Seitdem das Schifflein „Schuldenkonferenz“ im Lancaster-House in London nach pfingstliche: Pause wieder in See gestochen ist, hat es auf seinen schwankenden Planken schon manch’ stürmische Auseinandersetzung gegeben, so daß man ernstlich bangen mußte, ob es seinen Kurt auf den Hafen werde halten können. Von der vertraglich übernommenen Ladung muß gut zwei Drittel ausgebootet und zurückgelassen werden, ehe man den Transfer-Kanal passieren kann. Wie man sich nun in den viel zu knappen Laderaum teilen soll, das ist von deutscher Seite den Gläubigern selbst überlassen worden. Um ans Ziel der Konferenz zu gelangen, müssen sich jedenfalls nicht nur Schuldner und Gläubiger einigen, sondern auch die Gläubiger untereinander. Daß auch diese Aufgabe voller Dornen steckt, ist in jüngster Zeit erst mit drastischer Deutlichkeit demonstriert worden, möchte doch jeder Mann an Bord von seinem Gepäck soviel wie eben möglich verstauen.

London, im Juli

Schon seit einigen Wochen schwelt im Gläubigerlager der Londoner Schuldenkonferenz der Bruderzwist. Was die streitenden Parteien dabei an Sprengstoff zusammengetragen haben, reicht längst aus, um die Konferenz eines Tages auffliegen zu lassen. Als man – nach geglückter Absprache über die Stillhalteschulden – sich in London im ersten greifbaren Erfolg der Konferenz noch sonnte, ließ Dr. Rogers, der temperamentvolle Chef der amerikanischen Delegation, die erste Bombe platzen: Rückzug der amerikanischen Delegierten aus dem Dawes- und Young-Ausschuß. Und das reicht auf jeden Fall aus, um vorläufig einmal den Weg zur Gesamtregelung zu verschütten, denn es hätte keinen praktischen Wert, wenn man schließlich ohne die Amerikaner am Ziele ankäme.

Verschiedene Verträge der jetzt zur Debatte stehenden deutschen Auslandsanleihe waren mit der Goldklausel versehen, einmal zum Zwecke der Wertsicherung, zum andern aber auch – wie bei der Young-Anleihe – mit der ausdrücklichen Absicht, die Gläubiger, unabhängig von dem Schicksal ihrer Landeswährung, gleich zu behandeln. An Stelle der Goldbasis ($ = 7,11 DM) schlug die deutsche Delegation daher für alle Gläubiger Verrechnung über den Dollar ($ = 4,20 DM) vor, so daß alle Anleihestücke gleichmäßig um 40 v. H. – wie der Dollar – abgewertet werden. Immerhin bedeutete das einen Abstrich an der Young-Anleihe von 2,1 Mrd. DM (ohne Zinsen) auf etwa 1,3 Mrd. DM. In diesem Verfahren sah die deutsche Delegation eine Möglichkeit, das rechtlich äußerst verwickelte Problem der Goldklausel, wenn auch nicht buchstabengetreu, so doch in einem für alle Beteiligten fairen Sinne zu lösen. Alle Gläubiger brächten auf diese Weise das gleiche Opfer.

Obwohl also die Dollarklausel einen erheblichen Abstrich gegenüber der Goldbasis darstellte, war sie wohl die dickste Rosine im deutschen Angebot, nach Ansicht der Gläubiger allerdings auch die einzige. Leider – für die Gläubiger – war jedoch diese Rechnung ohne die Amerikaner gemacht worden, denn diese hatten sich unter Gleichbehandlung längst etwas anderes ausgedacht. Bekanntlich läuft die Young-Anleihe in acht verschieden großen Währungstranchen, nämlich in Dollar, Pfund Sterling, französischen, belgischen und Schweizer Franken, italienischer Lira, holländischen Gulden und schwedischen Kronen. Jede dieser Tranchen müsse, so verlangen es jetzt die Amerikaner, von „Gold“ auf „Papier“ entsprechend dem Kurs der betreffenden Währung umgewertet werden, das sei die einzig wahre Form der Gleichbehandlung. Nominell ändert sich damit nichts an den Anleihestücken, nur materiell wird, beispielsweise, aus dem Golddollar zu 7,11 DM ein Papierdollar zu 4,20 DM und aus dem französischen Goldfranken zu 0,28 DM ein kümmerlicher Papierfranken zu 0,012 DM usw. Hänge man hingegen, so argumentieren die Amerikaner weiter, die europäischen Anleihestücke an den Dollar an, so zogen diese Gläubiger, deren Währungen im Verhältnis stärker abgewertet haben, daraus einen Vorteil, der ihnen von Rechts wegen gar nicht zustehe. Der Vorteil der anderen sei letzten Endes der Nachteil der Amerikaner, und schon ist der schändliche Versuch einer Diskriminierung amerikanischer Bürger konstatiert.

Ungeachtet aller redlichen Mühe, die sich Dr. Rogers gab, und ungeachtet aller Berufungen auf ein Urteil des obersten US-Gerichtes aus dem Jahre 1934, worin der Goldklausel die Aberkennung verweigert wurde, blieb jedoch den europäischen Anleihebesitzern die Einsicht in die Gerechtigkeit dieses Verfahrens versagt. Den Franzosen fehlt es dabei nicht an Urteilen französischer Gerichte, die die Goldklausel nicht minder eindeutig anerkennen, wie das US-Gericht sie ablehnt. Optimisten tippen, die feindlichen Brüder würden sich auf Dollarbasis versöhnen, wobei man den Amerikanern als Trostpreis zum Dollarkurs ein Agio anbietet. Daß sich die Franzosen mit dem mageren Butterbrot zufrieden geben, das ihnen die Amerikaner noch lassen wollen, ist jedenfalls undenkbar, zumal ja obendrein noch der Ost-West-Schnitt alle Anleihestücke um 40 bis 50 v. H. leichter macht.

Auf höchstens 500 Mill. DM haben die deutschen Experten die Jahreskapazität der Transfer-Schleuse veranschlagt. Knapp ein Drittel der vertraglichen Verpflichtungen macht dieser Betrag aus, denn 1,6 Mrd. DM müßten die deutschen Schuldner jährlich zahlen, wenn sie auf Heller und Pfennig für die Verträge einstehen müssen. Nach einer anderen Rechnung sind es sogar 1,8 Mrd. DM. Zum Unglück der Vorkriegsgläubiger sind von den angebotenen 500 Mill. DM aber nur 170 Mill. DM wirklich verfügbar, gelt nach der Löwenanteil (310 Mill. DM) vorweg an die Nachkriegsgläubiger, die dafür, daß sie ihre ursprüngliche Forderung auf 37 v. H. reduziert haben, den Platz am Kopf der Gläubigerschlange für sich beanspruchen. Weitere 12 bzw. 8 Mill. DM gehen schließlich auf Grund besonderer Vereinbarungen an die Schweiz und Dänemark. Per Saldo verbleiben also für die Vorkriegsgläubiger nur die besagten 170 Mill. DM, woraus sich im Verhältnis zu den vertraglichen Forderungen eine Tilgungsquote (170 : 1300) errechnet, die weit bescheidener ausfällt, als die 37 v. H. der Nachkriegsgläubiger. Auf dieses Mißverhältnis ist bereits die Sprache gekommen, doch vorerst hofft man noch, das deutsche Angebot höher zu drücken.