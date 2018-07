Regelung für den Getreidemarkt enttäuscht

Die Verabschiedung des Getreidepreisgesetzes für das am 1. Juli begonnene Wirtschaftsjahr 1952/53 durch Bundestag und Bundesrat hat die Beibehaltung des Systems der Mindest- und Höchstpreise auch für das neue Getreidewirtschaftsjahr verankert. Wenn man der Begründung, daß das Gesetz sich darum eng an die bisherige Regelung der Getreidepreise anschließe, weil sie sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bewährt habe, rein optisch nicht widersprechen kann, so ist dennoch nicht zu verkennen, daß sich im Ablauf des Wirtschaftsjahres 1951/52 einige wesentliche Unzulänglichkeiten ergeben haben, die Korrekturen hätten notwendig erscheinen lassen. Diese und andere Forderungen der Wirtschaft, die sich auf Grund der erheblich verbesserten Versorgungslage für eine freiheitlichere Gestaltung des Marktes aussprachen, wurden mit dem Hinweis abgetan, daß man „keine Zeit. zu Experimenten“ habe.

Zum Zeitpunkt der vorjährigen Beratung des Getreidepreisgesetzes bestanden ernste Zweifel, ob überhaupt in der Versorgung der Anschluß an die neue Ernte erreicht werden wird. Erst mit zunehmender Sättigung des Marktes gelang es, die Brotgetreidepreise auf den gesetzlich vorgeschriebenen Stand zurückzuführen. Der Wechsel von angespannter Rohstoffversorgung zur Marktfülle, das Pendeln zwischen Reglementierungen und marktwirtschaftlichen Geschehen führte zu einer gefährlichen Entwicklung auf den Märkten und zu schweren finanziellen Einbußen. Wenn man von einem Funktionieren des vorjährigen Gesetzes spricht, bedeutet das nach den Erfahrungen der Wirtschaft jedenfalls eine Verkennung bekannter Tatsachen.

Unter den derzeitig günstigen Voraussetzungen, die sich in der Versorgung darbieten, bedarf es keiner Fixierung der inländischen Erzeugerpreise, da die Einfuhr- und Vorratsstelle jederzeit in der Lage wäre, durch rechtzeitige Abgabe von Getreide, falls die Preise sich nach oben entwickeln sollten, oder durch die rechtzeitige Aufnahme, falls die Preise eine untere Grenze unterschreiten würden, eine untere und obere Grenze, die sogenannte Interventionslinie, garantieren könnte. Wenn die EVSt heute nicht über ausreichende Mittel verfügt, um ihrer gesetzlichen Funktion nachzukommen, so ist das zum Teil auch darauf zurückzuführen, daß sie Aufgaben übernommen hat, die ihr das Gesetz nicht vorschreibt. Nach § 8 des Getreidegesetzes’soll sich die EVSt zur Durchführung ihrer Aufgaben der Einrichtungen der Wirtschaft bedienen. Sie hat aber in Verkennung ihrer Aufgaben einen Teil der ihr zur Verfügung stehenden Mittel dadurch blockiert, daß sie z. B. die Treuhandverträge für die Haltung der Bundesreserve kündigte und die Lagerhaltung selbst durchführte. Damit hat die EVSt sich selbst der Möglichkeit beraubt, die Wirtschaft zur Finanzierung mit heranzuziehen. Die EVSt verfügt jetzt zwar über ausreichende Bestände in der Reserve, um den Höchstpreis des Gesetzes zu garantieren, aber nicht über die notwendigen Mittel, um auch den Mindestpreis durch Aufnahme aus dem Markt einzuhalten. Mit Recht hat man darum gefordert, daß diese Aufnahmeverpflichtung der EVSt auch im Gesetz verankert wird.

Man hat im Bundesernährungsministerium bei der Beratung des Gesetzes gern mit dem Hinweis argumentiert, daß die angespannte weltpolitische Situation keine Garantie dafür darstelle, daß auch im kommenden Wirtschaftsjahr die notwendigen Einfuhren reibungslos erfolgen werden. Es kann kein Zweifel bestehen, daß die Vorrangigkeit der Getreideimporte erhalten bleiben muß. Die Aussichten am Weltmarkt für eine ausreichende Einfuhr der notwendigen Brot- und Futtergetreidemengen sind durchaus günstig. Selbst aber wenh man unterstellt, daß die Beschaffung von Getreide Schwierigkeiten bereiten könnte, ist nicht zu verstehen, warum man eine Fixierung der Inlandgetreidepreise durchführt. Der Zwang allein erzeugt kein Getreide, und daß bei einer Mangellage das Preisniveau nicht zu halten ist, hat die Vergangenheit zur Genüge gezeigt. Natürlich spielt das Problem der Futtergetreideversorgung eine entscheidende Rolle. Auch hier hat das Wirtschaftsjahr 1951/52 gezeigt, daß die für die Versorgung notwendigen Mengen zu beschaffen sind. Entscheidend kommt es darauf an, daß die Abgabepolitik der EVSt sich den Gegebenheiten des Marktes anpaßt und daß sie nicht in einer Zeit des Mangels mit ihrer Ware zurückhält, um im Augenblick der Fülle durch dann unnötige Freigaben das Marktgefüge zusätzlich zu erschüttern. Ebenso wesentlich ist die Frage, auf welchem Wege Futtergetreide in die Landwirtschaft geschleust wird. Wir haben in der Vergangenheit die Erfahrung machen müssen, daß bevorzugt die roggenanbauenden Betriebe überreichlich in den Genuß von Futtergetreide im Rahmen der sogenannten Umtauschaktionen kamen, während die ausgesprochenen Bedarfsgebiete unterversorgt blieben. Daraus ist die Preisentwicklung im ersten Halbjahr des vergangenen Wirtschaftsjahres in erster Linie zu erklären.

Das Getreidepreisgesetz für das Wirtschaftsjahr 1952/53 stellt den äußeren Rahmen dar. Entscheidend wird es jetzt darauf ankommen, reichen Geist die Durchführungsbestimmungen erkennen lassen. Ihre praktische Handhabung durch die Verwaltung wird allein den Ablauf des Marktes bestimmen. Alfred Strothe