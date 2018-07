Die Absicht der Bundespost, zur Abdeckung ihres für das Rechnungsjahr 1952/53 „vorgeplanten“ Defizits und für die Finanzierung von Neuinvestitionen die Posttarife um durchschnittlich 20 v. H. zu erhöhen, hat in der Öffentlichkeit ein stark ablehnendes Echo gefunden. In der nunmehr vierzehn Tage andauernden Debatte, die durch diese unfreundliche Postattacke ausgelöst worden ist, sind sehr harte Worte der Kritik über das geschäftliche Gebahren der Bundespost gefallen – angefangen von dem Vorwurf, in zunehmender Verbürokratisierung und aus mangeln dem Rationalisierungswillen sich auf Kosten der Gesamtwirtschaft auf dem Kommandowege eine nicht gerechtfertigte Sonderrendite verschaffen zu wollen, bis zu peinlichen Hinweisen auf gewisse „Prunkbauten“, die jetzt die Allgemeinheit bezahlen müsse. Es ist Sache der Bundespost selbst, sich zu diesen heiklen Fragen zu äußern und ihrem Prestige eine Bresche zu schlagen.

Zwei Feststellungen wird man aber auf jeden Fall, wie auch die Angelegenheit der Posttarife im Endergebnis entschieden werden wird (wahrscheinlich dürfte es wieder einen Kompromiß geben), machen können, ohne in den Verdacht zu kommen, an der Sache vorbei und nur im Zorne zu sprechen: 1. die der Privatwirtschaft als Ausdruck einer „rücksichtslosen kapitalistischen Gesinnung“ moralisch zur Last gelegten und ökonomisch wie politisch als ungesund und gefährlich bezeichnete Methode der Investitionsfinanzierung über die Preise ist auch dem Staate gerade eben recht, wenn sich so etwas wie ein Anlaß bietet, davon Gebrauch zu machen. Die von der öffentlichen Hand betriebenen Unternehmen (die Bundespost ist nur ein Beispiel für andere) sehen in den sogenannten allgemeinen Belangen keine unübersteigbaren Grenzen, wobei man noch bei aller gebotenen Zurückhaltung und ohne in einen unfruchtbaren Prinzipienstreit verfallen zu wollen hinzufügen darf, daß dieses Abwälzen der Lasten auf die Allgemeinheit den verstaatlichten Unternehmen um so leichter gemacht wird, als sie in der Regel monopolistische Machtstellungen innehaben und nicht unter Bedingungen der Konkurrenz arbeiten. 2. Der vom Staat manipulierte und gegen die Realitäten des Marktes niedrig gehaltene Zins hat die Leistungsfähigkeit des Kapitalmarktes auf ein Niveau heruntergedrückt, das die Wirtschaft immer wieder in die Selbstfinanzierung drängt. Diese Erfahrung muß nunmehr auch der Staat machen. Während aber von seiten der privaten Wirtschaft deswegen immer wieder zügige Maßnahmen zur Auflockerung des Kapitalmarktes gefordert werden, hält der Staat „aus Gründen des Allgemeinwohles“ (wie es sich zeigt, muß die Allgemeinheit dann aber doch zahlen) an seiner Politik des manipulierten Zinses fest.

Wenn also der Bundespostminister erklärt, daß alle Bemühungen, langfristige Anleihen aufzunehmen, zu keinem Erfolg geführt hätten, so ist das allerdings eine Feststellung, die den Tatsachen entsprechen mag, nicht aber eine Entlastung und kein Argument für die Unausweichlichkeit der Tariferhöhungen, – höchstens für den Bundespostminister persönlich, der die „Schuld“ auf den Finanzminister schiebt („Ich kann nicht meinen Kollegen Schäffer durch das Versprechen höherer Zinsen zu übertrumpfen versuchen“). Es ist der Staat, der die Bedingungen diktiert, die zu der Anleihepleite der Bundespost führen – es ist der Staat, der aus dieser Pleite (wieder einmal) ein Geschäft macht. kr.