Die Diskussion um das erst dem Grundsatze nach entwickelte Gütezeichenprogramm geht weiter. Wer sich dafür ausspricht, geht davon aus, daß das „gehobene Gebrauchsgut“ populärer und erschwinglicher gemacht werden sollte – nicht zuletzt, damit beim Konsumenten auch der optische (oder psychologische) Effekt etwas zur Geltung komme. Wer dagegen ist, sagt gewöhnlich, die Anlage des Planes sei unrealistisch; eine Gütezeichen-Inflation sei zu erwarten. Im übrigen, so heißt es, müsse man fragen: Ist denn der Verbraucher in einer entwickelten sozialen Marktwirtschaft, bei der der Leistungswettbewerb zur vollen Entfaltung kommt, wirklich so hilfsbedürftig, daß er solcher Kollektivmarken, als Gütezeichen für die Qualitätsorientierung, in einem so breit gezogenen Rahmen bedürfe? – Nun, da ist doch manches geradezurücken.

Erstens denkt man gar nicht an einen „zu breit gezogenen Rahmen“. Und zweitens ist die soziale Marktwirtschaft bei uns noch gar nicht voll entwickelt, weder von Seiten des Konsumenten, der gar zu oft unsicher durch den Markt tappt, noch von Seiten der Anbieter, die der notwendigen Bereinigungskrise in fast allen Sparten immer wieder entgangen sind. Man hatte eben das Glück, daß der Verkäufermarkt, vorwiegend aus politischen Anlässen, immer gerade dann einsetzte, wenn man glauben mußte, daß „gesunde Pleiten“ sich da und dort anbahnten. Im übrigen scheint in verschiedenen Köpfen der Begriff „soziale Marktwirtschaft“, auch da, wo er täglich im Mund geführt und beschworen wird, noch immer ein nebuloses Etwas zu sein, das man nach Belieben für seine branchengebundenen Interessen schlagwortartig einsetzen kann. Es klingt so schön, das Wort sozial – ein Wort, das heute nirgends fehlt, das von allen Richtungen des politischen und wirtschaftlichen Lebens zum Gemeinplatz degradiert worden ist, so daß sich jeder Zuhörer oder Leser darunter das vorstellen darf, was er will. Und es ist so schön, für Marktwirtschaft zu sein, solange man den Wirtschaftspolitiker. Staat nicht braucht, um aber dann nach ihm zu rufen, wenn die Marktkonstellation sich einmal wendet. Daß aber die Wortverbindung „soziale Marktwirtschaft“ ein bestimmtes, fest umrissenes Programm bedeutet, das den Staat verpflichtet, den Leistungswettbewerb zu entfesseln, und im übrigen Marktpolizei zugunsten des Konsumenten zu sein, das kann, so scheint’s, nicht oft genug konstatiert werden.

So verstanden, kommt auch die Gütezeichenplanung ins rechte Licht: Dem Konsumenten soll die Qualitätsorientierung (Staat und Selbstverwaltung der Wirtschaft als Marktpolizei) erleichtert werden. Es ist nämlich auch heute noch nicht immer gut, was teuer ist. Daran sind sowohl Käufer als Verkäufer nicht unschuldig: Dem Käufer fehlt der Überblick. Er greift beispielsweise zum Teuren, weil es „von weit her kommt“, demnach also gut sein müsse. Der Verkäufer nutzt diese Einstellung des Käufers aus, sofern er nicht einen klingenden Firmennamen oder einen eingeführten Markenbegriff zu verteidigen hat und – sofern die Konkurrenz nicht allzu stark ist; wobei es nicht selten vorkommt, daß man mit der vermeintlichen Konkurrenz, irgendwelche Lieferungs- und Spannenbedingungen vereinbart hat. Warum sollte hier nicht ein Gütezeichenplan segensreich sein, wenn er nicht zu viel auf einmal verlangt, also die folgenden Prinzipien beachtet:

1. Der Kreis der einzubeziehenden Waren ist klein zu halten. Das tägliche Verbrauchsgut wird nicht berücksichtigt, da bei der Vielfalt der dann unter ein Gütezeichen fallenden Waren ein Überblick über das Programm nicht mehr gegeben ist, also der Effekt nicht konstatiert werden kann und auch verlorenginge, weil das Gütezeichen von vornherein verwässert wäre.

2. Zu bevorzugen ist das gehobene Gebrauchsgut, beispielsweise: Eisschränke oder Staubsauger. Auf diese Weise kann eine breitere Käuferschicht an Waren herangeführt werden, die für den normalen Geldbeutel bisher noch nicht erschwinglich waren. Da aber nach wie vor diese Güter nicht mit einem einmaligen Griff in die Haushaltskasse zu erreichen sind, hat Vorsicht zu walten bei dem Versuch, den Absatz solcher Gütezeichenprodukte mit Teilzahlungsbedingungen zu koppeln, die während der ganzen Laufzeit des Programms als gültig festgelegt werden; denn die Kreditpolitik ist ja nicht nur für eine Gütezeichenpolitik da. Sie darf also nicht zu sehr festgebunden werden.

3. Schlägt das Gütezeichenprogramm, mit wenigen ausgewählten Waren, ein, dann kann allmählich der Kreis der einzubeziehenden Güter vergrößert werden. Auf diese Prinzipien haben sich der Bundeswirtschaftsminister und Prof. Dr. Müller-Armack, der Initiator dieses Planes, geeinigt. Wird die Sache ein Erfolg, dann wird gehobenes Gebrauchsgut zum Massengut, womit einmal mehr bewiesen wäre, daß Marktwirtschaft neoliberaler Prägung gute Sozialpolitik ist. W-n