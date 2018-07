Inhalt Seite 1 — Wiederaufbautempo nicht durchzuhalten Seite 2 Auf einer Seite lesen

In jüngster Zeit mehren sich die kritischen Stimmen aus verschiedenen Industriebereichen, die die Investitionsanleihe für die Grundstoffindustrie nicht mehr für gegenwartsnah halten. Letzthin erklärte Dr. Theo Goldschmidt als Vorsitzer des Chemie-Verbandes Nordrhein, daß die vergangenen 1 1/2 Jahre seit dem Start des Investitionsvorschlages eine starke Umschichtung der monetären Marktsituation gebracht hätten. Als die Investitionshilfe gedanklich entwickelt wurde, wäre jede Kohlenpreis- und Eisen Preiserhöhung als „konjunkturell und politisch“ untragbar abgelehnt worden. Das notwendige Investitionskapital fließe also nunmehr der Grundstoffindustrie unmittelbar zu und Eisen und Kohle wären nach wie vor ohne jene Depressionserscheinungen, die sich in der aufbringungspflichtigen Industrie nicht verleugnen ließen.

Uns will es aber dennoch scheinen, daß bei Abwägen aller Für und Wider die Dringlichkeit und Höhe des Investitionsbedarfes sich in den Grundlage-Industrien einen guten Grad der Hilfsnotwendigkeit erhalten haben, wenn auch nicht der Weisheit letzter Schluß bei dieser Globallösung allein, liegt. Fast könnte es dem Volkswirt, Wirtschaftspolitiker und Finanzmann vor der Höhe der Kapitalanforderungen schwindeln, die laufend aus der kapitalhungrigen Grundlage-Industrie laut werden. Allein was in den letzten Monaten an Investitions-Vorhaben öffentlich angemeldet wurde, übersteigt bei weitem das Jahresaufkommen beispielsweise an Bundessteuern.

Nun ist in den letzten Jahren bereits manches Milliardenprogramm abgewickelt worden. Zum Teil geschah es allerdings auf recht fragwürdigen Stelzen kreditpolitischer Improvisation. War noch in den Jahren 1949 und 1950 daher mancher „Ritt über den Bodensee“ notwendig, so kristallisierte sich doch 1951 schon eine gewisse Festigung heraus, die das Bau- und Finanzprogramm des Jahres 1952 günstig beinflußt hat. An Hand der Investitionsfinanzierung für das laufende Jahr 1952 ergibt sich die Möglichkeit, auch für 1953 schon gewisse Mutmaßungen mit Wahrscheinlichkeitswert anzustellen. Da das Schema für 1952 jedoch noch einen ungedeckten Kapitalfehlbedarf von über 25 v. H. zeigt, wird daraus geschlossen werden dürfen, daß Umfang und Tempo der industriellen Bauvorhaben in den Grundlage-Industrien nicht innezuhalten sind. Auch wird sich der Umfang der Selbstfinanzierungsquote auf die Dauer nicht durchhalten lassen.

Die alliierten Eingriffe und die Entflechtungen auf dem Montangebiet haben die private Kapitalversorgung dieser Schlüsselindustrien verhindert. Die drei Grundlage-Industrien Kohle, Eisen und Energie mit ihrem typisch langfristigen Kapitalbedarf waren daher im wesentlichen auf die Finanzierungshilfe aus ECA-Mitteln über die Kreditanstalt für Wiederaufbau angewiesen. In den fahren 1949 bis 1951 betrugen die zugesagten Kredite für den Kohlenbergbau 531 Mill., für die Eisen- und Stahlindustrie 209 Mill., für die Elektrizitätswirtschaft 991 Mill. und für die Gas- und Wasserversorgung 85 Mill. DM. Bis 31. Dezember 1951 hatten von diesen Zusagen tatsächlich erhalten: Kohle 510 Mill., Eisen und Stahl 180, Elektrizität 896 und Gas und Wasser die vollen 85 Mill. DM. Da mit dem Auslaufen der Marshall-Plan-Hilfe diese Quellen künftig versiegen werden, erbringt schon das Jahr 1952 eine wesentlich andere Zusammensetzung der Finanzierungsmittel als bisher und somit bereits den Zwang zu einem Übergang in eine gesundende Kapital Wirtschaft.

Die beigegebene Tabelle zeigt einen Investitionsbedarf 1952 von 4,4 Mrd. DM. Hiervon können, falls die Voraussetzungen dieser Planung in den noch offenen sechs Monaten dieses Jahres eintreffen, durch Eigenmittel einschl. der normalen Abschreibungen 2 Mrd. DM und durch (in der Hauptsache zwangsgelenkte) Fremdmittel 1,2 Mrd. DM gedeckt werden. Ob es gelingt, den Fehlbetrag von 1,2 Mrd. DM auf dem offenen Kapitalmarkt zu decken, bleibt sehr dahingestellt.

Wenn man die im Investitionsplan 1952 aufgeführten Beträge in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung einschätzen will, so müssen sie als Fortsetzung einer zwar kontinuierlichen, aber doch aufsteigenden Investitionstätigkeit gesehen werden. So hatte der westdeutsche Kohlenbergbau bereits seit der Währungsreform bis Ende 1951 für Brutto-Investitionen 916 Mill. DM verausgabt, davon nur 16 Mill. im Braunkohlenbergbau. Von dieser Summe flossen 406 Mill. DM aus Eigenmitteln. Das 850-Mill.-DM-Programm für 1952 ist ein Teilbauabschnitt eines Programmes bis 1956, an dessen Ende eine Tageskohlenförderleistung des Steinkohlenbergbaues von rund 500 000 t stehen soll. Von den 3,6 Mrd. dieses Programms sollen 1,4 als Eigenmittel und 2,2 als Fremdmittel aufgebracht werden.

In der Eisen- und Stahlindustrie wurden von April 1947 bis Anfang 1952 jährlich etwa 110 bis 120 Mill. DM investiert, wobei 1951 bereits etwa 210 bis 220 Mill. DM anfielen. Im Jahre 1950 kamen davon 70 Mill., im Jahre 1951 110 Mill. DM aus Gegenwertmitteln. Die Planung für 1952 sieht 1 Mrd. DM vor. Sie stellt einen Teilabschnitt eines mehrjährigen Programmes von 2,5 Mrd. DM dar und soll durch Rationalisierung und Modernisierung bis 1953/54 eine Stahlproduktion von 16,5 Mill. t jährlich einwandfrei sichern. Für die Eisen- und Stahlindustrie ist nach der Planung ein Betrag von 370 Mill. DM noch ungedeckt. Ein Teil dürfte, falls die Eisenpreise im Sommer endgültig freigegeben werden, durchaus einbringbar sein.