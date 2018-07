Drei neue Kohle-Einheitsgesellschaften aus dem Flick-Konzern gegründet. Die alliierte Entflechtung hat nun auch die in Westdeutschland verbliebenen Reste des einstigen Montankonzerns von Dr. Friedrich Flick gründlich zerkleinert. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen den Alliierten einerseits, den Stahltreuhändern, der Deutschen Kohlenbergbauleitung und den betroffenen Gesellschaften andererseits ist ein Kompromiß gefunden worden, der zwar einen Abschluß des Interregnums, aber keine optimale Lösung bringt. Das Kernstück des Flickschen Montanbesitzes, die Harpener Bergbau AG., Dortmund, und die zu 100 v. H. in deren Besitz befindliche Essener Steinkohlenbergwerke AG., Essen, müssen nunmehr endgültig getrennt werden, untereinander einen Felderbesitz-Austausch durchführen und die Zechen Grillo 1/3 und Grimberg 1/2 in die neugegründete Monopol Bergwerks AG. (AK 40 Mill. DM) einbringen, um die Frage der Kohlenbasis der der Flick-Gruppe verbliebenen, aber auf die Söhne Otto-Ernst und Friedrich Karl Flick übertragenen Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH. (Kapital 50 Mill. DM) zu lösen. Die Neuordnung sieht vor, daß die Essener Steinkohlen-Zechen Dortsfeld, Oespel und Grimberg 3/4 sowie 50 v. H. der Aktien der Chemischen Werke Bergkamen AG auf die Harpener Gesellschaft übergehen. Ferner ist die zweite Hälfte des Kapitals des FT-Werkes in Bergkamen sowie der bei Essener Steinkohle liegende Posten an Aktien der Hochofenwerk Lübeck AG. auf die Verwaltungsgesellschaft der Flickgruppe, die Friedrich Flick Kom.-Ges., zu übertragen. Sodann hat die Harpener Gesellschaft ihre Zeche Hugo an Essener Steinkohle abzugeben. Im Zuge dieser Transaktionen erhalten die neuen Gesellschaften zum Ausgleich der Besitzaustausche jeweils eigene Aktien zurück, die im Wege der Kapitalherabsetzung zum Einzug gebracht werden. Daher werden sowohl „Harpen“ wie „Essener“ künftig geringere Aktienkapitalien aufweisen, als das vorgeschlagene günstige Umtauschverhältnis zunächst ergibt. Die DM-Eröffnungsbilanzen zeigen für Harpen bei 70 Mill. RM altem Kapital ein neues Reinvermögen von 217 Mill. DM, was mit 63,9 Mill. in die Reserven geht und mit 154 Mill. DM 1:2,2 aufgestocktes neues AK wird. Bei Essener Steinkohle wird aus 72 Mill. RM altem Kapital bei 197,1 Mill DM neuem Reinvermögen die Reserve mit 89,1 Mill. beschickt und das Grundkapital mit 108 Mill. DMark gebildet, also 1:1,5 aufgestockt, lach Einzug der eigenen Aktien aus der Neuordnungstransaktion beträgt das endgültige AK von Harpen 127,6 und von Essener Steinkohle 79 Mill. DM. Die Aktionäre erhalten ein hervorragend günstiges Angebot. Sie bekommen nicht nur für eine alte 1000-RM-Aktie von Harpen eine neue über 2200 DM, sondern zusätzlich auch noch je eine Aktie über 1500 DM von der Essener Steinkohle. – Essener Steinkohle stellte praktisch die große Sparkasse für die Harpen-Aktionäre dar. Diese Sparkasse muß nun verteilt werden, woraus sich das günstige Gesamtumtauschverhältnis von 1000 RM : 3700 DM ergibt. Da weiterhin zu hören war, daß Harpen wie Essen die Nachkriegsjahre der Verlustwirtschaft überwunden, 1951 einen dividendenfähigen Reingewinn erwirtschaftet haben und für 1952 die Dividendenzahlung wiederaufnehmen wollen, ferner die Förderleistungen, die Koksproduktion und die Erzeugung, an Kohlechemie-Stoffen günstige Entwicklungen zeitigen, ergeben sich für die Gesamtsituation der neuen Gebilde gute Aussichten. Dr. Friedrich Flick wird den AR-Vorsitz bei Harpen und bei Essen in den kommenden HV niederlegen müssen. Nach Anordnung der Alliierten hat er nämlich sein privates Eigentum an Harpen und Essen zu veräußern. Diese Aktien müssen innerhalb einer Frist von fünf Jahren, gegebenenfalls auch zehn Jahren, abgestoßen sein. Zur Beurteilung der Wirtschaftskraft der umgewandelten Gesellschaften seien einige Daten genannt. Die Kapitalisierung erfolgte bei Essen zum Durchschnitt von 25,86 DM je t, bei Harpen zu 28,29 DM je t und bei Monopol zu 29,53 DM je t. bezogen auf die Jahresförderung von 1951. Die Kapazität von Neu-Harpen beträgt 4,5 Mill. t Jahresförderung, 2,5 Mill. t Kokserzeugung und dürfte bis 1954 auf 6 Mill. t Kohle und 3 Mill. t Koks erweitert sein. In Auswirkung des neuen Pachtvertrages zwischen Monopol und Harpen wird Harpen außerdem für die Dauer von drei Jahren 50 v. H. der Erträgnisse von Monopol zustehen, so daß also das wirtschaftliche Ergebnis von Neu-Harpen noch um die Hälfte der Erträgnisse aus 1,3 Mill. t Kohleförderung und 0,4 Mill. t Kokserzeugung der Monopol Bergwerks AG. erhöht wird. Neu-Essen zeigt eine Förderung von 3 Mill. t und eine Kokserzeugung von 0,55 Mill. t. Hier sind 19 052 Menschen beschäftigt, bei Harpen 20 300. Harpen stellte 1951 4,1 v. H. der Ruhrförderung und 8 v. II. der gesamten Ruhrkoksleistung, Essen 4 bzw. 3.6 v. H. Rlt.

