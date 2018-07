Tfür die Einwohner der deutschen Bundesrepu- blik ist es seit Kriegsende eine gewohnte Selbstverständlichkeit, besonders in den Sommermonaten sehr viele Dänen als erholungsuchende Gäste oder durchreisende Touristen zu treffen. Man irrt aber, wenn man der Ansicht ist, Dänemark stünde nun gleichermaßen auch deutschen Touristen offen. Noch immer ist dazu leider eine "Genehmigung" notwendig. Dies wurde deutlich, als anläßlich der diesjährigen Inbetriebnahme der deutschen Ostsee Passagierlinie eine Gruppe deutscher Journalisten eine Reise durch das malerische Seeland machte. Zu ihrer Überraschung mußten die Journalisten feststellen, daß es einen deutschen Tourismus nach Dänemark noch nicht gibt. Geschäftsreisen, landwirtschaftliche Informationsreisen und ein gelegentlicher Schüleroder Studentenaustausch können ihn nicht ersetzen.

Wenn man bedenkt, daß überall in Dänemark die Prospekte der Fremdenverkehrsvereine längst man sieht, wie gern der Hotelportier, Kellner, Schutzmann oder Trambahnschaffner die erbetene Auskunft auch in deutscher Sprache geben, dann versteht man nicht, daßein deutscher. Touristenbesuch selbst heute noch von einer "Garantieerklärung" eines dänischen Staatsbürgers abhängig ist. Wer diesen dänischen Freund nicht hat, kann als Deutscher seine ihm je Jahr zustehenden 500 DM Reisedevisen niemals in Dänemark ausgeben, obwohl er weiß, wie gern die Hotels in Seeland, Fünen oder Jütland deutsche Tpuristen aufnehmen.

Wir finden, daß diese dänischen Hemmungen im Europa von 1952 als antiquiert erscheinen und besser heute als morgen beseitigt werden sollten. Zudem möchten wir uns nicht gern weiterhin durch die dänische Freundschaft beschämen lassen, die Jahr für Jahr durch ansteigende TQuristen- besuche in deutschen Kurorten zum Ausdruck kommt, sondern uns endlich einmal revanchieren können . Willy Wenzke