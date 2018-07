Jedes Volk hat seine spezifische Art, geschichtliche Ereignisse in Legenden oder Symbole umzusetzen, und gewiß weicht oft am Ende die Legende erheblich von dem eigentlichen Geschehen ab. Sicher aber ist in Deutschland die Verfälschung noch nie so groß gewesen wie hinsichtlich der Ereignisse des 20. Juli. Wer denkt heute noch daran, daß zwei Botschafter damals im Aufstand gegen Hitler ihr Leben ließen, daß unter den Hingerichteten fast alle großen Namen der preußischen Geschichte vertreten waren – nicht als Soldaten, sondern als höhere Beamte oder unabhängige Privatleute? Niemand! – Man tut, als sei das Ganze ausschließlich eine Angelegenheit von Berufsoffizieren gewesen und in den Kreisen der ehemaligen Soldaten ist die Erinnerung an diesen Tag mittlerweile zu einer Art Gesinnungsprobe auf den Treue-Eid geworden. Die Stellungnahme für und gegen aber ist genau so fervent wie damals. Dabei ist es nicht etwa so wie in jenen Tagen, in denen sich die Nazis und die Nicht-Nazis gegenüberstanden – nein, so einfach ist es heute nicht mehr. Wie kann es zu dieser seltsamen Entwicklung gekommen sein?

Als die Alliierten in Deutschland einmarschierten und dann über die Deutschen zu Gericht, saßen, da taten sie dies unter völlig falschen Voraussetzungen. Sie stellten nämlich ganz einfach die Forderung auf, jeder Deutsche hätte zum Märtyrer werden müssen. Heroismus aber ist nun einmal nicht die Lebensform des Durchschnittsbürgers, und zwar in keinem Lande der Welt. Heldentum als Norm zu verlangen, ist einfach absurd. Anstatt jene echten Hilden vom 20. Juli zu ehren, hat man damals alle diejenigen, die nicht ebenso gehandelt hatten, als Feiglinge und Schuldige verunglimpft. Kein Wunder, daß die, die weder feige noch schuldig, aber im Sinne des 20. Juli auch keine Helden waren, zunächst Unwillen und allmählich ein wachsendes Ressentiment gegen diejenigen empfanden, die ihnen unberechtigterweise zum Maßstab gesetzt wurden.

Unberechtigt schon darum, weil ja auch zum Aushalten auf verlorenem Posten Tapferkeit und Überwindung gehörte. Schließlich ging es bei den Soldaten doch um den Konflikt zwischen Eid und Gewissen. Dem einen galt die Treue als das Wichtigste, dem anderen das, was Kant „das moralische Gesetz in uns“ nannte. Die einen meinten, ihr Vaterland zu schützen, die anderen wollten die Seele ihres Volkes bewahren. Wer will sagen, daß die eine oder die andere Verhaltensweise falsch oder gar sträflich war? Es gibt dafür keine Maxime. Diese höchst persönliche, gewissermaßen letzte Frage, ließ sich nicht an Hand der Heeresdienstvorschrift entscheiden. Denn, und das sollte man nicht vergessen, es handelte sich ja damals, in jener Zeit nicht um eine normale, vorhersehbare und sich jederzeit wiederholende Situation, sondern um einen Ausnahmefall. Nämlich darum, daß das Staatsoberhaupt, dem das Wohl des Staates anvertraut ist, anstatt diesen Staat zu schützen, ihn innerlich zersetzt hat, also selbst zum Verräter wurde. Und in diesem Moment, und das ist eben der Sonderfall, setzt das Recht – vielleicht könnte man sogar sagen, die Pflicht – des Bürgern ein, den Staat gegen den Usurpator zu schützen. Wer sich hierzu entschloß, der ist jedenfalls im moralischen Sinne nicht des Verrats schuldig geworden, auch wenn er juristisch wegen Hochverrats zur Rechenschaft gezogen wurde.

Hochverrat, so hieß damals die Anklage – „Landesverrat“ heißt heute das Stichwort, das als Flüsterpropaganda gegen den 20. Juli ausgestreut wird. Wer ist denn eigentlich ein Landesverräter? Sind die Deutschen, die innerhalb oder außerhalb der Sowjetzone das Regime der Pieck und Grotewohl bekämpfen, Landesverräter? Und wie ist es mit den Russen, den Ukrainern, die dem Stalinschen System entronnen sind und die alles daran setzen, es zu stürzen und sei es auch mit Hilfe anderer Völker. Und schließlich die Sudetendeutschen? Waren sie Verräter, weil sie dem tschechischen Staat keine Loyalität zollten? Man könnte vielleicht einwenden, daß jener Staatihnen zufällig aufgezwungen worden sei, sie sich aber „volkstumsmäßig“ zu ihren deutschen Brüdern zugehörig fühlten. Dieser biologische Einwand aber ist so fadenscheinig, daß nicht einmal Hitler sich seiner bediente; auch er hat seine Ansprüche auf das Sudetenland stets mit Rechtsargumenten (Unterdrückung, Rechtsbeugung ...) begründet. In einer Zeit, in der der Staat, selbst der demokratische Staat, eine Macht ausübt, die man sich noch vor ein paar Jahrzehnten kaum vorstellen konnte und in der der totale Staat seine Macht zur Knechtung und Vernichtung von Millionen von Menschen mißbraucht, sind die Maßstäbe des 19. Jahrhunderts nicht mehr adäquat. Landesverrat im totalitären Regime ist ein Tatbestand, den man in jener Epoche, in der Knigges Umgang mit Menschen geschrieben wurde, sich noch nicht vorstellen konnte. Diejenigen aber, die im Hinblick auf Nürnberg mit Recht darauf hinwiesen, daß die Haager Landkriegsordnung im totalen Krieg nicht mehr der entsprechende Maßstab sei, sind gewöhnlich diejenigen, die angesichts des 20. Juli am lautesten die These vom Landesverrat verkünden.

Wer sich damals entschloß, den Staat und das Vaterland vor dem Usurpator zu retten, ist nicht des Verrats schuldig geworden. Und wer sich nicht dazu entschloß, sondern bis zum Letzten aushielt, den darf gewiß niemand schmähen. Merkwürdig, oder vielleicht bezeichnend, bleibt nur dies, daß keiner von denen, die dem Gewissen gehorchten und den Eid preisgaben, den Stab bricht über die, die zu ihrem Eid standen; daß man aber umgekehrt immer wieder Agitatoren findet, die jene anderen verdammen – vielleicht weil sie ihnen im Innersten ihre souveräne Unabhängigkeit und Größe neiden. Und es gehörte Größe dazu, das eigene Leben, die Sicherheit der Familie, Besitz und Namen aufs Spiel zu setzen und all dies ohne Auftrag, ohne äußere Verpflichtung, allein aus dem Gefühl innerer moralischer Verpflichtung.

Marion Gräfin Dönhoff