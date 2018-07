Die Musikfeste der Internationalen Gesellschaft für Neue "Musik haben in den dreißig Jahren ihres Bestehens immer mehr den Charakter von klingenden Kongressen für Experten neuer Musik angenommen und sind zu internationalen Treffpunkten für Komponisten, Künstler, Verleger, Kritiker und Musikorganisatoren geworden. Der Eindruck bestätigte sich wiederum in Salzburg, wo in zehn Tagen über ein halbes hundert Werke von annähernd ebenso vielen Komponisten aus 25 verschiedenen Nationen aufgeführt wurden. Die Frage, ob die Werke, die von den Komponisten eingeschickt und von einer Jury ausgewählt werden, wirklich einen charakteristischen Ausschnitt aus dem Schaffen der einzelnen Länder darstellen, tritt hinter den gebotenen Erfahrungen zurück, die zu einigen Gedanken über die gegenwärtige Situation der zeitgenössischen Musik Anlaß geben. Das blieb als der lebendige Eindruck: die Musik ringt um eine Aussage zur Gegenwart. Drei große Stilgruppen sind deutlich sichtbar: der sogenannte Neoklassizismus, die Zwölftontechnik und der Anschluß an die Folklore.

Das "Retour a Bach" vom Anfang der zwanziger Jahre ist heute eine Europa erfassende, große Welle der Annäherung an die Tradition, eine der für das Abendland seit Jahrhunderten charakteristischen Renaissancebewegungen, die vielen Musikern den Impuls gibt, Stil- und Ausdrucksgut der Vergangenheit mit der Gegenwart zu verschmelzen. Der in die Geschichte zurückgleitende Blick hat bereits alle historischen Epochen erreicht, so daß der Neu Barock in der Gegenwart neben dem Neu Impressionismus steht.

Die Zahl der Komponisten, die mit dem Zwölftonprinzip arbeiten, ist in den Jahren seit Kriegsende mächtig gewachsen. Ist es eine Modeströmung? Ist diese Technik tatsächlich der Ausweg aus einer Bankrott Erklärung der tonalen Musik? Es darf bezweifelt werden, solange sich nur einige Zwölftöner dieses Systems konsequent bedienen, andere bereits eine Verschmelzung des tonalen mit dem atonalen Stil versuchen. Zu den um ein Kompromiß bemühten Komponisten gehören neuerdings Rudolf Wagner Regeny und Cesar Bresgen. Auf dem völlig entgegengesetzten Weg, zu einer Steigerung der Ekstatik, des Expressionistischen einerseits oder andererseits zu einer Abstraktion, zu einer auf die Anteilnahme des Affekts weitgehend verzichtenden Aussage, befinden sich der junge Franzose Pierre Boulez, der Belgier Henri Pousseur, der Rumäne Roman Vlad, dem Italien zur Wahlheimat geworden ist, und der Schwede Göte Carlid.

Dem Ohr des Fachmannes entgehen Probleme, die sich damit auftun, ebensowenig, wie das Ringen nach einer neuen musikalischen Form, die sich in einem vielleicht noch erregteren Fluß befindet als die Kontroverse tonal—atonal. Die Frage nach der Form sei an den aufgeführten Solokonzerten angeschnitten. Solokonzert oder symphonisches Konzert waren die Extreme, die die Vergangenheit geschaffen hat. Der Wiener Hanns Jelinek weicht der geschichtlichen Fragestellung aus, indem er eine Fantasie für Klarinette, Klavier und Orchester schreibt. Der in Kuba lebende, in Österreich geborene Paul Csonka kehrt zur Form des konzertanten Duos zurück, Claus Egge schreibt sein zweites Klavierkonzert als Variationen über ein an eine norwegische Volksweise angelehntes Thema. Der Kölner Bernd Aloys Zimmermann bekennt sich zur radikalen Ausdrucksmusik, bei der die Geige als Soloinstrument meist von dem Klangaufrunr des Orchesters überstimmt wird. Eine seltsame Zusammenstellung von Lyrischem, kompaktem virtuosem Klaviersatz und Primitivismen in der Thematik ist das Klavierkonzert des Italieners Mario Peragallo, während das Geigenkonzert des Holländers Marius Flothius durch Kürze, Melodik und Fluß einnimmt. Ein Japaner Yoritsune Matsudeira schreibt klang- und phantasiereidie Variationen für Klavier und Orchester über ein Thema nationaer Folklore. Das Gesamtbild könnte nicht vielgestaltiger sein.