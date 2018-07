Inhalt Seite 1 — Das Wirkliche muß die Wahrheit sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Stefan Roth

Unter den heute lebenden deutschen Schrift-

stellern und Dichtern gibt es kaum einen zweiten, der so wenig „Literat“ ist wie Hans Henny Jahnn. Sein bisheriges Werk mutet an wie eine nicht abreißende Kette von Eruptionen. Es ist herausgeschleudert aus einer zutiefst unruhigen, einer aufgewühlten Natur; es hat die Eigenschaft alles Elementaren: in gleichem Maße anzuziehen und abzustoßen – eine Eigenschaft, die schließlich das Leben selbst, die ganze Welt, das Dasein, die kreatürliche Existenz überhaupt hat, sofern sie nämlich rein „an sich“ erlebt wird, ohne gedachte oder geglaubte, jedenfalls ohne gesehene und darum unbestreitbare Sinngebung. Das Elementare an sich bietet stets nur das Bild einer unerklärlichen Unordnung in der scheinbaren Ordnung, oder auch Ordnung in der scheinbaren Unordnung, ohne irgendwo einen zuverlässigen Anhaltspunkt für die Mutmaßung oder gar die Bestimmung eines der Vernunft einleuchtenden Zieles zu gewähren. Es ist Form und Unform zugleich. Ein sich ewig erneuerndes Gestehen, in dem doch nie etwas Neues geschieht, ein Strömen ohne Richtung, ein – „Fluß ohne Ufer“. Für die menschlichen Sinne sogar ohne Quelle und Mündung, denn diese kann nur der Glaube setzen, der über das Elementare hinausgreift.

Hans Henny Jahnn ist der Dichter des Elementaren schlechthin; er muß es sein, weil er der Mensch ohne Glauben in denkbar entschiedener Ausprägung ist; und er kann es sein, weil ihm eine erstaunliche Fähigkeit des realistischen Sehens verliehen ward und eine genialische Begabung, das Gesehene in unerschöpfliche Wortgleichnisse zu übertragen. Seine Phantasie ist von wuchernder Überfülle in der Hingabe an die Zeugnisse der Sinne und die Kombinationsmöglichkeiten des Verstandes; aber sie versagt sich mit betonter Härte jeden Schritt über diese Begrenzung hinaus.

Die große Romantrilogie „Fluß ohne Ufer“, von der kürzlich der dritte Teil (ein „Epilog“ soll noch folgen) erschienen ist (II. Band der „Niederschrift des Gustav Anias Horn, Willi Weismann Verlag, München, 744 S., Ganzleinen 18,– DM), darf wohl als Jahnns eigentliches Lebenswerk betrachtet werden. Der neue Band schildert die letzte Daseinsspanne des Verfassers der Niederschrift, des Musikers und – ja, und was? –: Menschen mit allen vorstellbaren menschlichen Widersprüchen, Verirrungen, Schuldverstrickungen und naturhaften Unschuldsbeweisen, der den Mörder seiner Braut wissend zum Freunde erhob – eine Freundschaft von greller Amoralität im weitesten und engsten Sinne –, dessen Leichnam jahrelang in seinem Hause verbarg, unfähig, sich von ihm zu trennen, ihn schließlich doch ins Meer versenkt, das auch das Geheimnis jenes Mordes in seiner Tiefe birgt, und endlich selbst von „befreundeter“ Mörderhand gefällt wird. Es ist ein Mensch, der Harmonie allein in der Musik verwirklicht findet, nur seinem Werk harmonische Gestaltung geben kann, nicht auch dem eigenen Sein. Sein Fazit weist als mageren Gewinn die Wahrheit auf, daß er vieles und manches – die ermordete Braut, den Mörder, die eigene Mutter, das Pferd Ilok – „ein wenig geliebt“ habe.

