Darmstadt, im Juli

Das Darmstädter Landestheater leistete mit einigen Aufführungen zeitgenössischer Opernwerke wichtige Beiträge zu den diesjährigen Kranichsteiner „Ferienkursen für Neue Musik“. Neben älteren Inszenierungen („Die Kluge“, „Johanna auf dem Scheiterhaufen“) wurden an einem „Italienischen Opernabend“ drei Werke in Ur- und Erstaufführungen gezeigt. Sie trugen ausgesprochen experimentellen Charakter und waren bezeichnend für die Bemühungen des Intendanten Sellner und seines Regisseurs Harro Dicks, auf dem Wege über das „epische Theater“ zu einem Inszenierungsstil zu kommen, der Wort, Musik und Tanz organisch verbindet. Erstes und gewichtigstes Beispiel: Luigi Dallapiccolas szenisches Oratorium „Hiob“.

Der biblische Stoff ist hier im christlichen Sinne gedeutet. Für den Komponisten, der unter dem faschistischen Regime zu den politisch Verfolgten gehörte, wird die Gestalt des Hiob zum Sinnbild des unschuldig leidenden, des gequälten Menschen unserer Zeit. Die Lehre, die daraus gezogen wird, lautet: Erlittenes Unrecht muß verziehen und darf nicht gerächt werden

Die Handlung ist in sieben kurze Szenen gegliedert. Gott und Satan sind als überpersönliche Mächte durch je einen Sprechchor symbolisiert, der sich rhythmisch auf festgelegter Tonhöhe bewegt. Ein Singchor hebt Gottes Antwort an Hiob als Höhepunkt heraus. Hiob, seine Freunde und die Unglücksboten werden von Solisten gesungen. Für den Zusammenhang sorgt, nach bewährter oratorischer Tradition, ein Erzähler.

Die Musik baut sich aus Zwölfton-Reihen auf und befleißigt sich der kniffligsten kontrapunktischen Künste, bei denen der Kanon eine besondere Rolle spielt. Er ist in seinem Hintereinanderherlaufen der Stimmen ein Gleichnis des vom Schicksal Gejagten, in der Künstlichkeit der Form ein Gleichnis der spitzfindigen Argumentation der Freunde Hiobs und in der Strenge seines Gesetzes ein Gleichnis des unantastbaren kirchlichen Dogmas. Bei aller konstruktiven Gebundenheit gelang es jedoch Dallapiccola, ebenso wie vordem in seiner rasch berühmt gewordenen Oper „Der Gefangene“, eine Musik von starker Expressivität zu schreiben.

Die musikalische Wiedergabe (Dirigent: Bruno Maderna) verwirklichte freilich nicht alles, was an Ausdruck in der Partitur steckt. Die Mittel des Darmstädter Theaters wurden von dem Werk wohl um einiges überfordert, besonders in bezug auf den Chor. Im Szenischen hätte vermutlich eine statuarische Unbeweglichkeit, wie sie Strawinsky im „Oedipus rex“ verlangt, der metaphysischen Großartigkeit des Stoffes besser entsprochen als die etwas gewaltsame choreographische Bewegung. Noch weniger überzeugte die Darstellung des Totenchores – trotz aller stilisierten Starre – in Goffredo Petrassis düsterem dramatischem Madrigal „Coro di Morti“. Weit eher fügte sich den Absichten des Regisseurs und der Choreographin Anni Menge der „Anfiparnaso“ des Orazio Vecchi, ein historischer Leckerbissen von 1597 (Madrigalgesänge mit Instrumentalbegleitung, eine Vorform der Oper). Was sich in den Texten begibt, was die Musik heiter oder empfindsam und stets voll Anmut aussagt, das wurde auf erhöhter Hinterbühne von einem bunten Reigen von Renaissance-Liebespaaren und Commedia-del’ arte- Figuren tänzerisch-pantomimisch dargestellt, in einzelnen Rollen auch gesungen.

Das einheitlich stilisierte Bühnenbild für alle drei Aufführungen, mit schwarzen Seitenvorhängen und abstrahierenden bildlichen Darstellungen auf kalkweißem Hintergrund hatte Lieselotte Schwarzer (Hannover) entworfen.

Gertrud Runge