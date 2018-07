Inhalt Seite 1 — Mutter Henschel eine Unvergessene Seite 2 Auf einer Seite lesen

7 inter 19394Ü. Ich fahre von Utrecht nach dem Haag. Ein sympathisches weibliches i, 1 von etwa 28 Jahren sitztmir gegenüber. Wir >men ins Gespräch und obwohl wir uns beihen, holländisch zu sprechen, wird bald deutiij ß&& WUT beide Deutsche sind. Sie lebe im ig bei der "Mutter Henschel". Ob ich nicht sse, wer das sei, ob ich nie etwas von ihr geort hätte? Nun, es sei die wunderbarste Frau, >ie es gäbe. Sie sei 83 Jahre alt und ebenso eise. Sie erziehe junge Mädchen — In wel> "Bci Geiste? — Ja, das könne man schwer schildern, &a s müsse man gesehen haben. Jedenfalls spiele Goethe eine große" Rolle dabei. 1933 sei "<e aus Berlin nach Holland ausgewandert, die , wichen und einige Freunde seien bei ihr ge eben — Ob man sie besuchen könne? — Gewiß, nn man ihrer bedürfe, werde man nicht abgewiesen Zwei Jahre nach jener Bahnbegegnung — die Katastrophe war mittlerweile über Holland hereingebrochen — erhielt ich einen Brief des auf einer jugoslawischen Adriainsel einsam lebenden Dichterphilosophen Rudolf Pannwitz, in dem er mir schrieb, er mache sich die größte Sorge um eine alte Freundin, die zu seinem Leben begegnet sei. Sie sei jüdischer Abstammung und wohne jetzt in dem kleinen Städtchen Zeist bei Utrecht. Ob ich mich nicht einmal nach ihr umschauen wolle. Und abermals traf mich der Name der Mutter Henschel. Ich lebte damals im Verborgenen, Das Reisen wurde immer schwieriger, und man vermied es tunlichst, den einmal gewählten Standort zu verlassen. Doch betrat ich eines Tages das mit ein paar schlichten Biedermeiermöbeln eingerichtete Besuchszimmer in Zeist — Eine alte Dame mit kaum meliertem, in der Mitte der Stirne gescheiteltem Haar, zugleich ein altersloser ;nsch, unerschöpflich im Gespräch, keinen agenblick ohne geistige und seelische Spannung, lange Haar ist im Nacken in einen schlichKnoten gebunden, eine Tracht, die sie, wie man mir später erzählte, von ihren Schülerinnen 1 f orderte. Sie beginnt das Gespräch wie eine Dame 1 der alten Gesellschaft: "Sie mußten einen Vugenblick warten — aber ich mußte mich für l? ihren" Besuch erst herrichten. In meinem Alter i ist es notwendig, sehr viel Sorgfalt auf sich zu ! verwenden, sonst macht man den jungen Leuten | keinen Spaß " Nichts ist davon zu spüren, daß diese Frau nach dem Verlust ihres deutschen Besitzes in bedrängten Verhältnissen lebt und stündlich mit der Verschleppung durch die deutsche Polizei zu rechnen h a t, Aber wir sprechen nicht weiter davon — Ich komme mit einem Bündel von Fragen, die vor allem das Schicksal einer jungen Frau, die in einer menschlich unergiebigen Ehe verkümmert und neben dem spröden, etwas pedantischen Gatten zu ersticken meint. "Es ist die Schuld der Frau, immer nur der Frau", sagt Mutter Henschel "Acht Stunden geht der Mann täglich ins Geschäft, um sie und die Kinder zu ernähren. Sie kann zu Hause bleiben und sich den. Tag einrichten. Es ist die Aufgabe der Frau, den Mann anzuregen, das Instrument seiner Seele zu stimmen, ihn zu beleben, den Staub der Geschäfte von ihm wegzublasen, die verschütteten Quellen seines Lebens aufspringen zu lassen. Kann sie das nicht, so darf sie sich auch nicht beschweren, wenn das Zusammenleben steril und qualvoll wird " Ich merke, daß ich auf ihr wichtiges Anliegen gekommen bin: die Erziehung der Frau, die Ehe, das Verhältnis der Geschlechter. Ich war durch hre hohe Bildung gefesselt. Sie beherrschte nehrere Sprachen —- noch über SOjährig hatte sie Russisch gelernt, um die großen Schriftsteller es Ostens in der Ursprache zu lesen. Sie kannte u nau das europäische Schrifttum. Goethe war r sie nicht nur der geliebte Dichter — er war er mitlebende Genius, dessen Sein, Schaffen und Wirken ihr innig vertraut waren. Das Bildungsmäßige aber war für sie nur Werkzeug. In unserm Gespräch stellte sie dem von Anregungen lebenden, sterilen Bildungsschwärmer den in schweren Entsagungen gereiften Menschen der Handarbeit gegenüber. Das Höhere durfte bei ihr nie das Elementare außer Wirkung setzen. Alle Erziehung gehe von außen nach innen. Die täglichen Haushaltspflichten und die sorgsame Pflege der Bildungstradition seien die archimedischen Punkte, von denen aus sie das Wesenhafte ihrer Mädchen ans Licht gebracht habe. Mutter Henschel entstammte der Hanna, dem reichen, südmährischen Kornlande, dem wohl fruchtbarsten Stück Erde unseres Kontinents. Sie war das jüngste von elf Kindern, die eine großdenkende, bedeutende Mutter einem heiteren und lebensfrohen Vater geboren hatte. Die Schuljahre verlebte das Kind in Wien und in Linz. Als die Linzer Jugend dem toten Schulinspektor Adalbert Stifter die letzten Blumen ins Grab warf, ging "Lörchen" schwarzgekleidet mit in dem von den Nonnen geleiteten Zuge. Dreißig Jahre langlebte sie in Berlin, wo sie als Gattin des Bankiers Henschel einem großen Hause vorstand. Ihr Mann war aufmerksam und liebreich zu ihr. So lebte die Mutter bis zu ihrem 52. Lebensjahr von jeder rauhen Berührung mit der Welt fürsorglich bewahrt, stets umsorgt und getragen von der Liebe und Bewunderung ihrer Umgebung.

Schon während ihrer Ehe hatte sie helfend jungen Mädchen sich zugewandt. Das war so gekommen: Eine unverehelichte, junge Französin, die ein Kind erwartete, von der Polizei ausgewiesen werden sollte und keinen Unterschlupf hatte, wurde von ihr im Souterrain ihrer Villa aufgenommen und gepflegt. Hier zum erstenmal vielleicht war ihr deutlich geworden, daß es mit der äußeren Hilfe allein nicht getan ist. Der erzieherische Instinkt der Mutter begann sich zu regen, und die Kette der Hilfesuchenden riß nicht ab. Im Jahre 1909 starb ihr Mann. Die Kinder waren inzwischen herangewachsen. Im Frühjahr 1915 bezog sie eine eigene Wohnung in der Regentenstraße zu Berlin und arbeitete in einem Waisenhaus für Kinder krimineller Eltern. Die Mutter zog ein Mädchen, das sie von der Straße aufgelesen, besonders an sich. Unter seiner Führung fand sie den Weg in die Wohnungen des untersten Proletariats, in Häuser der schlimmstea Not. Auch dort wandte sie erfolgreich an, was sie ihr System nannte, eine Methode des Haushaltens (Bei dem System das sie sich erdachte, mußten alle möglichen Gesichtspunkte beobachte; werden. Entscheidend war, daß mit einem Minimum an Zeit und Kraft die höchste Leistung erreicht werde. Hausfrauen, denen ihre Arbeit über den Kopf wächst oder die viel Aufhebens von ihrem Tun machen, waren in ihren Augen unfähige Dilettantinnen.

