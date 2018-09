Rechtzeitig zur Olympiade erschien der Fahrtenführer für junge Menschen „Finnland“ (Manz Verlag, München, Schriftenreihe „Fahrtenführer durch Europa“). Außer den Anweisungen für Touristen über Reise- und Unterbringungsmöglichkeiten unterrichtet das kleine Heft über Staat und Verwaltung, Geographie und Bevölkerung, Kirche, Kunst, Geschichte und Wirtschaft.

In Frankreich hat fast jeder Tourist den „Guide Bleu“ im Gepäck. Der Pariser Verlag Nagel hat soeben einen gleich falls blauen Reiseführer „Frankreich“ in deutscher Ausgabe herausgebracht. Auslieferung: Dr. Ingeborg Stahlberg, Karlsruhe, Kaiserallee 51a Preis 19,50 DM. – Wer den „Guide Bleu“ kennt, findet manchmal temperierte Fassungen wieder. „Guide Bleu“ schreibt, daß zu St. Nazaire im Jahre 1944 durch Zwangsmaßnahmen der deutschen Besatzung 18 Zivilisten getötet und 28 verletzt wurden. Der „Reiseführer Frankreich“ sagt nur: „Die Landungstruppen verloren 168 Mann.“ – Den deutschen blauen „Reiseführer“ in den „Guide Bleu“ zurückübersetzt –: das gäbe das beste französische Touristen-Handbuch, das denkbar ist. Das heißt soviel, daß die deutsche Fassung besser – weil objektiver – als die Urfassung ist. Und das will viel heißen, denn es handelt sich um ein Buch, daß zu den sorgfältigst ausgearbeiteten und bestausgestatteten Reiseführern der Welt gehört. M.

„Wohin?“ – ein anregendes, aber leider zu wenig ausführliches „Vademekum für Reiselustige“, bearbeitet von Focko Thomas, erschien im Verlag Deutsche Heimat, Bielefeld. Neben Schnellkursen über die Spezialitäten der deutschen Bundesländer, einschließlich Berlin, enthält das schmale Bändchen einen umfangreichen Heilbäderdienst und einen Anhang über Berghöhen, Verkehrsverbände, Postgebühren und Konsularvertretungen.

Vom Landesverkehrsamt für Tirol erschien in gepflegter Aufmachung mit farbigen Kunstabbildungen das zweite Heft „Tyrol – Natur, Kunst, Volk und Leben“.