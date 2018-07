Die C. Lorenz AG., Stuttgart-Zuffenhausen, schloß das Geschäftsjahr 1951 bei einem Rohertrag (in Mill. DM) von 23,99 (1950: 22,82) und 2,03 (2,75) Abschreibungen mit einem Gewinn von 0,75 (0,07, um den sich der Verlustvortrag aus 1948/49 weiter auf 1,12 verringert. Bei einer Umsatzerhöhung im Jahre 1951 gegenüber dem Vorjahr um rund 8 v. H. ist der Erlös aus dem Exportgeschäft von 3,4 Mill. DM 1950 auf rund 10 Mill. DM in 1951 gestiegen. Am Ende des Berichtsjahres wurden rund 5000 Personen beschäftigt. Im Senderbau, bei der Errichtung von UKW-Drehfunkfeuern, bei der Funkbefeuerung von Flugplätzen und Luftstraßen sowie beim Bau von Fernschreibgeräten und Fernschreibämtern wurden bemerkenswerte konstruktive Fortschritte erreicht. Transportable Funkanlagen wurden gegenüber starker Konkurrenz ins Ausland geliefert. Das Tochterunternehmen, die G. Schaub Apparatebau GmbH, in Pforzheim, arbeitete zufriedenstellend. Das Anlagevermögen beträgt 16,16 (16,59), das Umlaufvermögen ist erhöht auf 29,52 (23,64), darunter 18,15 (12,40) Vorräte, andererseits Verbindlichkeiten 32,08 (28,75), darunter 10,05 (6,81) Bankschulden und 10,18 (8,81) Konzernschulden, Rückstellungen wurden erhöht auf 4,53 (3,11), Rücklagen 2,77 (unv.). Das Grundkapital von 7,6 befindet sich zu 98,7 v. H. in Händen der International Telephone and Telegraph Corporation, New York.

Mix und Genest AG. Stuttgart-Zuffenhausen, trägt Gewinn vor. Das Unternehmen schloß das Geschäftsjahr 1951 bei einem auf 33,04 (1950: 26,30) – in Mill. DM – erhöhten Rohertrag und 21,12 (1,17) Abschreibungen sowie einer Zuweisung an die Rücklage von 0,30 (0,08) mit einem Gewinn von 0,05 (0,06), der sich um den Vortrag auf 0,11 erhöht. Die HV beschloß, den Gewinn wiederum vorzutragen. Das Unternehmen mit insgesamt 5225 Beschäftigten war im Berichtsjahr gut beschäftigt. Der Umsatz stieg im Vergleich zu 1950 um rund 34 v. H., das Auslandsgeschäft sogar auf das Zweieinhalbfache. Der Anteil der Lieferungen nach außereuropäischen Ländern nahm von 12 auf 27 v. H. des Gesamtexports zu. Im laufenden Geschäftsjahr war die Entwicklung bisher zufriedenstellend, es liegen Aufträge für sechs Monate vor. Weitere Rationalisierungsmaßnahmen lassen für 1952 einen höheren Ertrag erwarten. Man hofft, die Fremdmittel dann abbauen zu können. Aus der Bilanz zum 31. Dezember 1951: Anlagevermögen 13,17 (9,05), Umlaufsvermögen 31,71 (26,91), darunter 18,83 (13,21) Vorräte, andererseits Verbindlichkeiten 32,97 (26,55), darunter 13,34 (9,21) Bankschulden und 5,75 (2,06) Konzernverbindlichkeiten, Rückstellungen erhöht auf 3,64 (1,77), gesetzliche Rücklage 0,40 (0,10).

Wieder 6 v. H. bei Heidelberger Zement. Die Portland Zementwerke Heidelberg AG. in Heidelberg erzielte 1951 bei stark angestiegenem Rohertrag von 35,7 (27,9) – in Mill. DM – und 6,5 (7,89) Abschreibungen einen Gewinn von 1,9 (1,9). Die HV beschloß, hieraus, wie im Vorjahr, eine Dividende von 6 v. H. auf 30 Mill. DM Inhaberaktien und von 5 v. H. auf 100 000 DM Vorzugsaktien zu verteilen. Von dem gesamten Zementabsatz der westdeutschen Zementindustrie im Inland in Höhe von 10,4 Mill. t im Jahre 1951 hatte das Unternehmen wieder einen Anteil von rund 15 v. H. Die Kohleversorgung hat auch im Berichtsjahr die Produktion beeinträchtigt. Am Ende des Berichtsjahres waren fast 4000 Personen beschäftigt. Außer erheblichen sozialen Zuwendungen soll die Belegschaft am Gewinnergebnis in der Form teilnehmen, daß der Belegschaft ein Betrag zur Verfügung gestellt wird, der der Höhe der 4 v. H. Dividende übersteigenden Auszahlung gleichkommt. Für 1952 wird mit einer ähnlichen Umsatzhöhe wie im Vorjahr gerechnet.