Drei Grundforderungen mußten nach Auffassung der Mutter bei jedem richtig geführter, Haushalt erfüllt werden: Vor allem sind für die ungestörte Arbeit des Mannes und das geistige Leben der Gattin die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen. Der zweite Prüfstein des gut geführten Hauses ist seine Gastlichkeit: auch bei eingeschränkten Mitteln für kürzere oder längere Zeit Freunde beherbergen zu können, ohne dadurch den Gang des Familienlebens oder das Gleichgewicht der Wirtschaftsordnung zu gefährden. Zum dritten muß die Möglichkeit bestehen, im Falle der Erkrankung eines Hausgenossen für seine Pflege und zulängliche Versorgung stets die notwendigen (Bedingungen ohne alkugroße Umstellung der Verhältnisse zu schaff en Spie Mutter geht davon aus, daß es drei gleich mächtige, in berechenbarem Verhältnis zueinander stehende, gegenseitig auswechselbare Faktoren gibt, deren Charakter die Hausfrau zu kennen hat: Zeit, Kraft und Geld. Die produktive Leistung der Frau besteht im richtigen, den gegebenen Verhältnissen entsprechenden Einsatz dieser drei Größen. Damit dient sie dem Leben, dem eigenen und dem ihr anbefohlenen, trägt allen Bedürfnissen Rechnung, steigert das Glück eines jeden. Mutter Henschel erzog ihre, Mädchen für den Mann, für die Ehe. Sie glaubte nicht an die Vervollkommnung der Ehe durch irgendwelche Methoden der Erotisierung, noch an die Rettung dieser Institution durch das versachlichende Kameradschaftsbündnis, in dem die Gattin in die ihr wenig angepaßte Rolle des Freundes oder des Geschäftspartners gedrängt wird . Die unglückliche Liebe verstand sie als einen gewiß tief empfundenen, aber subjektiven Irrtum. Sie empfahl in solchen Fällen Ortswechsel, die Wirksamkeit der notwendig dämpfenden Zeit und linderndes Mittel, vor allem aber die Erhellung des eigenen Bewußtseins. Niemals hätte sie das elementare Recht einer solchen amour passion geleugnet — ihr Spott galt vielmehr der modernen Erhaltung.

Als ich das letzte Mal 2u ihr kam, war es schon spät im Herbst. Ich kam von Schwermut überschattet. Das Leben wurde täglich unerträglicher. Oberall hörte man von Verhaftungen: ohne jede Rücksicht auf Alter und Geschlecht verschleppte die Besatzungsmächt Measchen in ihre Vernichtungslager, und kein Ende des Krieges war abzusehen. Ich fühlte, daß dies mein letzter Besuch im Hause meiner kaum gefundenen und vielleicht schon bald wieder entrissenen, weisen Freundin sein sollte. Wir hatten über unsere Lebensbedingungen kein Wort miteinander gewechselt. Daß die Mutter als über achtzigjährige, leidende Frau von den Vertretern einer Macht, die den Adel germanischen Herreiitums für sich in Anspruch nahm, verhaftet werden könnte, schien fast undenkbar. Für den Wissenden aber war die Maske längst gefallen, und ich gab mich keiner Täuschung hin: der Unterwelt gehörte der Tag.

Die Muter saß aufrecht im Bett, und um ihre Stirn lag ein so sichtbarer, Glanz, daß alle Trauer mit eins wie weggenommen war. Zugleich befiel mich ein Schreck: ich sah einen Menschen, der erkennbar das Zeichen eines sehr hohen Grades geistiger Einweihung auf seinem Antlitz trug und der schon auf anderer Bahn sich befand. Dies letzte Zusammensein war still und über unserm leisen Gespräch schwebte eine Serenität, wie sie nur dann in Erscheinung tritt, wenn Menschen 19 voller innerer Sammlung einem Äußersten entgegenschreiten, getragen vom Wissen, daß alles Notwendige geschehen ist und daß, wie der große Maler Poussin an seinem Lebensende sagte: "nichts vernachlässigt wurde " Die Ahnung, es könne mir durch die Entwicklung der politischen Ereignisse unmöglich werden, meine Besuche bei der Mutter fortzusetzen, war so stark, daß ich eine in langjähriger Freundschaft bewährte, in Zeist lebende junge Holländerin bat, an meiner Statt sich um sie zu kümmern, ein Auftrag, von dem ich wußte, daß er die Gebende alsobald zur Reichbeschenkten machen würde. Dies war das letzte, was mich unmittelbar mit Mutter Henschel verband. Nicht lange danach erfuhr ich, sie sei samt ihrer ganzen Umgebung am 25. August 5 942 nach Amsterdam zwangsweise evakuiert worden. Unter Zurücklassung aller ihrer Möbel, Bücher und Papiere habe sie nur mit einem Handkoffer das kleine Haus verlassen. Doch erst nach Jahresfrist wurde mir durch Zufall die Adresse bekannt, unter der eine Dame, die miiümmer die Tür geöffnet hatte, jetzt untergetaucht lebte. Sofort eilte ich zu ihr, Näheres zu erfahren. Auf ein bestimmtes Klingelzeichen öffnete sich die Mietswohnung. Es gab Trauriges zu berichten: "Die letzten drei Wochen, die ich mit der Mutter verleben durfte, habe ich trotz ihrer Furchtbarkeit in jedem Augenblick als ein Geschenk empfunden. Nachdem wir das Haus, in dem Sie die Mutter das letzte Mal besuchten, Hals über Kopf verlassen mußten, brachte ich sie in ein Altersheim nach Amsterdam. Wie Sie wissen, wurden alle jüdischen Bewohner des Landes hier konzentriert, um in rasch aufeinanderfolgenden Razzien in die Vergasungslager verschleppt zu werden. Darum schaffte ich sie heimlich zu ihrer ältesten Tochter in die kleine Ortschaft Driebergen im Osten des Landes. Anfang März kam die Nachricht, daß dieses Versteck verraten worden war, daß man sie aber als einzige wegen Transportschwierigkeiten läufig noch zurückgelassen habe. Damals war die Mutter schwer leidend. Sie konnte nicht stehen und nicht gehen. Ich eilte sofort zu ihr und fand sie kaum versorgt in völliger Verlassenheit. Es blieb nichts anderes übrig, als einen allerletzten Versuch der Rettung zu wagen und sie in einem Krankenauto abermals nach Amsterdam zu bringen —" Die Dame erzählte weiter: "Wie oft hatten wir davon gesprochen, daß man ihr eine todbringende Droge geben möge, wenn der Augenblick gekommen sei, wo jede Hilfe versage und nur noch die brutale Gewalt das Wort behielte. Als ich nun der Mutter sagen mußte, ich wüßte keinen Ausweg mehr, und ich sei bereit, im Sinne unserer Absprache zu handeln, ging über ihre Züge ein Lächeln wie aus weiter Ferne. Ihre Antwort ist mir unvergeßlich: Du fürchtest dich! Was soll mir denn geschehen! Es kann sein, daß ich hungern werde, daß ich frieren und Schmerzen leiden muß — aber bin ich nicht frei? Nach einem kurzen Schweigen sagte sie zögernd, als suche sie nach dem richtigen genauen Wort: Ich bin neugierig, was das Schicksal mit mir vorhat. Vielleicht komme ich in Lagen, die ich jetzt nicht vorauszusehen vermag, die meine jetzige Sicherheit Lügen strafen. Aber so wie ich es jetzt fühle, so glaube ich es auch, und mein Glaube ist meine Freiheit. Es wurde auch kein Wort mehr darüber gesprochen. Am 28. März 1944, morgens 8Va Uhr, erschienen holländische Polizeibeamte, um sie abzuholen. Sie schafften sie behutsam mit den Trägern des Krankenwagens, den ich hatte bestellen müssen, aus der Wohnung. Die Krankenträger kamen später noch einmal zu mir, die vier Gulden Taxe für die Fahrt zurückzubringen. Sie hatten ihrem Chef den Vorfall erzählt. Von ihnen erfuhr ich auch, daß die Mutter während der Fahrt und bei der Ankunft im Amsterdamer Gefängnis an der Weteringschans von gleicher Ruhe war wie beim Abschied. Dies war die letzte Kunde " Am selben Abend ergab sich auch für mich die Notwendigkeit, meine Wohnung aufzugeben und zu verschwinden. Einige Wochen später erfuhr ich durch den Joodsche Raad, die Mutter sei nach drei Tagen aus ihrer Zelle in das Konzentrationslager Westerbork gebracht und eine Woche später, am 4. April, durchgeschickt worden, wie die Formel lautete. Das bedeutete Transport nach Auschwitz. Vom Pflegepersonal in Westerbrok, dem sie übergeben worden war, konnte ich später niemanden auftreiben. Es besteht kein einziges Zeugnis ihres Endes.

Der freie Mensch ist wie das Gold. Er muß legiert werden mit unedlerem Metalle, damit er für die Zwecke der Welt brauchbar werde. Der Freie ist mit der Welt durch nichts verknüpft als durch die Wohltat.

Das Gegenwärtige ist immer das Beste. Ziererei im Körperlichen, Affektation im Seelischen, Unwahrheit im Geistigen: alles Zeichen, daß der Mensch sich nicht im Mittelpunkte seinerselbst befindet! Es gibt zwei Arten, dem Leide Ausdruck zu geben: den Schmerz und die Freude. Sie gelten einander gleich.