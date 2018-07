Der folgende Abschnitt aus dem zweiten Band der „Niederschrift des Gustav Anias Horn“ ist einem großen Gespräch entnommen, das, nicht lange vor der Ermordung Horns, zwischen ihm und dem Tierarzt Lien stattfindet und um die Dunkelheit des Lebens- und Todesrätsels kreist.

Ich sehe nirgendswo einen Platz für den persönlichen Gott“, sagte ich, „daß er gar die Gestalt eines Menschen angenommen hat, ist mehr als befremdend. Werden ihm im Laufe der nächsten Jahrhunderte oder Jahrtausende die Weisheitszähne verkümmern und ausfallen? Nein, nein. Hätte man es dabei belassen, ihn einem Elefanten, einem Walfisch, einem Tiger, einer Giraffe, einem Pferd, Esel, einem Rind, einem Hirsch, einer Gans, einer Schildkröte, einer Eiche, einer Palme, einem Berg gleichen zu lassen, man hätte es als eine Parabel von der Unausdrückbarkeit seiner Gestalt hinnehmen können. Doch der Mensch ist hochmütig. – Ich habe mit seinem Götzenbild nichts mehr zu schaffen. Im harmonischen System ist ER, der Ursprung, die unauffindbare NULL, die irgendwo in einem unbetretbaren Keller die Macht des Nichts ausübt – und den Strahl des Zufalls ins Unbekannte schleudert. – Ich glaube, daß es eine Gravitation gibt, die unmittelbare Nachbarschaft von Gegenständen, die sich mit uns verbrüdern wollen; ich glaube auch, daß ein Gesang – irgendein Gesang – die Materie durchzieht und hilft, sie aus dem unendlich Kleinen aufzubauen. Aber mein Bewußtsein, das mich als einen Menschen von einer bestimmten Beschaffenheit anspricht, kann das Loch nicht ausfüllen, das sich vor meiner Geburt als eine Unendlichkeit ausdehnt und nach meinem Tode genau so grenzenlos öffnet. – Lien – ich weiß nicht, ob wir wiederkommen. Ich glaube nicht, daß das Ich, mit meiner Haut bekleidet, aufersteht. Ich widersetze mich schon seit Jahrzehnten einem dummen menschlichen Trost. Gott hat niemals ein Wort gesagt. Er hat niemals ein Geheimnis verraten. Niemals, niemals. Die Juden sind nicht glaubwürdiger als andere, die eine Erleuchtung anpreisen. Die hinreißende Sprache eines Propheten schafft Schüler – das leugne ich nicht. In unseren Tagen erzeugt die Reklame mystische Seifen, mystische Heilmittel, mystisches Brot, mystische irdische Staaten mit mystischen Parlamenten und mystischen Ministern. Die Könige nennen sich noch immer von Gottes Gnaden; aber man setzt sie ab. Man hat sie seit jeher abgesetzt oder ermordet. Der menschliche Geist hat die Wirklichkeit niemals als etwas Ganzes betrachtet. Sie ist nämlich in allen Teilen der Welt zugleich. Sie entzieht sich den Sinnen. Sie ist eine Größe jenseits unseres Fassungsvermögens: Die Mystik und der Bericht von der Wirklichkeit (er ist immer gefälscht; jede Zeile der Zeitungen ist gefälscht) sind die naiven Umschreibungen einer unfaßbaren Gleichzeitigkeit. Es ist immer Tag und immer Nacht. Das Protoplasma stirbt unablässig und wird unablässig geboren. Die Sterne, wenn ihr Licht, das uns berührt, auch schon tausend Jahre alt ist, sind doch mit uns in jedem Augenblick von der Gravitation umschlungen und durchdrungen. Ich weiß nicht, was der Mensch hienieden ausrichten soll. Wahrscheinlich soll er nur verschüttete Wälder verheizen, damit neue Wälder besser wachsen können. Ich finde, er machte seine Sache sehr schlecht. Seine Verbrechen sind so groß, daß die Städte zu Scheiterhaufen werden, auf denen man die Einwohner lebend röstet. Aber siegreiche Staaten werden es Gerechtigkeit nennen. Es gibt keine menschliche Scham. – Wenn es so ist, daß das Tier nicht mit seiner Haut bekleidet aufersteht – dann kommen auch wir nicht wieder. Dessen bin ich sicher.“