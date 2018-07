In einer Zeit, in der die Distributionskosten den Produktionskosten davonzulaufen drohen und die Rationalisierung in der Produktionssphäre nachhaltiger als im Handel ist, muß der Handel rationalisierend den Vorsprung der Industrie einholen, wenn er sich nicht der vollen Erfüllung seiner Funktionen dadurch begeben will, daß er Terrain an weit weniger optimale Absatzwege verliert. Es sei hier nur an die stark umstrittenen Werksverkäufe (Werkshandel) erinnert. Die Ökonomie der Absatzwege ist nicht nur eine Frage nach dem kostengünstigsten Weg von der Produktion zur Distribution, sondern vor allem auch eine solche nach der Ökonomie der Distribution selbst. An diese Frage knüpft dann auch das System der Selbstbedienungsläden im Lebensmitteleinzelhandel an. Solange dieser moderne Typus des Warenabsatzes noch von dem Mythos amerikanischer Fortschritts-Sensationen verschleiert war, war es schwer, genaue Leistungs- und Kostenvergleiche zur „normalen“ Form des Bedienungsladens zu finden, zumal die Technik des Verkaufens psychologische Faktoren beim Verbraucher unbedingt berücksichtigen muß.

Nachdem aber in den letzten Jahren – unter dem Einfluß eines verstärkten Rationalisierungsdrucks – eine Anzahl von Selbstbedienungsläden auch im Bundesgebiet eingerichtet wurden, konnte ein Leistungs- und Kostenvergleich eher gelingen. Die Rationalisierungsgemeinschaft des Handels in Köln hat soeben eine Untersuchung über Selbstbedienungsläden vorgelegt, die zu recht positiven Ergebnissen kommt. Die Untersuchung erstreckte sich auf 62 von insgesamt im Bundesgebiet eingerichteten 98 Selbstbedienungsläden. Der kleinste Selbstbedienungsladen umfaßt 35 qm, der größte 330 qm. Im Selbstbedienungsladen entfallen auf jede beschäftigte Person 12 qm, für je 52 qm ist eine Kasse erforderlich und für je 1 qm werden 140 Kunden gezählt. Alle deutschen Selbtbedienungsläden haben auch einen Bedienungsteil. 81 Prozent der Gesamtverkaufsfläche entfallen auf die Selbstbedienung, 19 Prozent auf den Bedienungsteil. Während-1/5 des Gesamtraumes für den Bedienungsteil zur Verfügung steht, beansprucht er aber 1/3 des Bedienungspersonals. Einen einigermaßen schlüssigen Anhaltspunkt für die Bedeutung der Selbstbedienungsläden bietet der Vergleich der Umsätze vor und nach einer Umwandlung. Hierbei ist festgestellt worden, daß die Selbstbedienung meistens eine Umsatzsteigerung von 74 Prozent erbrachte. Auch der Umsatz je beschäftigte Person liegt über dem Normalsatz bei 36 Prozent. Im Verhältnis Raum zu Umsatz ergab die Untersuchung der Rationalisierungsgemeinschaft, daß der Raum des Selbstbedienungsladens weit wirtschaftlicher ausgenutzt wurde. Der besseren Raumausnutzung entsprach auch der schnellere Warenumschlag. Der normale Monats-Lagerumschlag im Lebensmittelhandel beträgt 1,3, während die Selbstbedienungsläden in der gleichen Zeit 1,9 erreichen. Für die Personalkosten gibt die Untersuchung ähnlich günstige Ergebnisse. Das Endergebnis der Kostenuntersuchung ergibt eine Gesamtkosteneinsparung von rund 5 v. H. im Vergleich zum Bedienungsladen. Allerdings dürften die Investitionskosten bei der Selbstbedienung relativ höher sein.

Die Reaktion des Verbrauchers, wird auf die Dauer darüber entscheiden, ob der Selbstbedienungsladen in Deutschland eine Zukunft haben wird. Im allgemeinen ist die Haltung der Verbraucher positiv, weil die Zeitersparnis allgemein begrüßt, die bessere Übersicht des Warenangebotes gelobt und die „Erinnerung“ an vergessene Nachfrage als wohltuend empfunden wird. Allerdings stehen auch negative Gesichtspunkte dagegen: Verleitung zu Überläufen, keine telefonischen Bestellungen, teilweise Sortimentsbeschränkung. Wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich dem Selbstbedienungsladen offenbar nur dann, wenn genügend langfristiges Kapital zur Verfügung steht, um die Investitionen dieser modernen Absatzform durchhalten zu können. M. D.