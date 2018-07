Von Wolfgang Bächler

Die Fenster an der Muider Gracht sind Logenplätze vor dem kleinen Theater Welt, vor einem Spiel vom menschlichen Leben, wie es in dieser einfachen Zusammenschau auf keiner Bühne gezeigt werden kann. Auf dem schmalen Rasenstück zwischen alten Ulmen tollen die Kinder der ganzen Straße. Dahinter steht träge das braune Wasser der Gracht. Durchfurchten es nicht hin und wieder Schlepper, mit Lastkähnen, erinnerte nichts daran, daß es aus dem großen Hafen kommt, dem Herzen Amsterdams, und nach kreisförmigem Bogen durch die Stadt wieder einmündet in ihn. Weiter rechts, wo ein anderer Kanal abzweigt, liegt ein Wohnboot vertäut. Ein Kupferschmied hat seine Werk- und Schlafstatt darin. Manchmal sah ich den breitschultrigen Mann, wenn er sich am Ufer die Beine vertrat. Nur selten stiegen Kunden auf das Boot. Sie kehrten mit funkelnden Geräten zurück.

Am jenseitigen Ufer erstreckt sich in den strengen Linien des niederländischen Barocks ein ziegelrotes, schloßartiges Gebäude. Die weißhaarigen, gebeugten Gestalten, die dort ein- und ausgehen, wirken doppelt klein unter den hohen Portalen. Es ist ein Altersheim. Oft stehen Greise am Wasser und sehen zu den spielenden Kindern herüber. Manchmal hält ein dunkler Wagen vor dem Schloß. Die Flügel des Hauptportals öffnen sich. Schwarz gekleidete Männer tragen eine schwarz verhängte Last die Treppe herunter.

Die Kinder blicken aus ihren Spielen nicht auf. Was wissen sie schon vom anderen Ufer? Und doch ist die Brücke nicht weit, eine Zugbrücke, die hochgedreht werden muß, wenn sich Schleppdampfer mit heiserem Getute ankündigen. Nur die Motorboote flitzen unten durch. Sooft Dampfer anschnauben, laufen die Kinder am Ufer zusammen. Auch ein paar Greise treten immer vors Haus und sehen den Schiffen nach. Dann begegnen sich wohl einmal die Blicke der Jungen und Alten.

Nachts, wenn die Kinder und die Greise schlafen und auch das Licht in der Kajüte des Schmieds erloschen ist, sitzen noch lange Liebespaare auf den Bänken unter den Ulmen. Doch ich sah sie nur, wenn der Mond durch die Gezweige schien.

Nirgendwo haben die Häuser so viele und so große Fenster wie in Holland. In Kniehöhe eingebaut reichen sie bis zur Zimmerdecke, fangen auch den bald schweren, bald gewichtlos blauen Himmel mit ein. Für den Spaziergänger schneiden sie Interieurs mit Stilleben aus, Genrebilder mit großen und kleinen, stillen und bewegten Familienszenen oder einsame Charkterstudien. Sie sind von wechselndem Reiz, je nach dem Geschmack der Einrichtungen, je nach dem Charme und Temperament der Frauen und Kinder, je nach den Launen der Männer, je nach der Tageszeit. Sind sie nicht so lustig wie die Jan Steens oder Ostades, nicht so farbig wie die Vermeers und Pieter de Hooghs, so mag es an den eintönigen Kleidern und Tapeten unseres Jahrhunderts liegen, vielleicht auch am Jahrhundert selbst, das trauriger und farbloser geworden ist, auch in Amsterdam...