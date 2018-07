Rlt., Düsseldorf, Anfang Juli

In den vergangenen Jahren begann und endete ein Gespräch unter Männern der Nichteisen-Metallwirtschaft mit dem Hinweis auf die fast aussichtslos erscheinende Engpaß-Situation in Aluminium oder Kupfer, in Blei oder Zink. Auf der diesjährigen NE-Metalltagung 1952 war erstmalig für den Gesamtbereich der Nichteisen-Metalle davon zu hören, daß nicht nur die Produktionshemmnisse überwunden seien, sondern daß auch die Marktsituation den Anforderungen der Verbraucher gerecht werde. Dies ist ohne Zweifel ein erheblicher Fortschritt. In den nüchternen Zahlen der Statistik spiegelt er sich in unwahrscheinlichen Produktionssteigerungen wider. So erreichte Aluminium im Jahre 1948 nur 7540 t Jahresproduktion; 1951 erzeugten die Hütten fast das Zehnfache, nämlich 74 134 t und im Mai 1952 wurden schon fast 9100 t oder, aufs Jahr berechnet, 110 000 t erreicht. Elektrolytkupfer verbesserte sich in der gleichen Zeit von 39 622 auf 141 098 t, Raffinadekupfer von 29 322 auf 71 276 t. Beide haben damit ganz erheblich die Ergebnisse von 1936 überschritten. Blei, eine der typischen Mangelwaren der letzten Jahre, liegt mit 127 658 t und Zink mit 138 769 t in 1951, verglichen mit 1936 (133 300 bzw. 89 700 t), ebenfalls gut im Rennen.

Aber, wenn das Marktbild in NE-Metallen fast wieder den Charakter der Vorherrschaft des Käufers zeigt, wenn weiterhin, wie wir hörten, in letzter Zeit rund 6000 t Blei sogar exportiert werden konnten, so erfordert dieser schnelle Wandel doch eine genauere Beobachtung. Aus Gesprächen während der Jahrestagung war herauszuhören, daß die äußerliche Normalisierung nicht zugleich eine Gesundung bedeutet. Seit Spätherbst 1951 haben sich international die „freien“ amerikanischen NE-Metallpreise stetig zurückentwickelt und zur Ermäßigung der amtlichen Preise gezwungen. Die NE-Preisentwicklung in Westdeutschland ist zwar ziemlich stetig verlaufen, aber von der internationalen Entwicklung nicht unberührt geblieben – vor allem nicht die Einkaufshaltung der Verbraucher. Sie haben sich in den letzten Wochen und Monaten bei fallenden Preisen von ihren Lägern an NE-Metallen so weitgehend entblößt, wie auf der Tagung die Erzeuger feststellten, daß die Verbraucher heute „von der Hand in den Mund“ und immer noch in der Hoffnung auf weitere Preisabschläge leben. Die glatte Bedarfsbefriedigung in NE-Metallen steht also auf einem sehr schlechten Vorratspolster der Verarbeitung und könnte daher über Nacht wieder umkippen. Hierzu meinte Dir. Roeder, Verbandsvorsitzer der NE-Metall-Erzeuger: „Im Wirtschaftssystem der Marktwirtschaft hat es der Verbraucher weitgehend in der Hand, die Markt- und Preisentwicklung zu bestimmen. Leider macht er fast stets falschen Gebrauch von diesen Möglichkeiten.“

Betrachten wir unter dieser Perspektive z. B. auch bei Aluminium den Unterschied des Pro-Kopf-Verbrauches Westdeutschlands und der USA mit 1 bzw. 5 kg und verweisen wir auf die Feststellung der Tagung, daß der Einsatz von Aluminium im Schiffbau, im Karosserie-, Motoren- und Waggonbau in Westdeutschland noch in den Anfängen stecke, dann wird verständlich, daß die Männer vom Fach die optisch gegenwärtig so günstige Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen.