Auf dem außerordentlichen, nicht öffentlichen Parteitag der Freien Demokratischen Partei, der unter dem Vorsitz von Vizekanzler Blücher in Essen stattfand, konnte durch ein Kompromiß in der Frage der Regierungskoalition zwischen FDP und SPD in Baden-Württemberg der Bruch innerhalb der FDP vermieden werden. Nach einem Referat, in dem Ministerpräsident Dr. Reinhold Maier dargelegt hatte, daß durch seine Koalition mit der Sozialdemokratie weder die außenpolitische. Konzeption der FDP noch deren Prinzip der sozialen Marktwirtschaft gefährdetworden sei, sprach der Parteitag in einer Resolution die Erwartung aus, daß Dr. Maier seine Koalition sofort auflösen oder umbilden werde, wenn Entwicklungen eintreten sollten, die der FDP die Verfolgung ihrer Ziele unmöglich machten.

Der „Kampf gegen den klassenkämpferischen Marxismus“ war der Gegenstand einer zweiten Resolution, in der es heißt: „Zu dieser kämpferischen Haltung ist die FDP um so mehr verpflichtet, als die Sozialdemokratie und der Deutsche Gewerkschafts-Bund in einen hemmungslosen Kampf um die Macht und gegen die verfassungsmäßige Ordnung eingetreten sind.“ Diese scharfe Kampfansage der FDP ist die Reaktion dieser Regierungspartei auf das Verhalten der Vertreter des DGB bei den ergebnislos abgebrochenen „Achter-Besprechungen“ zwischen Gewerkschaftsvertretern Und Vertretern der Regierungsparteien (ohne die Deutsche Partei) über die gewerkschaftlichen Forderungen zum Betriebsverfassungsgesetz. Die Gewerkschaften verlangen ein einheitliches Mitbestimmungsrecht, während die Bundesregierung und die Regierungsparteien für die Beamten und Angestellten der Verwaltungen ein besonderes „Personal Vertretungsgesetz“ wünschen. Die Regierungsparteien drangen darauf, daß das Betriebsverfassungsgesetz noch vor den Parlamentsferien verabschiedet wild, nachdem sie die Gefahr erkannt haben, daß das ungelöste Problem des Mitbestimmungsrechtes als Waffe in den Bundestagswahlkämpfen des kommenden Jahres gegen sie benutzt werden körnte. Der Wert der Erklärung des DGB, ihm liege lediglich daran, daß das Gesetz nicht „überstürzt“ beschlossen werde, kann schon daran ermessen werden, daß sich der Bundestag seit mehr als zwei Jahren intensiv mit dem Mitbestimmungsrecht befaßt und dem DGB reichlich Gelegenheit geboten hat, seine Auffassung vorzubringen. Der Wunsch der Koalitionsparteien, das Gesetz endlich zu verabschieden, ist so stark, daß sie sich über das Verlangen des Ministers Kaiser und des Ministerpräsidenten Arnold hinwegsetzten, die dritte Lesung bis zur Ausschöpfung aller Verständigungsmöglichkeiten mit dem DGB zu verschieben.

Der scheidende amerikanische Hochkommissar John J. McCloy veröffentlichte seinen zehnten und zugleich letzten Vierteljahrsbericht über Deutschland. Mit der Umwandlung des amerikanischen Hochkommissariats in eine Botschaft wirc ein umfassender „Bericht über Deutschland“ veröffentlicht werden, der die gesamte Amtszeit McCloys umfassen wird. „Das diese Umwandlung gerechtfertigt ist“, – so schreibt McCloy – „beweist allein schon die Tatsache, daß die Bundesregierung in ihrem Handeln ein steigendes Maß an Verantwortungsbewußtsein erkennen läßt und immer mehr Ansehen im Ausland gewinnt. Die Ausübung seiner eigenen Rechte auf Grund des Generalvertrages und die aufrichtige Erfüllung seiner Verpflichtung als Glied einer freien Welt wird Deutschland den Weg in eine demokratische Zukunft erleichtern. Mit dem Abschluß des Generalvertrages wird die Bundesrepublik und nicht mehr die Hochkommission die Verantwortung für jene Zukunft tragen.“ Neben der Botschaft, die die größte aller diplomatischen Vertretungen der Vereinigten Staaten sein soll, wird es nach dem Bericht McCloys nicht weniger als fünfzehn große „Amerika-Häuser“ sowie neununddreißig kleinere Bibliotheken und moderne fahrbare Büchereien für abgelegene Städte und Ortschaften geben.

*

Bundeskanzler Dr. Adenauer hat durch seine Intervention in den Beratungen über den Entwurf der westlichen Antwortnote an die Sowjetunion zweierlei erreicht: erstens eine prägnantere Fassung des Hauptpunktes des Deutschlandgespräches, die jetzt die klar formulierte Forderung enthält, daß ein vereintes Deutschland das Recht haben müsse, „sich zu friedlichen Zwecken mit anderen Staaten zu verbinden“, und zweitens, daß zur besonderen Unterstreichung dieser Forderung die Absendung der Note erst nach der ersten Lesung des Deutschland- und EVG-Vertrages im Bundestag erfolgte. Das Bundeskabinett hat dem Inhalt der Antwortnote „mit großer Befriedigung“ zugestimmt. Auch die sozialdemokratische Opposition scheint über den Inhalt der Note befriedigt zu sein, denn sie stellt nicht nur mit Genugtuung fest, daß die Alliierten das Problem der freien Wahlen als die dringendste Forderung ihrer Deutschlandpolitik bezeichnet hätten, sondern sie begrüßt auch die vorgeschlagene Reihenfolge der Prozedur, nämlich zuerst Abhaltung freier Wahlen, dann Einsetzung einer freien und unabhängigen gesamtdeutschen Regierung und schließlich die Vorbereitung eines Friedensvertrages. Sie kritisiert dagegen, daß die Einberufung einer Viermächte-Konferenz an zu viele politische Voraussetzungen geknüpft worden sei.