Herbert Eimert: „Lehrbuch der Zwölftontechnik“ (Verlag Breitkopf & Härtel, Wiesbaden. 61 S., 4 DM.)

F. A. Wolpert: „Neue Harmonik“ (Verlag Gustav Bosse. Regensburg, 54 S.)

Wenn die zwölf Töne der Mitternachtsglocke schlagen, bricht die Stunde der Gespenster an. Sie setzen die Menschen von Fleisch und Blut, die zufällig Zeugen ihrer grotesken Tänze werden, in Schrecken, bis es (mit Goethe) heißt:

„Die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins,

Und unten zerschellt das Gerippe“ ...

Die zwölf Töne spuken heute gewaltig. Zwar ist es nicht zwölfmal derselbe Ton, der heute das gespenstische Scheinleben hervorruft. Es sind die zwölf verschiedenen Töne der temperierten Skala. Aber sie sind durch strenge Gesetze erfolgreich in ein System gezwungen worden, das im Effekt vollendete Monotonie garantiert.

Ein Lehrbuch dieses Systems hat vor einiger Zeit Herbert Eimert erscheinen lassen. Eine gründliche Einführung in die handwerklichen Regeln der Kunst, tönende Mechanismen zu konstruieren; Mechanismen von erstaunlicher Verzwicktheit („Gebärden da gibt es vertrackte ...“), die arbeiten, aber nicht funktionieren – denn die Funktionsharmonik ist ja aufgehoben und ein Ersatz dafür nicht zu erstellen –; Maschinerien, die ergötzlich rotieren, zischen und puffen, sich possierlich um sich selbst drehen; aber nichts bewegen, nichts bewirken. Formeln, die keine organische Form erzeugen können, sind die Rezepte für diese klingenden Apparaturen, deren konstruktive Möglichkeiten nach der Überzeugung ihrer geistigen Väter unbegrenzt sind. Waren sie es wirklich, so deshalb, weil Bedingtheiten, Beschränkungen, Begrenzungen der Möglichkeiten nur bei lebendigen Organismen gegeben sind, nämlich durch die Gesetze der (hier entfallenden) vernünftigen Funktion. In der Tat gibt dieses Lehrbuch gerade durch seine vortreffliche Praktikabilität erschöpfende Aufklärung über die Gründe, aus denen exakte, konsequente Zwölftontechnik die formbildende Kraft aller musikalischen Faktoren, vom Rhythmus bis zu den thematischen Metamorphosen, auflöst, besonders aber die stromspendende Macht der harmonischen Anziehungs- und Abstoßungstendenzen hoffnungslos abschaltet. Alles organische Wachstum der Musik, alles „Streben“ ihrer Organe auf ein notwendiges Ziel hin ist unterbunden, weil es keine echte Bewegung mehr gibt. Bewegung entsteht überall in der Natur wie in der Kunst allein durch Anstoß und Reibung. Beides ist hier nicht mehr vorhanden, da sein Motor: die Dissonanzwirkung ausfällt. Denn wo keine Konsonanz mehr ist, gibt es auch keine Dissonanzwirkung mehr. Musik-Homunculi sind es, die so zustande kommen. Und wieder wird man an Goethe erinnert: „Behüte Gott! wie sonst das Zeugen Mode war, erklären wir für eitel Possen!“

Aber schon donnerte die Glocke ihr „Eins!“ Dies in Gestalt einer „Neuen Harmonik von F. A. Wolpert. „Die Lehre von den Akkordtypen ist der Untertitel dieses bemerkenswerten Heftes. Und hier wird nun deutlich bewiesen, daß es nichts mit den „unbegrenzten Möglichkeiten des Zwölftonsystems, daß sogar die Mathematik, auf die sich sein reiner Konstruktivismus stützt, noch fehlerhaft ist. Denn Wolpert zeigt auf eine frappierend einfache, tabellarische Weise, daß es überhaupt nur fünfzehn verschiedene Möglichkeiten des Zusammenklangs (wievielstimmig und wie dissonant auch immer) geben kann! Jeder denkbare Zusammenklang ist eine Umkehrungsform eines der fünfzehn möglichen Akkordtypen. Daraus ergibt sich von selbst, daß es auch keine unbegrenzten Möglichkeiten logischer Fortschreitung von Akkord zu Akkord gibt – höchstens unbegrenzte Möglichkeiten des Verzichts auf musikalische Logik. Nicht allein in dieser Feststellung beruht die – hier darf man wirklich einmal sagen: Epoche machende – Bedeutung der Wolpertschen Arbeit, sondern darin, daß Wolpert gelungen ist, was er als Wunsch in seinem Vorwort ausspricht: „die Brücke zwischen alter und neuer Harmonik endgültig zu schlagen.“ Auf dieser Brücke stehend, blickt man gelassen nach rückwärts und vorwärts auf den Fluß der Musikentwicklung und findet seine bis dato vielleicht nur instinktmäßig begründete, durch das musikalische Verhalten Strawinskys und Hindemiths erhärtete Überzeugung bestätigt, daß die Gesetze einer jahrhundertealten Kunst nicht willkürlich erfunden, sonderen gefunden sind und ihre Gültigkeit behalten über alle Experimente hinaus, die gewiß ihren relativen Wert als Mittel der Auffrischung haben, aber keinen absoluten als Aufhebung grundlegender Erkenntnisse. A-th