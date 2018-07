Am 18. Juli hat der Bundesrat dem Vorschlag des Vermittlungsausschusses zum Lastenausgleichsgesetz zugestimmt. Damit steht das Gesetz, über das fortlaufend seit der Geldreform, also seit nunmehr vier Jahren beraten worden ist, endgültig fest. Mit seiner Veröffentlichung in der ersten Augusthälfte ist zu rechnen; es tritt 14 Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Der Bundesrat hatte den Vermittlungsausschuß zu insgesamt 41 Einzelpunkten angerufen. Der vom Ausschuß vorgelegte Vermittlungsvorschlag, der von Bundesrat und Bundestag nur im ganzen angenommen oder abgelehnt werden konnte, umfaßte 56 Änderungen des Gesetzes. Trotzdem lassen sich die nun in letzter Stunde noch vollzogenen Änderungen auf ganz wenige Grundsatzfragen zurückführen. Der Bundesrat hatte das Gesetz beanstandet, teils, weil ihm grundsätzliche finanzielle Interessen der öffentlichen Hand nicht befriedigend gewahrt zu sein schienen, teils, weil er Bedenken hinsichtlich der verwaltungsmäßigen Durchführung des Gesetzes hatte. (Das Gesetz muß auf der Entschädigungsseite in der Praxis überwiegend von den elf Landesausgleichsämtern und den etwa 600 Ausgleichsämtern, also von Landes- und Gemeindebehörden, durchgeführt werden.)

Die vom Vermittlungsausschuß beschlossene Regelung stellt – wie dies ja dem Wesen des Vermittlungsausschusses entspricht – ein echtes Kompromiß dar, zu dessen Zustandekommen beide Seiten durch Zugeständnisse beitragen mußten. Daß es sich um ein einigermaßen ausgewogenes Kompromiß handelt, wird nicht zuletzt dadurch deutlich, daß nachher jeder Partner erklärte, von seiner Seite seien die größeren Zugeständnisse gemacht worden.

Im Mittelpunkt der Ausschußberatungen stand das Problem des Beitrags der öffentlichen Haus- , ‚ halte zum Lastenausgleich. Die Bundestagsfassung hatte solche Beiträge – über die Soforthilferegelung hinaus – in einer Größenordnung vorgesehen, die je nach der Betrachtungsweise etwa bei 600 bis 800 Mill. DM jährlich lag. Das ist verständlich. Beim Entstehen des Lastenausgleichsgesetzes gingen die Bemühungen immer wieder – bewußt oder unbewußt – dahin, gegenüber der Soforthilferegelung die Ausgleichsleistungen nach Möglichkeit zu steigern, die Last der Ausgleichsabgaben aber insgesamt – insbesondere für kleine Vermögen, für welche die günstigeren Freibeträge ins Gewicht fallen – eher zu senken; die entstehende „Schere“ konnte letztlich nur zu Lasten der allgemeinen Haushalte geschlossen werden.

Seitens des Bundesrats wurde eindeutig anerkannt, daß die nach der Bundestagsfassung in Aussicht genommenen Ausgleichsleistungen an die Geschädigten nicht verkürzt werden sollten. Daß in diesem Anerkenntnis, vom Standpunkt des Bundesrats aus, ein erhebliches Zugeständnis lag, wie die oben angegebenen Zahlen erkennen lassen, kann nicht bestritten werden. Der Bundesrat wünschte aber, daß der „Besserungsschein“, der in einer etwaigen späteren über Erwarten günstigen Entwicklung des Aufkommens (oder auch in einem hinter den Schätzungen zurückbleibenden Mittelbedarf für Unterhaltshilfe) liegt, mindestens teilweise auch den öffentlichen Haushalten im Wege einer Minderung ihrer Zuschußleistungen zugute kommen solle. Dieser Gedanke wurde bei den Beratungen vielfach auf die Formel „Garantie der öffentlichen Hand“ gebracht.

Auf der Grundlage dieser Überlegungen ist auch das Kompromiß zustande gekommen. Das Volumen der für Ausgleichsleistungen verfügbaren Mittel hat sich wohl, jedenfalls für die nächsten Jahre, kaum geändert. Geändert worden ist aber die Form der Zuschüsse und die Regelung bezüglich ihrer Dauer; auch sind gewisse Höchstgrenzen eingebaut worden.