Die Auto Union AG Ingolstadt (früherer Sitz Chemnitz) weist laut GB vom 1. November 1942 bis 31. Dezember 1951 außergewöhnliche Verluste durch Kriegs- und – Nachkriegseinwirkungen aus. In Buchwerten gingen durch Demontagen und Enteignung an Sachanlagen, Beteiligungen und Warenbeständen 88,6 Mill. RM verloren. Der tatsächliche Verlust wird auf etwa 350 Mill. RM beziffert. Die in Sachsen verbleibenden Anlagen (DKW, Horch, Audi, Wanderer-Automobilwerke, Deutsche Kühl- und Kraftmaschinen GmbH., Mitteldeutsche Motorenwerke GmbH., Schmiedewerk Pirna GmbH. und Sicht- und Zerlegewerk GmbH.) wurden 1948 enteignet. Die verbliebenen Vermögenswerte genügten nicht zur Aufnahme einer Neuproduktion und boten hierfür auch keinerlei Kreditgrundlage. Durch Gründung einer neuen, von der Auto Union AG. und deren ungeklärter Schuldenlast unabhängigen Gesellschaft gelang die Errichtung eines Produktionsbetriebes, dem Namen, Patent- und Warenzeichen der Auto Union AG. im Lizenzwege überlassen und gegen Gewährung einer Beteiligung die restlichen Filialbetriebe der Auto Union AG. verkauft wurden. Die Auto Union AG. ist danach eine reine Verwaltungsgesellschaft. Beteiligungen bestehen bei der Industrie-Auffang GmbH. Ingolstadt mit 100 v. H. (diese Gesellschalt ist mit 21 v. H. an der Auto-Union GmbH., Ingolstadt, beteiligt) und bei der Auto Union Berlin GmbH, mit rund 92 v. H. (Diese Gesellschaft ist am Verkaufsgeschäft der Auto Union GmbH. Ingolstadt am Platz Berlin führend beteiligt.) Wie AR-Vorsitzer Dr. Oehl, München, auf einer Pressekonferenz erklärte, werde das Berliner Werk mit einem Jahresumsatz von 12 Mill. vermutlich bereits im nächsten Jahre mit einem nennenswerten Gewinn abschließen. Die überaus unklaren Besitzverhältnisse bei der AG. sollen nach. Durchführung der Wertpapierbereinigung durch ein engeres Verhältnis zwischen GmbH, und AG. geklärt werden. Ziel des Vorstandes sei, GmbH. und AG. später zu fusionieren, eine politische Regelung mit der Ostzone vorausgesetzt. Aus den Bilanzen: (Mill. RM/DM): Anlagen RMSB 12,7 (DMEB) 2,2 1951: 0,36); Beteiligungen 18,1 (0,006 bzw. 1,8), Umlaufvermögen 196,1 (2,9 bzw. 2,6), andererseits AK 30 (3), Rücklagen 16 (0,3), Verbindlichkeiten 47,1 (0,4 bzw. 0,2). Der Gesamtverlust aus 1949 (102 928 DM), 1950 (76 612 DM) und 1951 (18 824) beträgt 198 366 DM. Die HV, auf der 10,076 500 Mill. stimmberechtigtes Kapital vertreten war – davon Dr. Picq als Treuhänder der Sächsischen Staatsbank mit 9,456 000 Mill. – genehmigte die Umstellung des Kapitals 10:1 sowie Verlustvortrag auf neue Rechnung. Die Aussichten der Auto Union AG. werden von der Verwaltung als befriedigend bezeichnet. Koe.

