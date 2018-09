Wir haben den Leiter des Berliner Untersuchungsausschusses freiheitlicher Juristen der Sowjetzone, Dr. Theo Friedenau, gebeten, uns über seinen engen Mitarbeiter, Dr. Walter Linse, zu schreiben, den Sowjet-Deutsche aus West-Berlin verschleppt haben.

Freiheit für Dr. Linse. Diese Parole ist nicht nur in West-Berlin zu einem echten Anliegen der gesamten Bevölkerung geworden, sondern hat in der Weltöffentlichkeit eine Resonanz gefunden, die die Machthaber der Sowjetzone sicher nicht erwartet haben, als sie die Weisung zu der verbrecherischen Entführung erteilten. Staatssicherheitsminister Zaisser und Herr Eisler, der Propagandachef der Sowjetzone, sind ratlos und betroffen, ja selbst Karlshorst ist überrascht: Warum wird gerade bei Linse ein so gewaltiges Geschrei erhoben, warum beschäftigt sich selbst der Bundestag damit? Wieso erhebt nicht nur der amerikanische Stadtkommandant, sondern sogar der amerikanische Hohe Kommissar offiziellen Protest? Besteht nicht sogar Gefahr, daß sich dieser Übergriff auf höchster politischer Ebene auswirken könnte? Deutete doch McCloy nach scharfer Verurteilung des Menschenraubes an, daß Viererverhandlungen den Beweis des guten Willens der Sowjets voraussetzten! Sicherlich ist das Leben der vielen anderen Verschleppten nicht weniger wertvoll als das von Dr. Walter Linse. Gerade Linse gehörte als Geschäftsführer des Hilfskomitees für politische Häftlinge zu denjenigen, die immer wieder die freie Welt ermahnten, an die 26 000 politischen Häftlinge in der Sowjetzone nicht nur zu denken, sondern ihnen durch Übernahme von Patenschaften materielle und ideele Hilfe zu leisten. Wenn nun gerade das Verbrechen an Linse das Maß überlaufen ließ, so geschah dies wohl auch, weil sich dieses letzte Verbrechen nicht nur gegen eine Einzelpersönlichkeit richtet, sondern gegen einen maßgeblichen Vertreter des Rechtsgedankens, der es als seine moralische Verpflichtung ansah, sich mit der Kraft seiner ganzen Persönlichkeit gegen das in der Sowjetzone Deutschlands zum System erhobene Unrecht zu wenden.

Wer ist Dr. Walter Linse? Am 23. August 1903 in Chemnitz geboren, studierte er in tiefem Glauben an die Ideale des Rechtsstaates an der Universität Leipzig Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft; Geschichte und Philosophie. Er war Richter und Staatsanwalt, arbeitete von 1933 bis 1938 als freier Anwalt in Chemnitz und von da an als juristischer Referent der dortigen Industrie- und Handelskammer, wegen seines ausgeprägten Gerechtigkeitssinnes überall geachtet und geschätzt. Als Geschäftsführer der gleichen Kammer müßte er nach dem Zusammenbruch den Angriff auf die Privatwirtschaft miterleben. Er bemühte sich nach Kräften, der mißbräuchlichen Anwendung rechtlicher Formen bei der Enteignung von Privatbetrieben zu begegnen. In zahlreichen von ihm erstatteten Rechtsgutachten erklärte er Enteignungen für gesetzlich unzulässig und kam bald auf die „Schwarze Liste“ der damals neu gegründeten Abteilung K 5 der Kriminalpolizei, der Vorläuferin des heutigen Staatssicherheistdienstes. Er war bis zur Beendigung seiner Tätigkeit Anfang 1949 der einzige Geschäftsführer aller sowjetzonalen Industrie- und Handelskammern, der es trotz stärkster Bedrängnis hartnäckig ablehnte, der SED beizutreten. Als Anfang 1949 seine Stellung unhaltbar geworden war, zog er nach West-Berlin und arbeitete Zunächst ein Jahr als Syndikus in einem Industrieunternehmen. Als er jedoch von der Arbeit des Untersuchungsausschusses freiheitlicher Juristen hörte, der damals nur aus einer Handvoll hauptamtlicher Mitarbeiter bestand, meldete er sich sogleich zur Mitarbeit, obwohl er ohne weiteres als Richter oder Staatsanwalt eine Anstellung gefunden hätte.

Ich glaube, daß ihn kaum etwas besser charakterisiert als seine Ausführungen in seinem Bewerbungsschreiben: „Es wird stets meine Überzeugung bleiben, daß jede menschliche und staatliche Ordnung von Dauer und Wert auf Rechtsstaatlichkeit gegründet und durch sie verbürgt sein muß. Meine Bitte um Mitarbeit kommt aus jenem Glauben an den ewigen Bestand der rechtsstaatlichen Ideale. Geleitet wird sie von der Überzeugung, daß der Kampf gegen die Rechtsnot der Sowjetzone und für ihre Freiheit mit zunehmendem Nachdruck geführt werden muß. – In voller Kenntnis und Würdigung der persönlichen Gefahren ist es mein Wunsch und mein fester Wille, mich diesem Kampfe unter vollem Einsatz zur Verfügung zu stellen.“ –

Nicht nur Dr. Linse, sondern auch seine Kollegen und viele andere in West-Berlin tätige Gegner des kommunistischen Regimes wußten und wissen, daß ihre Tätigkeit gefahrvoll ist. Wenn sie sich ihr mit ganzem Herzen verpflichtet fühlen und davon nicht ablassen, dann ist es gewiß nicht Leichtsinn. Die Bevölkerung der Sowjetzone hat ein Recht darauf, daß sie in ihrem Abwehrkampf nicht allein gelassen wird, daß diejenigen, die dieses bedrückende System kennen und daher in der Lage sind, manches Unrecht zu verhindern oder zumindest zu mindern, nicht nur an ihre eigene Sicherheit denken. Trotzdem ist es nicht unbescheiden, wenn die Forderung erhoben wird, den sowjetischen Handlangern das Risiko so groß wie nur möglich zu machen, um vor Begehung weiterer ähnlicher Verbrechen abzuschrecken.

Linse selbst kann nur geholfen werden, wenn der Entrüstungssturm gegen diese Gewalttat nicht abnimmt. Die Anprangerung ihrer Verbrechen ist das unangenehmste, was den Machthabern der Sowjetzone widerfahren kann, weil ihnen der Mantel der Rechtsstaatlichkeit, mit dem sie sich umhüllen und den sie „demokratische Gesetzlichkeit“ nennen, fortgerissen wird. Wiederholt hat sich gezeigt, daß der Druck des Rechts auch Pankow und Karlshorst zum Nachgeben gezwungen hat. Er muß so stark werden, daß sich die Machthaber in der Sowjetzone gezwungen sehen, entweder für ihre Verbrechen einzustehen und sich damit als Regime des Unrechts selbst zu brandmarken oder aber Dr. Walter Linse freizugeben.

Theo Friedenau