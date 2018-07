Ford-Köln bleibt noch ohne Dividende. Obschon die Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln, im Jahre 1951 einen Reingewinn von 1,37 Mill. DM erreicht hat, der sich um den Vortrag von 0,89 auf 2,26 Mill. DM erhöht, wird mit Rücksicht auf die Beanspruchung der Barmittel durch Investitionshilfe, Lastenausgleich und auf die erforderliche weitere Modernisierung des Betriebes von der Verteilung einer Dividende Abstand genommen. Die Produktion an Pkw. und Lkw. stieg von rund 30 000 Einheiten in 1950 auf 35 160 im Jahre 1951, in der Hauptsache durch vermehrte Pkw-Produktion. Durch den neuen 3,5-Tonner-Diesel-Lastwagen konnte der Verkaufsanteil in der 2 –4-Tonner-Klasse gegenüber dem Vorjahr um 4 v. H. erhöht werden. Der Export nahm im Berichtsjahr im selben Umfange zu wie die Produktion. Etwa ein Drittel der Produktion ging ins Ausland mit einem Devisenerlös von ca. 60 Mill. DM. Am Ende des Berichtsjahres waren annähernd 5000 Personen (1. V. 5715) beschäftigt. Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 1952 läßt, falls nicht weitere Preiserhöhungen oder Steuerbelastungen eintreten oder die immer noch nicht zufriedenstellende Materiallage sich nicht verschlechtern, ein angemessenes Ergebnis erwarten. Der Beginn des Geschäftsjahres 1952 brachte die Einführung des Pkw. „Taunus 12 M“. Obwohl bereits Anfang März das Produktionssoll erreicht wurde, mußten erhebliche Lieferfristen in Anspruch genommen werden. Auch im Ausland findet der Wagen größtes Interesse.

Exportausweitung bei DLW. Die Deutsche Linoleum-Werke AG., Bietigheim (Wttbg.), schloß im Geschäftsjahr 1951 bei einem erhöhten Rohertrag von 36,92 (1950: 33,90) – alles in Mill. DM – und 2,87 (3,55) Anlageabschreibungen sowie nach Zuweisung von 1,7 (1,2) zur freien Rücklage mit einem Jahresgewinn von 0,78 (0,77), der sich um den Gewinnvortag auf 0,90 erhöht. Der zum 11. Juli einberufenen Hauptversammlung wird vorgeschlagen, hieraus, wie im Vorjahr, eine Dividende von 6 v. H. auf das alte Grundkapital von 13 Mill. DM zu verteilen. Inzwischen wurde das Kapital um 5 Mill. DM auf 18 Mill. DM mit Gewinnberechtigung ab 1. 1. 1952 erhöht. Außerdem wurde die Begebung einer 6 1/2 % igen Wandelanleihe im Betrag von 6 Mill. DM in der HV am 14. Mai beschlossen. Der Umsatz hat im Berichtsjahr auch in der Menge zugenommen und damit den Umsatz der letzten Vorkriegsjahre übertreffen. Der Anteil des Ausfuhrgeschäfts am Gesamtabsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich erhöht. Auch im neuen Geschäftsjahr ist die Umsatzentwicklung bisher zufriedenstellend gewesen, so daß die Aussichten für 1952 nicht ungünstig beurteilt werden. Der Rückgang der Rohstoffpreise (insbesondere für Leinöl und Jute) hat die Gesellschaft veranlaßt, die Verkaufspreise ihrer Erzeugnisse ab Mitte Juni dieses Jahres neuerdings zu ermäßigen, nachdem bereits im Frühjahr für einige Sorten eine Preisermäßigung vorgenommen worden ist. In der Bilanz zum 31. 12. 1951 steht bei 4,76 (3,56) Zugang das Anlagevermögen erhöht mit 15,78 (15,16) zu Buch, das Umlaufvermögen wenig verändert mit 36,16 (35,23), darunter 22,84 (23,39) Vorräte, Andererseits betragen Verbindlichkeiten 12,12 (12,47), Rückstellungen 11,60 (11,56), freie Rücklagen erhöht auf 11,7 (10,0), bei unverändert 1,3 gesetzlicher Rücklage.

Westdeutsche Kaufhof AG., Köln. In der Verkaufstechnik der Warenhäuser hat sich in den letzten Jahren eine Wandlung eingestellt, da man bestrebt ist, auf kleinstem Raum größte Umsätze zu erreichen. Den dadurch gestiegenen Beschäftigtenzahlen entspricht freilich eine Zunahme der betrieblichen Produktivität. Dr. Schulz vom Vorstand der Westdeutschen Kaufhof AG., der auf einer Pressekonferenz über diese Fragen Auskunft gab, teilte ferner mit, daß die Großbetriebe des Einzelhandels mit Rücksicht auf die Klein- und Mittelbetriebe in den kommenden Jahren ihre „Entwicklung in die Breite“ stoppen würden, dafür aber die innerbetriebliche Rationalisierung und Intensivierung auszubauen beabsichtigten. Die künftigen Kaufhof-Bilanzen dürften demnach den Charakter von Konsoliderungsbilanzen haben, weil keine betriebliche Expansion eintreten wird.