Wieder 6 v. II. bei Conti-Gummi. Der AR der Continental-Gummi-Werke, Hannover, genehmigte den Jahresabschluß 1951. Der zum 8. August einberufenen Hauptversammlung wird vorgeschlagen, wie im Vorjahr eine Dividende von 6 v. H. auf das 88,4 Mill. DM betragende Grundkapital zu verteilen. Bei auf 147,4 (120,3) – alles in Mill. DM – gestiegenen Erträgen und 10,5 (14,94) Abschreibungen sowie nach Zuweisung von 3,5 (4,0) an die offene Rücklage und von 6,5 (5,0) an die Rücklage für Wagnisse aus Einkaufsverträgen bleibt ein Jahresgewinn von 7,68 (7,68), der sich um den Vortrag auf 8,93 erhöht. Vor der Gewinnfeststellung wurde 1 Mill. DM an die Rückstellung für Überbrückung der Notlage von Rentenempfängern überwiesen. Deckungsstockfähigkeit der 6 1/2prozentigen Wandelschuldverschreibung 1952 der Nordwestdeutsche Kraftwerke AG., Hamburg. Wie wir erfahren, hat das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs- und Bausparwesen die Deckungsstockfähigkeit der 6 1/2prozentigen Wandelschuldverschreibungen von 1952 der Nordwestdeutsche Kraftwerke Aktiengesellschaft, Hamburg, genehmigt. Sofern Versicherungen den Erwerb dieser Anleihe bisher zurückgestellt haben, um die Entscheidung des Bundesaufsichtsamtes abzuwarten, sind nunmehr die notwendigen Voraussetzungen für die Anlage gegeben. Die Nordwestdeutsche Kraftwerke AG. zählt zu den wichtigsten Stromversorgungsbetrieben Nordwestdeutschlands und verfügt über fünf eigene Dampfkraftwerke. Für das Geschäftsjahr 1950 wurde eine Dividende von 4 v. H. ausgeschüttet; für dieses Geschäftsjahr ist eine Dividende in mindestens gleicher Höhe zu erwarten.

