Ein Kind liegt auf dem Fußboden und ist dabei, mit seinen Klötzchen ein Bauwerk zu errichten. Da kommt die Mutter aus der Küche, klatscht in die Hände und sagt mit energischem Ton: „Mittagessen! Pack die Bauklötze ein und wasch dir die Hände!“ Das aufgestörte Kind fällt über die Klötze her und zertrümmert sein kostbares Gebäude mit heftigen Bewegungen.

Was ist geschehen? Die Mutter wollte nichts tun als nach der Hausordnung verfahren. Aber der Zorn des Kindes, den es an den Klötzen ausläßt, zeigt, daß sie dabei unüberlegt vorgegangen ist. Auch das Kind lebt in einer Ordnung. Sie ist durch die Regeln seines Spiels bestimmt. Aus ihr herausgerissen zu werden, bereitet ihm Schmerz. Und diesen Schmerz hätte die Mutter ihm durch verständnisvollen Zuspruch ersparen können.

Unser Schulwesen ist noch heute in der Hauptsache darauf aufgebaut, die Kinder gegen den Schmerz über den Abschied aus ihrer Welt abzuhärten. Man schärft ihnen die Ordnung der Schule als etwas von ihrer Welt völlig Unabhängiges ein. Jeder Versuch, den Kindern jenen Schmerz zu lindern, kommt leicht in den Verdacht, er wolle die Kinder verzärteln. So ergibt sich jene Kluft zwischen der Schulwelt des Kindes und seiner Spielwelt, die die Kinder so nervös und zerrissen macht und die von den Eltern meist nicht beachtet wird. Denn diese sind ja auch ihrerseits nur allzu geneigt, es ihren Kindern zu verübeln, wenn sie die Umschaltung von der einen Welt in die andere nicht reibungslos vollziehen.

Manche Mutter macht sich Vorwürfe, wenn das Kind mit Konflikten belastet wird, und weiß doch nicht, wo der Fehler liegt. Gerade Mütter (aber auch Väter, von Lehrern ganz zu schweigen) werden daher gut daran tun, zu einem Buch zu greifen, in dem die Spielwelt des Kindes ganz und gar ernst genommen wird. Es heißt: „Ich lernte von den Kindern“ (Verlag F. A. Herbig, Berlin) und seine Verfasserin, Caroline Pratt, ist das amerikanische Gegenstück zu der kürzlich verstorbenen Maria Montessori, deren Altersgefährtin sie ist. Während aber die Italienerin vornehmlich der Lehrerschaft Anregungen gab, kann man aus Caroline Pratts Erfahrungen auch für den Umgang mit Kindern im Hause vieles lernen.

Die kleine Geschichte mit den Bauklötzen, die wir am Anfang wiedergaben, berichtet Caroline Pratt und sagt dazu: „Wenn wir vom Kind verlangen, daß es sich in unsere Welt versetzt und Rücksicht übt – sind wir dann nicht verpflichtet, uns auch in seine zu versetzen, wenn auch nur, um ihm den Übergang zu erleichtern?“ Hier liegt das Allgemeingültige ihres Experimentes: Sie hat nach genauester Beobachtung von Kindern in ihrer New Yorker „Stadt- und Landschule“ eine Lehrmethode entwickelt, die ganz auf die Welt des Kindes eingeht und den natürlichen Spieltrieb unmerklich, etwa im Alter von sieben Jahren, in die Lust zur Arbeit umwandelt. Anfangs war es nur eine „Spielschule“ gewesen, zu der sie sich die Kinder von der Straße heraufgeholt hat. Aber die Sechsjährigen beschwerten sich bald über diese Bezeichnung. Ihr Spiel bedeutete ihnen ernsthafte Arbeit.

Für die Rinder in Caroline Pratts Schule ist die schmerzliche Trennung von Arbeit und Spielzeit gänzlich aufgehoben; alles Spiel ist Arbeit, alle Arbeit Spiel – so wie es bei den Erwachsenen nur dem Künstler beschieden ist. In dieser Schule, wo sie ihr eigenes Postamt mit Paketpost und Eilbotendienst errichtet haben, wo sie ihre Schreib- und Malutensilien selbst einkaufen, wo sie mit der Handpresse ihre eigenen Zeitungen und Schulbücher drucken, ihr Mobiliar selbst herstellen. Gardinen selbst weben, ihre Mahlzeiten nach eigenen Rezepten bereiten – in dieser Schule tritt ihnen der Lehrer nicht „wie ein Ebenbild Hitlers“ gegenüber. Er läßt die Kinder sich selbst beschäftigen und greift nur ein, wenn ein Kind selber nach Hilfe verlangt.

Daß diese Kinder zeichnen, malen, Theater spielen und sich ihre Stücke dazu schreiben, ergibt sich von selbst aus dem Rhythmus des kindlichen Daseins, das noch nicht vor die Wahl zwischen Wissenschaft, Technik und Kunst gestellt ist. Daher sind für Caroline Pratts Kinder die Schulaufsätze nicht Vorübungen für spätere Essays oder Geschäftsbriefe, sondern wachsen aus der Einheit von Phantasie und Verstand. Diese Kinder dichten, aber sie rücken damit nicht von der Wirklichkeit ab, sie bemächtigen sich ihrer. Hier das Gedicht einer Sechsjährigen von der „Wolkenfee“: