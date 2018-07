Zum Zwecke der Bereinigung des bis in ein halb Dutzend unterschiedlicher Preise gespaltenen Kohlenmarktes und der Verbesserung der Rentabilität des Bergbaues wurden mit Wirkung vom 1. Mai d. J. die Kohlenpreise neu festgesetzt. Diese Preisbereinigung, die an die Stelle der früheren mehrfachen Marktspaltung eine einfache zwischen Industrie- und Hausbrandkohle (aus sozialen Gründen) setzte, hat von Anfang an nicht den Beifall der Produktion und des Handels gefunden und stößt, wie es zu erwarten war, in der Durchführung auf erhebliche praktische Schwierigkeiten. Erik Blumenfeld, Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutsche Kohlen- und Cokes-Werke AG, machte auf der 53. HV des Unternehmens in Hamburg zu diesem Thema bemerkenswerte Ausführungen, denen wir das Folgende entnehmen:

Mit Wirkung vom 1. Mai erfolgte durch Verordnung des Bundeswirtschaftsministeriums eine Erhöhung der Preise für Kohlen um durchschnittlich 10 DM je t und für Koks um 12 DM je t. Was den Hausbrandabschnitt anbelangt, so steht das erzielte Ergebnis im umgekehrten Verhältnis zu den mehr als zehnmonatigen Verhandlungen: Es ist in der Praxis undurchführbar. Die für Hausbrandzwecke gelieferten Mengen müssen vom Handel zu den alten Preisen geliefert werden, Da für Lieferungen an Industrie- und Gewerbebetriebe erhöhte Preise zu zahlen sind, ist somit erneut eine Marktspaltung eingetreten, die allen Beteiligten in der technischen Abwicklung große Schwierigkeiten bringt. Von fachkundiger Seite ist rechtzeitig hierauf hingewiesen worden.

Es ist so, daß dem Kohlenhandel zunächst seitens der Produktion der erhöhte Preis in Rechnung gestellt wird. Er hat dann den Nachweis zu erbringen, welche Mengen in den Hausbrand geliefert sind. Für diese Mengen erhält er auf Antrag über den Großhandel vom DKV den Differenzbetrag gutgeschrieben. Hieraus ergibt sich ein gewaltiger Papierkrieg. Zur Abwicklung dieses bürokratischen Verfahrens werden im Laufe eines Jahres innerhalb des Kohlenhandels eine Fülle von Formularen ausgefüllt und bearbeitet; allein, bei unseren Betrieben werden hierfür Hier 70 000 Formuliere bewegt werden, nach einer mir zugegangenen Berechnung soll es sich im Bundesgebiet um etwa 4 Mill. Stück in diesem Kohlenwirtschaftsjahr handeln. Diese in krassem Gegensatz mit dem Gedanken der Marktwirtschaft und Entbürokratisierung stehende Belastung hätte bei einer anderen, von sachkundiger Seite vorgeschlagenen Lösung vermieden werden können. Abgesehen von dieser arbeitsmäßigen Belastung des Kohlenhandels und des DKV werden sich aber auch noch andere unerfreuliche Begleiterscheinungen, die auf moralischem und strafrechtlichem Gebiet liegen und auf die ich jedoch nicht näher eingehen möchte, einstellen.

Mit besonderem Bedauern ist festzuhalten, daß seitens der verantwortlichen Stellen eine Marktpreisspaltung wiederum vorgenommen ist, welche sich auf den Hausbrand- und Bunkerkohlen-Abschnitt bezieht, die aber für die Bevölkerung nunmehr in der Praxis eine effektive Bewirtschaftung bedeuten wird, allerdings gekennzeichnet durch das Fehlen des Rechtsanspruches auf mengenmäßige Auslieferung. Eine vielleicht noch bedeutungsvollere Tatsache besteht in der hierbei heraufbeschworenen Gefährdung der Hausbrandversorgung für diesen Winter, trotz mengenmäßiger Besserstellung gegenüber dem Vorjahr.

Der Kohlepreis ist ein politischer Preis, so heißt es. Die soziale Fürsorge, die man der Bevölkerung, besonders den minderbemittelten Schichten, angedeihen lassen will, wird durch den Lauf der Entwicklung im Winter sich ins Gegenteil umkehren, wenn nicht Abhilfe geschaffen wird. Nach wie vor ist daran festzuhalten, daß die wirkliche soziale Fürsorge darin bestehen müßte, daß man den minderbemittelten Kreisen auf dem Wege des Verbilligungsscheines den Brennstoff voll geliefert hätte. Auch der sogenannte politische Preis muß den ökonomischen Gesetzen Rechnung tragen und die politische Instanz den Mut zur Verantwortung dieser Erkenntnis aufbringen.