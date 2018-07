Der Wiener Theatermann Richard Flatter hat seit zwanzig Jahren an einer Gesamtübersetzung Shakespeares gearbeitet, deren erster Band (umfassend „Othello“, „Macbeth“, „Ein Sommernachtstraum“ und „König Heinrich IV“) nächsten Monat im Walter Krieg Verlag, Bad Bocklet/Mainfranken, erscheinen wird. Flatter, durchgebildeter Anglist, hat bereits mit einer Reihe englisch geschriebener Shakespeare-Studien die maßgebliche Shakespeare-Forschung von den Grundsätzen seiner Textauffassung überzeugt. Viel spricht dafür, daß die Bühne von dem Reinhardt-Schüler Flatter den Schlegel-Tieck ablösenden, authentischen deutschen Shakespeare erwarten darf.

Es liegt im Wesen der Sache, nämlich in der Verschiedenheit der Sprachen, daß dem Obersetzer immer ein Rest verbleiben wird, den er als unübersetzbar aufopfern muß. Das gilt erst recht für den Shakespeare-Übersetzer, der neben allem übrigen auch noch Vers und Reim herüberzubringen hat. Er gleicht da dem unglückseligen Fährmann in der Fabel, dem man die Aufgabe stellte, einen hungrigen Wolf, ein hungriges Zicklein und einen Kohlkopf über den Strom zu setzen. Wieland, mit seiner Prosa-Übertragung, begrügte sich, wenn man so sagen darf, den Kohlkopf allein herüberzubringen. Schlegel übersetzte mehr als den bloßen Inhalt, er hielt sich auch an die Form; nur war er mehr um die absolute Sprachschönheit seiner Texte bemüht als um ihre Treue gegenüber dem Originaltext. Stefan George, in seiner Übertragung der Shakespeare-Sonette, ging die andere Richtung: seine Texte folgen dem Englischen so getreulich, daß manche Zeilen nur dann verständlich sind, wenn man das Original konsultiert. In diesem wechselnden Verhalten gegenüber Stoff und Form, in der Verschiedenheit der Auffassungen, was, wo und wieviel geopfert werden kann und darf, in diesen Wandlungen des sprachlichen Verantwortungsgefühls liegt, die Geschichte der deutschen Shakespeare-Übersetzung.

Gibt es einen Maßstab? Gibt es ein Kriterion, mit dessen Hilfe sich objektiv feststellen ließe, diese Übersetzung sei besser als jene? Ginge es um die Sprachschönheit allein, so müßte man Shakespeare von einem großen Dichter „nachdichten“ lassen, hinter dessen Leistung dann die originale Diktion völlig verschwinden würde; für den „Nachdichter“ wäre dann Shakespeare lediglich das Substrat eigener Schöpfung. Das andere Extrem wäre die Ameisenarbeit eines pedantischen Philologen, bei dem dann die Poesie durch Schulfuchserei ersetzt wäre.

Wenn ein Übersetzer zu dieser Frage Stellung nehmen soll, so ist es offenkundig, daß er von sich selber sprechen muß. Dies vorausgeschickt, möchte ich sagen, daß meiner Meinung nach die schauspielerische Diktion den Maßstab zu bilden hat, mit dem ein Shakespeare-Text gemessen werden sollte. Daß dieser sinngetreu sein soll, leicht sprechbar, leicht verständlich, daß er der dichterischen Höhe des Originals entsprechen muß, daß er nichts hinzufügen, weglassen oder verändern darf, das alles versteht sich von selbst. Doch darüber hinaus muß eine neue Übersetzung sich vor allem um das bemühen, was Shakespeare selbst offenbar so ungemein wichtig war: um das Schauspielerische seiner Sprache. Er, der zunächst und zuvörderst Schauspieler war, hat unendlich viel seines schauspielerischen Könnens und Wissens in die Texte hineinverarbeitet – Dinge, die leider durch die englischen Herausgeber des achtzehnten Jahrhunderts zu einem großen Teil unkenntlich gemacht wurden. Diese Spielfeinheiten,, die man ebensogut Regieanweisungen nennen könnte, liegen offen zutage, sobald man erst gelernt hat, sie zu sehen – nämlich in abgebrochenen Zeilen, in Verslücken, in „regelwidrigen“ Betonungen und dergleichen mehr.

Ein Beispiel aus „Macbeth“: In III.1, entläßt der neu gekrönte König seine Gäste; er tut das, um noch vor dem Abendessen mit den zwei Mördern sprechen zu können. Bei Dorothea Tieck

(„Schlegel-Tieck“) lautet die Stelle:

Ein jeder sei nun Herr von seinen Stunden