss. Die Kotnmentarreiihen des Süddeutschen Rundfunks zeichnen sich durch die Aktualität nd Grundsätzlichkeit ihrer Themen aus. unter dem Weizen", ein Hörspiel von Emery Bonett und Erwin Wickert. War es sinnvoll, unter großem persönlichem Opfer vier Menschen vor dem Tode zu retten? Diese Frage stellt sich