P. Beiersdorf! & Co. AG., Hamburg. Die HV genehmigte den Abschluß für 1951 mit einem Gewinn von 987 000 DM, aus dem 6 v. H. (Vorjahr 5) Dividende gezahlt werden. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens wurden mit 2,7 Mill. DM, gesetzliche und freie Rücklagen mit 1,6 Mill. DM und die Rückstellungen mit 3,7 Mill. DM ausgewiesen. Das Umlaufvermögen belief sich auf 22,74, während das Anlagevermögen 7,23 Mill. DM ausmacht bei einem Alt von 15 Mill. DM. Im Geschäftsbericht betont das Unternehmen, daß bei Exporten weitere Erfolge aufzuweisen sind, jedoch in vielen Ländern noch Schwierigkeiten wegen der Wiederverwendung deutscher Warenzeichen festgestellt werden müssen. Hinzu kommen die Hindernisse, die beim Auslandsgeschäft mit kosmetischen und pharmazeutischen Artikeln grundsätzlich bestehen und fast mit einer Einfuhrsperre verglichen werden können. Das Unternehmen, das noch immer erhebliche Werkschäden zu beseitigen hat, entschloß sich zur Bildung eines Bau- und Erweiterungsfonds, dem zunächst 675 000 DM zugewiesen wurden. Die Aussichten für das laufende Jahr lassen sich mit Sicherheit noch nicht kennzeichnen, jedoch haben sich die ersten Monate durchaus zufriedenstellend angelassen, wie vom Vorstand betont wurde. Der AR-Vorsitzende Hans E. B. Kruse wurde von der HV einstimmig wiedergewählt.

Die Bayerische Gemeindebank Girozentrale München legt ihre RM-Schlußbilanz, ihre DM-Eröffnungsbilanz sowie die Bilanzen zum jeweils 31. Dezember 1949, 1950 und als eine der ersten Girozentralen auch 1951 vor. Die Währungsreform brachte eine Schrumpfung des Betriebskapitals von 5.4 Mrd. RM auf 131 Mill. DM. Die Kredithilfe an die Sparkassen für Ausgleichsforderungen erreichte im März 1951 mit über 100 Mill. DM den Höhepunkt. Die Mittel hierzu kamen fast ausschließlich von außerhalb Bayerns. Inzwischen konnten die Kredite an die Sparkassen stark reduziert werden; die Einlagen der Sparkassen reichten zeitweise an 100 Mill. DM heran. Der Einlagenbestand betrug Ende Mai 1952 rund 206 Mill. DM. Stärker entwickelt wurde das Konsortialkreditgeschäft mit den Sparkassen und das Privatkreditgeschäft der Bank. Der Umfang der bewilligten Kommunalkredite beträgt zurzeit 114 Mill. DM. Im Kapitalaufkommen aus Kommunalobligationen steht die Bank im Bundesgebiet an zweiter Stelle. Starke Entwicklung erfuhr auch das Exportgeschäft. Die Ertragslage wird als befriedigend, die Aussichten im laufenden Jahr, eine stete politische Entwicklung vorausgesetzt, als gut bezeichnet.

Portland-Zementwerke Heidelberg AG., Heidelberg. In der Bilanz-Sitzung des AR wurde der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 1951 festgestellt. Der HV, die am 15. Juli stattfindet, soll die Verteilung einer Dividende von 6 v. H. vorgeschlagen werden. Die Beschäftigung des Unternehmens im Jahre 1951 war recht gut. Sie ist auch zur Zeit befriedigend.

Die HV. der T. H. Goldschmidt AG., Essen, beschloß, den 1951 erreichten Gewinn von 0,34 Mill. DM zur Tilgung des Verlustvortrages von 0,28 Mill. DM zu verwenden und den Rest vorzutragen. In Zukunft hofft das Unternehmen jedoch eine Dividendenzahlung vornehmen zu können. Wenn in einigen Produktionsgebieten ein Absatzrückgang zu verzeichnen war, so konnte er andererseits durch die Arbeitsaufnahme einer neuen Verzinnungsanlage ausgeglichen werden. 15 v. H. des Umsatzes wurden nach 48 verschiedenen Ländern exportiert. Seit der Währungsreform wurden fast 14 Mill. DM für Neuanlagen, Ausbesserungen und Instandsetzungen verwendet.