Der überzeugte Heide und Atheist hat aber auch Gott, wenn schon nicht „ein wenig geliebt“, so doch ein wenig geahnt. „Ich will nicht immer jenem Einzigen den Kampf antragen“, sagt er einmal, „Sein Gesicht ist kein Gesicht. Seine Sinne sind verschlossen, schließlich bin auch ich demütig. Die Harmonie ist unerfüllt, das läßt sich nicht leugnen. Es ist wie es ist, und es ist fürchterlich. Das Gebet ist leicht. Die Wahrheit, die sich zeigt, ist schwer. Das Wirkliche muß die Wahrheit sein; denn im Unwirklichen ist sie nicht.“ – Dieser Absatz (er steht schon am Anfang des Bandes) ist aufschlußreich! Er verrät – wie ebenso andre Stellen des Romans –, daß Gustav Anias Horn – vielmehr: daß Hans Henny Jahnn in all seiner bewußten und von der Naivität der Natur her immer wieder begründeten Amoralität kein einfacher Zyniker ist. Ja, er ist sogar Moralist, denn er spricht der Welt eine sichtbare moralische Wertsetzung ab, vermißt sie also immerhin, weiß, daß es sie geben solltet Hier enthüllt sich der Widerspruch im Wesen, im Denken und Fühlen des Dichters; der Widerspruch, der ihn zum Menschen macht, indem er ihn vor der Konsequenz der Unmenschlichkeit bewahrt, zu der die Logik ihn zwingen müßte. Es lohnt sich, dieser Widersprüchlichkeit noch weiter nachzugehen.

Der Philosoph im Dichter hätte allerdings noch einen Weg gehabt, logisch zu bleiben, ohne bei der Unmenschlichkeit zu landen, aber diesen Weg hat er sich selbst versagt, eben durch den strikten Befehl an seine Phantasie, die Grenzen der begreiflichen Realität niemals zu überschreiten. Logisch wäre es, aus der Einsicht von der totalen Furchtbarkeit und Sinnlosigkeit des Lebens – sie wird in unzähligen, hinreißend geschriebenen, erschütternd großartigen Natur- und Zustandsdarstellungen bezwingend genug erwiesen – die Folgerung des Atheisten Schopenhauer zu ziehen: daß der Wille zum Leben ein Irrtum und seine Verneinung die einzig denkbare Erlösung sei. Diese Logik setzt freilich gerade das voraus, was Jahnn sich so gar nicht gestatten will: eine Ausdehnung des Wirklichkeitsbegriffs auf die metaphysische Welt. So bleibt ihm nur der Entschluß zu einer um so hemmungsloseren Bejahung des physischen Daseins, die auf der bezeichneten Erkenntnisbasis nur als Zynismus zu verstehen wäre – wenn sie eben konsequent im Sinne vollkommener Amoralität wäre. Da liegt nun der nächste Widerspruch: Moral überhaupt und grundsätzlich zu verneinen, wäre logisch für den Verneiner metaphysischer Wirklichkeit; denn anders läßt sich Moral niemals begründen, als von einer, wie immer auch vorgestellten, metaphysischen Instanz her. Aber Jahnn – wir sagten es schon – verneint die Moral nicht, er bestreitet nur mit Recht ihre Evidenz in der Natur. Dagegen finden sich in seiner Dichtung gar nicht so selten ernstgemeinte moralische Wertungen, ethische Erwägungen, die somit scheinbar in der Luft hängen. Scheinbar: denn mit dem Namen, dem Begriff „Gott“, der verschiedentlich auftaucht (umschrieben auch im obigen Zitat), und nicht etwa in naturdämonischer Bedeutung, sondern durchaus als personifizierte Kraft, die „diese Welt im Innersten zusammenhält“ – nur daß nicht zu ersehen ist, wie, wo und wozu – mit diesem Begriff ist ja die metaphysische Instanz, sogar in theistischer Formulierung, schon angesprochen! Und da wird nun die überbetonte Bescheidung des Denkens, Fühlens und Wollens auf eine mit grimmiger Entschlossenheit und mit einer gewissen animalischer. Lust bejahte Welt der entfesselten Instinkte, eine Welt des blinden „Fressens und Gefressenwerdens“, eine anerkanntermaßen „furchtbare“ Welt zum letzten und äußersten Widerspruch. Widerspruch! – bedeutet das Wort nicht zweierlei? Nämlich einmal Unlogik, einmal Auflehnung?!