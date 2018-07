Ehe Yma Sumac auf dem Podium der Hamburger Musikhalle erschien, wurde ihr Auftritt leider vorbelastet durch die Harfenistin Freddy Alberti, die aus jener amerikanischen Sphäre kam, in der Künstlerinnen nicht nur tüchtig, sondern auch schön sein müssen und außerdem dafür begabt, ihre Kunst gut zu „verkaufen“. Wenn jemand hübsche schlanke Arme hat, ist ja die Harfe ein geeignetes Instrument, schwungvolle Bewegungen ins rechte Licht zu setzen. So spielte denn Freddy Alberti, begleitet von ihrem südamerikanisch-gemäßigten Jazzorchester, ein virtuoses Potpourri, in dem sowohl Gershwin als auch Chopin zitiert wurden. Und da Freddy Alberti „sehr gut verkaufte“ (wie mein Nebenmann anerkennend sagte), wurde man an ein Warenhaus erinnert, Abteilung Harfe, in dem die Auswahl groß war; Klassik und Kitsch, und alles auf Hochglanz poliert, jedes Stück mit einer mehrjährigen Garantie versehen und ein Schlager des Exports. – Danach wurde eine rote Scheibe in den Scheinwerfer geschoben ... donnernder Begrüßungsapplaus –: Yma Sumac stand vor dem Mikrophon, und auch sie „verkaufte“ ... Sie verkaufte das phänomenale Auf und Ab ihrer Stimme.

In der ersten Oktave finden Sie: Bariton- und Tenortöne, voluminös und strahlend, aber auch sexuell ausdeutbare Inbrunst und einige tiefe Schreie. Dazu eine passende Dekoration: ein bischofsroter Mantel zierte die junge Enkelin der Inka-Könige, die jedoch nicht nur exotisch und aristokratisch, sondern ein Vollweib war. (Zwei Trommelspieler – exotisch angetan wie bei einer Völkerschau – wirbelten wie die Verrückten.) – In der zweiten Oktave finden Sie: erotisch-dunkle Alt- und klare, dramatische Soprantöne, den Ausdruck von Wärme, aber auch von heiliger Erregung. In der dritten Oktave finden Sie alles, was ein hoher lyrischer Sopran braucht: mädchenhafte Unschuld, hellsüße Seufzer. – In der vierten Oktave: Spieluhrsachen, flirrende Kopftöne, Pianissimo-Flageolett-Effekte, Vogelgezwitscher und erstklassig saubere Koloraturen. – Die fünfte Oktave ist wie manches Dachgeschoß nicht völlig ausgebaut. Sie reicht immerhin bis zu einem Nonplusultra-Höchstton, der via Mikrophon und Lautsprecheranlage noch deutlich vernehmbar ist. So hoch oben angekommen, saust der Oktaven-Fahrstuhl in einem einzigen technisch vollendeten Rutsch nach unten, bis in den Bariton-Keller. Den Mitreisenden, die sehr wohl wissen, daß ihr eigener Stimmumfang höchstens zwei ärmliche Oktaven faßt, blieb der Atem weg. Yma Sumac hatte inzwischen den Königsmantel abgelegt, und man sah ein effektvolles Kleid, passend für alle Oktaven ...

*

So, was ich bisher geschrieben habe, ist zwar ehrlich, aber taktlos. Doch was tun, wenn wir Europäer diese amerikanische „Kunst zu verkaufen“ nun einmal als unehrlich empfinden? Aber eine Unehrlichkeit lag ja schon darin, daß Yma Sumac sich in der Musikhalle des Mikrophons bediente. Um über einen Lautsprecher eine Stimme zu hören, dafür braucht man nicht in einen Konzertsaal zu gehen; überdies verzerrte der Lautsprecher deutlich bemerkbar die Töne, und die Yma-Sumac-Schallplatten – zumindest die der Firma Telefunken-Kapitol – sind viel, viel besser als das, was man beim „persönlichen Auftreten“ der peruanischen Sängerin zu hören bekam. Sogar eine Improvisation über Vogelstimmen gelang ihr auf der Schallplatte („Birds“) viel besser als im Konzertsaal. Und da sind wir an einem anderen kritikwürdigen Punkt ...

Es heißt, daß Yma Sumacs Gatte, der Komponist und Gitarrist Moises Vivanco, die Sängerin entdeckt habe, als sie irgendwo in den Anden bei einer Kulthandlung der Sonnenanbeter ihre Naturstimme erhob. In der Folgezeit hat er das talentvolle und schöne Mädchen nicht nur geheiratet, sondern geschult. Er hat aus dem Material der peruanischen Volks- und Kultmusik Kompositionen für diese einmalige Stimme geschrieben. Dabei aber verriet er, der Komponist Vivanco, seine eigene künstlerische Herkunft: er mischte Folklore mit amerikanischem Unterhaltungszauber, mischte exotische Volksmusik mit hollywoodischer Filmmusik. Er mischte so, wie es seinem – übrigens beachtlichen – Talent entsprach und seiner Broadway-Erfahrung, daß man so und nicht anders Geld verdient, viel Geld. So kam die junge Yma Sumac auf einen der höchsten Plätze in der Weltrang-Gagen-Liste. Ein modernes Märchen, wie geschaffen, mit einem Aufwand von Millionen Dollars verfilmt zu werden: Exotische Prinzessin wird Star ...

Aber wir Wilden in Europa sind doch bessere Menschen. Yma Sumac ist bei ihrer Europa-Tournee bei weitem nicht so gefeiert worden, wie sie es erwartet hatte. Wir hätten es eben lieber gehabt, wenn sie ohne so viel Make-up, ohne Mikrophon gekommen und wenn sie ihre Lieder gesungen hätte, „einfach so ...“ Das wäre schön, vielleicht, sogar unvergeßlich gewesen. Denn trog nicht das Mikrophon, so muß man sagen: sie ist eine große Sängerin ... Josef Marein