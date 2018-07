Am 7. Juli tritt in Chikago der Parteikonvent der Republikaner zusammen, um den republikanischen Präsidentschafts- und Vize-Präsidentschaftskandidaten zu nominieren. Es ist in Amerika nicht anders als in Europa: die Parteiführung nominiert die Kandidaten für die hohen Staatsämter. Nur ist es drüben sehr viel komplizierter, weil es dort keine homogenen Parteien mit autoritativer Spitze gibt.

In 35 Staaten werden die Delegierten, die auf dem Parteikonvent über die Nominierung ihres Kandidaten entscheiden werden, von der „Parteimaschine“ bestimmt. In den restlichen dreizehn aber wählen die Parteimitglieder die Delegierten in den Vorwahlen selbst. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Staaten, in denen die Wähler lediglich die Delegierten bestimmen (primaries) und solchen, in denen mit den Delegierten gleichzeitig der Name des Präsidentschaftskandidaten auf dem Stimmzettel verzeichnet ist (preferential primaries). In einigen Staaten ist es den Wählern auch gestattet, den Namen ihres Kandidaten selbst auf dem Stimmzettel einzutragen (writeins). Jedoch sind selbst diese Delegierten nur im ersten und höchstens bis zum dritten Wahlgang gebunden, für den betreffenden Kandidaten zu stimmen. Die Bedeutung der Vorwahlen ist daher gering. Nicht selten verzichten einflußreiche Bewerber ganz darauf, sich in den Vorwahlen aufstellen zu lassen; wie beispielsweise Dewey, der 1948 vom Konvent im dritten Wahlgang einstimmig zum republikanischen Kandidaten gewählt wurde. Für Bewerber, die sich nicht der Unterstützung der fast allmächtigen Parteimaschine erfreuen, ist es trotzdem wichtig, schon in den Vorwahlen die Zugkraft ihres Namens zu beweisen. Diese Taktik hat der von der Parteiführung abgelehnte demokratische Kandidat Kefauver mit großem Erfolg angewandt.

Indessen, wichtiger als alle Erfolge bei den Vorwahlen ist für den Kandidaten die Unterstützung der Parteiführer jener 35 Staaten, die die Auswahl ihrer Delegation und deren Verhalten auf dem Konvent maßgebend bestimmen. Hier hat Taft einen – möglicherweise entscheidenden – Vorsprung vor Eisenhower. – Wenn der Kampf zwischen zwei Bewerbern der gleichen Partei besonders erbittert geführt wird, kommt es vor, daß auf dem Staatskonvent keine Einigkeit darüber erzielt wird, welchen Bewerber die Delegation unterstützen soll. In diesem Fall können zwei Delegationen aufgestellt werden, und dann ist es die Aufgabe des „credential committee“ – einer Art Schlichtungsausschuß – den Streit zu klären und ihn dem Konvent zur Entscheidung vorzulegen. In diesem Jahr entsenden nicht weniger als sechs Staaten je eine „Taft“- und eine „Eisenhower“-Delegation nach Chikago. Der Konvent muß am 7. Juli entscheiden, jeweils welche der beiden Delegationen, die für ein und denselben Staat auftreten, stimmberechtigt ist. Grundlage für die Entscheidung sind die Wahlgesetze des betreffenden Staates. Sechs Staaten entsenden zusammen 94 Delegierte. Da sowohl Taft als auch Eisenhower behaupten, der Stimmen von mehr als 500 Delegierten sicher zu sein, kann die Entscheidung über die 94 streitigen Stimmen sehr wohl den Ausgang der Wahl bestimmen.

Einen bestimmenden Einfluß auf den Verlauf des Konvents gewinnen häufig auch die sogenannten favorite sons und die hinter ihnen stehenden Politiker. Die favorite sons sind keine echten Bewerber für die Nominierung, sondern werden manchmal nur vorgeschlagen, um eine führende Persönlichkeit oder einen angesehenen Politiker dadurch zu ehren, daß die Delegation seines Staates ihm im ersten Wahlgang ihre Stimmen gibt. Danach sind die Delegierten frei und können ihre Stimmen in die Waagschale des Kandidaten werfen, den sie unterstützen wollen. Hierdurch gewinnen sie häufig eine Schlüsselstellung, die ihnen einen entscheidenden Einfluß auf den Ausgang der Wahl sichert.

Der Konvent nominiert nicht nur den Präsidentschaftskandidaten, sondern legt auch die Parteilinie (platform) auf allen Gebieten der Innen- und Außenpolitik mit bindender Wirkung für alle Parteimitglieder fest. In der platform müssen die auseinanderstrebenden Interessen der einzelnen Staaten und Gruppen auf einen Nenner gebracht werden. Die einflußreichste und stärkste Gruppe der Parteipolitiker bestimmt natürlich den Charakter der platform. Auf diese Weise ist es ihr möglich, selbst wenn ihr Kandidat infolge nicht vorhergesehener Entwicklungen auf dem Konvent unterliegen sollte, dem Gegenkandidaten sein zukünftiges Verhalten vorzuschreiben. Sollte also Eisenhower trotz seiner schwächeren Ausgangsstellung schließlich doch nominiert werden, weil man ihm bessere Chancen im Präsidentschafts-Wahlkampf gegenüber den Demokraten einräumt, so müßte er dem Wahlkampf und, falls er Präsident würde, auch seiner Regierungspolitik die von der Taft-Gruppe verfaßte platform zugrunde legen. In gleicher Weise wären die republikanischen Abgeordneten und Senatoren gebunden. Der ganze Kongreß und ein Drittel der Senatoren, zahlreiche Gouverneure und Tausende von lokalen Amtsträgern werden nämlich im November ebenfalls gewählt.

Walter Stahl