Ausfuhr-Kredlt-AG. senkt Soll-Zinsen um 0,5 v. H. Die Ausfuhr-Kredit-AG. hat in Anpassung an den geänderten Diskontsatz die Soll-Zinsen für den A-Plafond um 0,5 v. H. gesenkt, obgleich die Haben-Zinsen, die an der Gestellung der Kosten maßgeblich beteiligt sind, bisher nicht ermäßigt wurden.

Die Hannoversche Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vorm. Georg Egestorff (Hanomag) schätzt, daß in diesem Jahr allein der Export ihrer Schlepper 8000 Einheiten betragen wird.

Edeka weiter im Aufstieg. Aus Anlaß des 45 Edeka-Verbandstages vom 4. bis 13. Juli in Düsseldorf, der mit der großen Waren- und Lehrschau verbunden ist, legen die Verwaltungsorgane der Edeka Zentralorganisationen in Hamburg – des Edeka Verbandes Deutscher kaufmännischer Genossenschaften e. V. (Prüfungsverband), der Edekazentrale eGmbH. (Zentralgenossenschaft für das Inlandsgeschäft), der Edeka Import eGmbH. (Zentralgenossenschaft für das Auslandsgeschäft) und der Edekabank eGmbH. (zentrales Finanzinstitut der Edeka Organisation) – die beiden Tochtergesellschaften des Edeka Verbandes, die Edeka Verlagsgesellschaft mbH. und der Edeka Werbedienst GmbH, sowie die vom Edeka-Verband gegründete Nachwuchsorganisation, die Spar- und Arbeitsgemeinschaft der Jungkaufleute des Lebensmittel- und Feinkost-Einzelhandels e. V. (Spara), der Öffentlichkeit einen umfangreichen Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 1951 vor. In seinem Bericht führte Verbandsdirektor Dr. Paul König, Hamburg, Vorsitzender des Gesamtvorstandes der Edeka Zentralorganisationen, aus, daß dem Edeka Verband e. V. im Vorjahr 230 örtliche Edeka Genossenschaften im Bundesgebiet und in Westberlin mit rund 29 000 Mitgliedern, das heißt selbständigen mittelständischen Lebensmitteleinzelhändlern, angeschlossen waren? dazu, kommen noch die drei Edeka Zentralgenossenschaften, die Edekazentrale eGmbH., die Edeka Import eGmbH. und die Edekabank eGmbH., so daß der Edeka Verband e. V. Ende 1951 233 Mitgliedsgenossenschaften umfaßte. Davon führten 209 die Firma. „Edeka Großhandel“ bzw. das Wort „Edeka“ in ihrer Firmenbezeichnung,

Norddeutsche Kohlen- und Cokes-Werke AG., Hamburg. Bei dem Unternehmen standen die Jahre 1949 bis 1951 im Zeichen des Wiederaufbaues der zerstörten Anlagen und der Aufnahme der Produktion. Ab 1. Oktober 1951 erreichte die Gesellschaft durch die Inbetriebnahme der neuen 6Koppel-Batterie ihre Friedenskapazität. Der Abschluß weist einen Verlustvortrag von 334 000 DM aus, weil auch 1951 von der Möglichkeit der Sonderabschreibung nach §§ 7a und 7d in Höhe von 782 000 DM Gebrauch gemacht wurde. Hierzu entschloß man sich, um die Liquidität der Gesellschaft zu stärken, zumal infolge der Währungsreform der größte Teil der Betriebsmittel in Verlust geraten war.

Von der HV der Matth. Hohner AG. Harmonikafabrik, Trossingen, wurde für 1951 eine Dividende von 5 v. H. ausgeschüttet. Wie der Geschäftsbericht darlegt, trat eine weitere Umsatzsteigerung und Exporterhöhung ein. Die in diesem Jahre zum ersten Male herausgebrachten elektroakustischen Instrumente versprechen großen Anklang zu finden. Das Unternehmen stellte weitere 400 Arbeitnehmer ein.