Auf der HV der Deutsche Erdöl AG mußte sich die Verwaltung mit den Wünschen zahlreicher Aktionäre nach einer Dividende auseinandersetzen. Der Verwaltung wurde entgegengehalten, daß sie ihre auf der letztjährigen HV in sehr vorsichtige Form gekleidete Dividendenankündigung für 1951 nicht verwirklicht habe. In seiner ausführlichen Darstellung nannte der Vorstand drei Gründe, die die Gesellschaft veranlaßten, entgegen den ursprünglichen Absichten wieder einen dividendenlosen Abschluß vorzulegen: 1. die zu spät in Kraft getretene Kohlepreiserhöhung, die zudem in ihrem Ausmaß wegen der verschiedenen Ausnahmeregelungen als unzureichend angesehen wird, 2. die Kürzungen bei den Mitteln, die dem Unternehmen aus der Investitionshilfe zufließen sollen, wobei hinzukommt, daß die DEA darüberhinaus vielleicht für ihre außerhalb des Bergbaues liegenden Anlagen abgabepflichtig wird und 3. der teilweise Erwerb (35 v. H.) der Deutsche Gasolin AG. Der Kauf dieses Paketes wurde vom Vorstand als eine einmalige Gelegenheit bezeichnet, da die Deutsche Erdöl AG mit dem Einfluß auf die Gasolin ein fertiges Tankstellennetz erhält, das sie für ihre ansteigende Erzeugung braucht. Bei der Abstimmung konnte sich die überwiegende Mehrzahl diesen Argumenten nicht verschließen, so daß der Abschluß für 1951 (mit einem vorzutragenden Gewinn von 1,303 Mill. DM) gegen 416 Stimmen gebilligt wurde. Die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates erfolgte gegen 250 Stimmen.

Die „Deutsche Tafelglas AG., Fürth/Bayern, kann für das rückliegende Geschäftsjahr über eine weitere Steigerung von Produktion und Absatz berichten. Der Export von Fensterglas und von Spezialerzeugnissen wurde erhöht. Allerdings sind bereits Anzeichen vorhanden, daß der Nachholbedarf in Fensterglas in der Hauptsache befriedigt ist. Das Berichtsjahr stand stark unter dem Zeichen der Rationalisierung. Auf ein AK von 12 Mill. DM soll aus dem Reingewinn von 1,045 Mill. DM eine Dividende von 6 v. H. ausgeschüttet werden.

Bremer Woll-Kämmerei, Bremen-Blumenthal. Die Befürchtungen, die von der Gesellschaft im März vergangenen Jahres zum Ausdruck gebracht worden sind, haben sich leider, wie in dem Geschäftsbericht für 1951 festgestellt wird, als begründet erwiesen. Der Rückschlag der Textilkonjunktur traf vor allem die Wollwirtschaft, und hier besonders die erste Verarbeitungsstufe, die Wäscherei und Kämmerei. Der Anteil der Auslandsaufträge an, der Erzeugung der Gesellschaft blieb prozentual etwa unverändert. Der vorliegende Auftragsbestand sichert die Beschäftigung des Betriebes nur unter weiteren Einschränkungen auf einige Monate. Mit Sorge verfolgt das Unternehmen die Ausfuhr von Kammzug aus Ländern, in denen der Export durch behördliche Maßnahmen gefördert wird. Der Jahresertrag ist auf 16,69 (1950: 25,31) Mill. DM zurückgegangen. Der Reingewinn stellt sich auf 24 000 DM, der zur Verteilung von 6 v. H. Dividende auf die Vorzugsaktien (400 000 DM) verwendet wird.

Die Thompson-Werke in Düsseldorf, der deutschen Hausfrau ein Begriff durch das markante rote Waschpulver-Paket mit dem Schwan als Markenzeichen, das Bohnerwachs Sci FIX, den Lederbalsam Pilo und durch das Werbewort „Thompson sorgt für Glanz und Frische“, feierten in diesen Tagen ihr 75jähriges Bestehen. Das Unternehmen verzichtete bewußt auf alle öffentlichen Feiern und zog es vor – der traditionell sozialen Einstellung seiner Inhaber getreu – bedeutende Zuwendungen für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie für die Unterstützungskasse der Belegschaft zur Verfügung zu stellen.