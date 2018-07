Der BHE hat in Niedersachsen seit den Landtagswahlen von 1951 eine Schlüsselstellung. Es können nämlich weder die bürgerlichen Parteien mit Einschluß der SRP, noch die Koalition von SPD und Zentrum ohne die 21 Abgeordneten der Heimatvertriebenen eine Regierung bilden. Die derzeitige Koalition (SPD, Zentrum und BHE) ist erst nach langwierigen Verhandlungen zustande gekommen und erst nachdem man dem BHE das Flüchtlings, das Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministerium zur Verfügung gestellt hatte. Wenn trotz dieser drei Ministersitze der Einfluß des BHE gering ist, so deshalb, weil den vielfach politisch unerfahrenen Vertretern der Flüchtlingspartei die alten Routiniers der SPD gegenüberstehen.

Das hat mit der Zeit zu wachsender Unzufriedenheit der BHE Abgeordneten geführt. Offne Kritik brach schließlich über der Besetzung zweier Staatssekretärstellen aus. Da überdies der sozialdemokratische Fraktionsführer vor kurzem scharfe Töne gegen — wie er sich ausdrückte — gewisse "Herrschaften des BHE" anschlug, ist die Verstimmung groß. Neben diesen mehr atmosphärischen Störungen gibt es aber auch sachliche Beschwerden in den Reihen des BHE. Nicht nur daß das Koalitionsversprechen, die Kommunalwahlen im Herbst 1951 abzuhalten (wovon, der BHE sich eine Verbesserung seiner Position versprach), nicht eingelöst worden ist, nun hat auch noch die niedersächsische Regierung im Bundesrat das Gesetz zum Lastenausgleich abgelehnt. Sprecher in Bonn für Niedersachsen war bei dieser Gelegenheit nicht der zuständige Flüchtlmgsminister vom BHE, Schellhaus, sondern der Sozialminister Albertz aus den Reihen der SPD. Dies alles hat in der letzten Woche dazu geführt, daß zwei Abgeordnete des BHE, Dr. Schulz und Erbacher, aus der Fraktion ausgetreten sind, um mit anderen Einzelgängern im Landtag einen "Bund heimattreuer Deutscher" zu bilden und sich mit der "Niederdeutschen Union" zu einer "Zählgemeinschaft" zusammenzuschließen. Noch hat dieses Beispiel nicht Schule gemacht, aber der Austritt ist ein Warnsignal; sollten noch sieben Abgeordnete folgen, so würde die Koalition zusammenbrechen, weil die Regierung dann die Mehrheit verlöre. Die SPD dürfte jedoch alles tun, um eine solche Krise zu verhüten, nicht nur um in Niedersachsen an der Macht zu bleiben, sondern auch um in der Bundesrepublik den Eindruck zu vermeiden, der BHE sei in einer Koalition mit den bürgerlichen.