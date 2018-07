Die Bundesrepublik hat 12 Divisionen oder Kampfverbände mit einer Durchschnittsstärke von 13 000 Mann für die europäischen Landstreitkräfte zu stellen, also rund 156 000 Mann. Wieso, so wird mancher fragen, sind dann eigentlich von offizieller Seite in letzter Zeit oft sehr viel höhere Zahlen genannt worden? Es wurde von 200 000 Wehrpflichtigen gesprochen, von 310 000 Mann für den deutschen Anteil an den Landstreitkräften und schließlich wurde sogar die Zahl von 500 000 Mann erwähnt.

Alle diese Zahlen sind richtig, nur beziehen sie alle sich auf ganz verschiedene Dinge. Neben jenen 12 Divisionen gibt es nämlich, und das ist nichts Neues, eine ganze Anzahl Stäbe und nicht in die Divisionen eingegliederte selbständige Truppenverbände, wie Pionierbataillone, Artillerieabteilungen, Nachrichtenabteilungen, Versorgungstruppen, Spezialtruppen, die nach demselben Schlüssel wie die Divisionen auf die Mitglieder der EVG aufgeteilt sind und deren Gesamtkopfstärke etwa derjenigen der Divisionen entspricht. So kommt man für das deutsche Kontingent auf eine Stärke von 310 000 für die Landstreitkräfte und von 410 000 für das ganze Kontingent einschließlich Luft- und Seestreitkräfte.

Dies ist die Friedensstärke. Nun ist es in allen Armeen der Welt so, daß es bestimmte Truppenverbände gibt, die man erst im Ernstfall aufstellt und zwar als Ergänzung der bereits im Frieden bestehenden Truppen, was nicht mit der Mobilisierung der Reserven zu verwechseln ist. Friedensstärke zusätzlich dieser Ergänzungen ergibt die Kriegsstärke, und diese dürfte für das deutsche Kontingent rund 500 000 Mann betragen.

Jene Zahl von 200 000 Wehrpflichtigen aber kommt auf folgende Weise zustande: Der Vertrag bestimmt, daß die europäischen Verteidigungsstreitkräfte sich durch Einberufung und freiwillige Verpflichtung ergänzen. Die Freiwilligkeit gilt für Offiziere, Unteroffiziere und Spezialisten, die länger dienen müssen als die aktive Dienstzeit, deren Dauer noch nicht endgültig feststeht, sich aber auf mindestens 18 Monate belaufen wird. Der Prozentsatz dieser Kategorien ist in den einzelnen Waffengattungen verschieden, beträgt aber im Durchschnitt zusammen 25 bis 30 v. H. der Gesamtstärke. Auf die Landstreitkräfte bezogen heißt das, daß man mit etwa 200 000 Mann rechnen muß, die in der Bundesrepublik auf Grund der Wehrpflicht eingezogen werden.

In welcher Art die Wehrpflicht durchgeführt wird, ist der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten überlassen, d. h. Musterung und Erfassung sind ebenso wie die Bestimmungen über Auswahl und Zurückstellung vom Wehrdienst nationale Angelegenheit. Die dazu notwendigen Gesetze muß der Bundestag beschließen. Aus dem durch den Vertrag bestimmten Bedarf der Stärke der Jahrgänge und dem erst durch die Praxis feststellbaren, jetzt nur zu schätzenden Prozentsatz der Tauglichen ergibt sich dann die Beantwortung der Frage, inwieweit eine Auslesedienstpflicht wird durchgeführt werden können. Sicher ist, daß man mit der Aufstellung der Kader oder Rahmenverbände beginnen wird, die auf der Basis der Freiwilligkeit entstehen werden. Erst eine Reihe von Monaten später kommen dann die Dienstpflichtigen. zur Auffüllung auf Vollverbände hinzu.

Was nun die „leichtbewaffneten Infanteriedivisionen“, von denen in der Presse immer wieder die Rede ist, angeht, so ist zu sagen, daß sie gar nicht vorgesehen sind. Der Vertrag kennt drei Grundtypen an Kampfverbänden, den Panzerkampfverband, den Panzerbegleit- oder mechanisierten Kampfverband und den Infanteriekampfverband. Diese Typen sind für alle Mitgliedstaaten der EVG gleich verbindlich, gleich organisiert und gleich bewaffnet. Der Infanteriekampfverband verfügt unter anderem auch über eine Panzerabteilung und 5 Artillerieabteilungen, was man wirklich nicht als „leichtbewaffnet“ bezeichnen kann. Die Grundgliederung aller Verbände basiert auf den Erfahrungen des letzten Krieges, insbesondere auch auf deutschen Erfahrungen. An ihr haben deutsche Offiziere aller Waffengattungen und Dienstgrade mit großer Front- und Stabserfahrung maßgeblich mitgearbeitet.

Genau so wichtig wie Anzahl und Organisationsform sind auch die in ihrer Bedeutung noch nicht richtig erkannten Bestimmungen des Vertrages über die Disziplin und das innere Gefüge. Sie geben den Rahmen für eine neuzeitliche Gestaltung innerhalb dieses Gebietes, in dem die menschlichen und geistigen Aspekte für die Schlagkraft der Truppe genau so wichtig sind wie die moderne Bewaffnung und Ausbildung der Armee. Hier finden sich Sätze, die den Vorgesetzten verpflichten, jede Maßnahme zu unterlassen, die die Würde der Persönlichkeit des Untergebenen verletzen kann, und die die Belassung der größtmöglichen Selbständigkeit im Handeln für jeden fordern. Es ist wohl das erste Mal, daß solche Dinge zum Inhalt eines politischen Vertrages gemacht worden sind. J. A. Kielmansegg