Martin kam herein und legte das Taschenmesser auf den Tisch. Es war ein schönes Messer, mit dunkelbraunen Hornplatten, einer großen Klinge, einer kleinen Klinge, einem Korkenzieher und einem Glasschneider.

„Gefällt es dir?“ sagte Martin. „Es ist ein fabelhaftes Messer“, sagte Bastian. „Ein ganz prima Messer ist das.“ Er wog es in der Hand, öffnete es und prüfte die Schneide der langen, glänzenden Klinge.

„Du kannst es gebrauchen?“ sagte Martin. „Natürlich“, sagte Bastian, „ich hätte selbst kein besseres finden können. Ist noch etwas übriggeblieben?“ fragte er.

„Hier sind zwei Mark dreißig“, sagte Martin, „es hat zwei Mark siebenzig gekostet.“

„Dann wollen wir gehen“, sagte Bastian.

„Du bist also immer noch fest entschlössen?“

„Ich mache mich nicht lächerlich“, sagte Bastian. „Ich habe den Entschluß gefaßt und nun führe ich ihn aus.“ – Seine Mutter kam herein. „Mama“, sagte er und küßte sie auf die Stirn, „ich geh noch ein bißchen fort, mit Martin.“ Er war fast einen Kopf größer als seine Mutter. Er legte seinen Kopf in ihr Haar, schönes, welches, Funzel. „Zwei Korn“, sagte Bastian. Sie setzten sich. Es war ganz leer. Der Wirt kam hinter der Theke hervor. Bevor er die Gläser auf den Tisch stellte, wischte er sie an seiner blauen, speckigen Schürze ab. Der Korn war hell und durchsichtig wie Wasser. Er brannte im Hals. Sie tranken noch einen. „Geben Sie uns den Koffer“, sagte Martin, als er bezahlte. „Ich habe heute morgen einen Koffer hier untergestellt.“ Der Wirt holte den Koffer unter der Theke hervor.