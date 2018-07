RSt. Bonn, im Juli

So notwendig auch die seit langem vorbereitete Reform des 80 Jahre alten Strafgesetzbuches wäre, in der Erkenntnis, daß sie in dieser Legislaturperiode wegen der Kürze der noch zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr erreichbar ist, will sich der Gesetzgeber vorläufig auf eine Bereinigung beschränken. Sie soll nur die vordringlichsten Änderungen bringen. Schon die Terminologie des Strafgesetzbuches ist veraltet. Ausdrücke wie „Frauensperson“, „Schießgewehr“, „Festungshaft“ passen nicht mehr in unsere Zeit. Dann müssen die Überbleibsel nationalsozialistischer Rechtsauffassung beseitigt werden („gesundes Volksempfinden“, das Recht des Staatsanwalts, bei schwersten Straftaten die Verjährung auszuschließen und ähnliches). Schließlich muß das Strafgesetzbuch dem, Grundgesetz angepaßt werden (Abschaffung der Todesstrafe, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Immunitätsvorschriften). Sehr zu begrüßen sind die verschärften Strafbestimmungen zum Schutze der Totenruhe. Friedhofsschändungen werden mit schweren Gefängnisstrafen bedroht. Auch der Versuch ist bereits strafbar.

Für uns neue Wege geht der Entwurf mit seinen Bestimmungen über den Straferlaß auf Bewährung. Hier hat sich der Gesetzgeber die zum Teil weit zurückreichenden Erfahrungen des Auslandes zunutze gemacht. Bei Haftstrafen oder Gefängnis bis zu neun Monaten kann das Gericht die Vollstreckung der Strafe auf zwei bis fünf Jahre aussetzen, damit der Verurteilte Gelegenheit zur Bewährung bekomme. Er kanneinem „Bewährungshelfer“ unterstellt werden, der ihm durch Eingriffe in seine Lebensführung in der Bewährungszeit eine moralische Stütze sein soll. Es können ihm Auflagen erteilt werden, so hinsichtlich seines Aufenthaltsortes, seiner Freizeitgestaltung usw. Bei guter Führung soll der Strafgefangene nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe bedingt entlassen werden können. In diesem Falle können ihm ähnliche Bewährungsmaßnahmen auferlegt werden wie dem auf Bewährung der Strafverbüßung Enthobenen.

In der Strafgerichtsverfassung soll wieder das erweiterte Schöffengericht eingeführt werden. Bei einer umfangreichen Strafsache soll die Zuziehung eines zweiten Amtsrichters möglich sein. Im Strafverfahrensrecht ist ein verstärkter Rechtsschutz vorgesehen. Die Rechtsmittelbelehrung wird obligatorisch. Solange die Belehrung nicht erfolgt ist, beginnt die Verjährungsfrist nicht Zu laufen. Der Vollzug der Untersuchungshaft wird eingeschränkt. Wird eine Fluchtgefahr für unwahrscheinlich angesehen, dann kann von einer geldlichen Sicherstellung Abstand genommen werden. Sie kann beispielsweise durch eine Sicherstellung der Ausweispapiere ersetzt werden.

Eine der bemerkenswertesten Neuerungen des Gesetzentwurfs ist die Berücksichtigung der von vielen Seiten geforderten Erweiterung des Zeugnisverweigerungsrechts. Es wird von den Rechtsanwälten auf Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ausgedehnt, von den Ärzten auf Zahnärzte, Apotheker und Hebammen. Auch die Gehilfen der Geheimnisträger erhalten das Recht der Verweigerung. Das Redaktionsgeheimnis der Presse wird auf das kaufmännische und sonstige Personal ausgedehnt, das bei der Herstellung und Veröffentlichung einer periodischen Druckschrift mitgewirkt hat. Die Zeugenaussage wird in Zukunft nicht nur in bezug auf den Verfasser, sondern auch auf den Gewährsmann, also den Informanten, verweigert werden dürfen. Das gleiche Zeugnisverweigerungsrecht erhält der Rundfunk. Konsequenterweise schränkt der Gesetzgeber das Beschlagnahmerecht ein, um nicht durch die stummen Zeugen (Aufzeichnungen, Briefe, Krankenkarteien, ärztliche Befunde, Blutbilder usw.) das mündliche Zeugnisverweigerungsrecht zu entwerten. Einer Untersuchung, wie sie sich vor einiger Zeit in einem süddeutschen Land mit so peinlichen Folgen für viele Frauen abgespielt hat, werden also in Zukunft viel strengere Grenzen gezogen sein.

Es ist – wir sagten es schon – nicht die generelle Anpassung des Strafgesetzbuches an die modernen Rechtsbegriffe und Lebensformen. Es ist nur eine Novellierung des Straf rechts. Die gründliche Reform des Strafgesetzbuches wird eine der großen Aufgaben des nächsten Parlamentes sein.