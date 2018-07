8. Die Verbotsgesetzgebung ist deshalb konsequent, weil sie aus den negativen Erfahrungen mit jeder Art von Mißbrauchsgesetzgebung endlich die einzig mögliche Nutzanwendung zieht und dennoch die Ausnahmen zuläßt, die sich als volkswirtschaftlich notwendig erweisen. Die Kartellfreunde begehen den großen Fehler, daß sie die Wirkungen von Kartellmaßnahmen immer nur an den privatwirtschaftlichen Folgen der beteiligten Unternehmungen messen, aber daß sie jeder volkswirtschaftlichen Betrachtung beharrlich ausweichen. Es sind gerade die straffen und in ihrer Zielsetzung erfolgreichen Kartelle, die volkswirtschaftlich gesehen oft als die schädlichsten betrachtet werden müssen. Das Kartellgesetz, das im Laufe der Beratungen sicher noch die eine oder andere Abwandlung erfahren wird, darf in bezug auf den Grundsatz des Kartellverbots unter keinen Umständen eine Änderung erfahren, oder das ganze Kartellgesetz wird zu einer Farce, die die Politik der Bundesregierung lächerlich zu machen geeignet ist. Die politischen Angriffe gegen die Unternehmungswirtschaft werden aber zum Schweigen kommen müssen, wenn ein freier Leistungswettbewerb die Funktion des freien Unternehmers unabdingbar macht; wenn über den Leistungswettbewerb und den sich im Wettbewerb vollziehenden Fortschritt ein Preis zustande kommt, der dem Verbraucher optimale Lebensmöglichkeiten eröffnet. Die Mentalität des Verbrauchers gegenüber dieser Wirtschaftsordnung wird sich zum Positiven wandeln, wenn der Staatsbürger die Gewißheit haben kann, daß über den freien Markt er selbst sein Schicksal bestimmt und nicht anonymen wirtschaftlichen Kräften und Mächten ausgesetzt ist.

9. Was endlich das Prinzip der Freiheit an sich anbelangt, so mutet es fast grotesk an, wenn die Kartellfreunde das Recht auf solche Zusammenschlüsse mit dem Anspruch auf Freiheit begründen wollen. Die Freiheit ist ein staatsbürgerliches Recht, das von niemandem außer Kraft gesetzt werden darf. Die von den Kartellfreunden geforderte Freiheit zur Unterbindung oder zur Beseitigung der Freiheit ist jedenfalls nicht die Freiheit, die ich im Interesse des Fortbestehens freier Unternehmer meine. Die Freiheit ist ganz und unteilbar und darf nicht nach Zweckmäßigkeitsgründen verteidigt oder verworfen werden. Das Kartellamt will nicht die Freiheit unterbinden, sondern es hat gerade umgekehrt die einzige Aufgabe, über die Freiheit zu wachen. Wer im Zusammenhang mit diesem Kartellgesetz von dem Aufkommen einer neuen Planwirtschaft spricht, der hat von dem wirklichen Geist dieses Gesetzes nichts, aber auch gar nichts erahnt.

10. Ein immer wieder gehörter Einwand betrifft die mit dem Kartellgesetz befürchtete neue Mammutbürokratie. Darauf wäre zunächst zu sagen, daß die Industrie es selbst in der Hand hat, die Anträge auf Ausnahmen nur wirklich auf diejenigen Fälle eines Rationalisierungs-, Krisen- oder Außenhandelskartells zu beschränken, die im Sinne der Gesetzgebung als notwendig erachtet werden. Ich jedenfalls stelle mir die Kartellbehörde als eine verhältnismäßig kleine Einrichtung vor, die mit dem bürokratischen Apparat der früheren Kartelle nicht in Wettbewerb treten kann. Die Kartellbehörde soll auch nicht eine „Kaffeeriecher-Funktion“ entfalten und zum Selbstzweck werden. Sie soll darüber wachen, daß ein freier Leistungswettbewerb sich entwickeln kann und Mißbräuche vermieden werden.

Die Sorge endlich, daß diese Kartellbehörde mit Kontrollen überlastet werden und sich allzuviel in private unternehmerische Angelegenheiten einmischen würde, scheint mir ebensowenig berechtigt. Jedenfalls ist sicher, daß im Falle einer Mißbrauchsgesetzgebung angesichts der schon erwähnten weittragenden sozialen Konsequenzen kartellmäßiger Vereinbarungen die Kontrollen bei einer so gearteten Gesetzgebung sehr viel weitreichender, sehr viel strenger und sehr viel zahlreicher sein müßten, als das bei einer Verbotsgesetzgebung der Fall sein wird.

*

Ich bin mir darüber klar, daß diese zehn Thesen das Problem auch noch nicht voll umreißen können. Aber sie werden doch einen Anhaltspunkt oder die Grundlage für eine weitere und, wie ich hoffe, endlich fruchtbare Diskussion bieten können. Man wird von Unternehmerseite nicht immer wieder der Frage ausweichen können, ob ihnen ein freier Markt ohne freien Leistungswettbewerb und ohne die Funktion freier Preise vorstellbar erscheint, und (wenn sie diese Frage bejahen sollten) wie dann nach ihrer Meinung eine so verzerrte und entartete marktwirtschaftliche Pseudo-Ordnung in ihren Grundlagen und in ihren Wirkungen aussehen würde. Es erfüllt mich manchmal schon mit einiger Bitterkeit, aus der Art der Angriffe gegen das Kartellgesetz folgern zu müssen, daß man mich offenbar im Verdacht hat, ich würde das Schicksal der deutschen Wirtschaft oder gar das der kleineren und mittleren Unternehmer leichtfertig aufs Spiel setzen wollen; von der unlauteren Verdächtigung einer Befehlsausübung amerikanischen Willens ganz zu schweigen.

Wer in Deutschland hat denn eindrucksvoller bewiesen, wieviel ihm daran liegt, mit der Marktwirtschaft den deutschen Unternehmer wieder zu neuem Leben und zu freier Betätigung zu erwecken? Das sollte immerhin auch die Gegner der Verbotsgesetzgebung nachdenklich stimmen und sie stärker darauf vertrauen lassen, daß in den wirklich wichtigen und zwingenden Fällen ihnen Recht und Schutz zuteil werden wird. Ich muß offen sagen, daß ich in bezug auf das Kartellproblem noch sehr viel ernster gestimmt und sicher von noch größerer Sorge erfüllt bin, als es die Gegner des Kartellgesetzes für sich in Anspruch nehmen. Wenn z. B. ein Industrieverband in einem Protesttelegramm anführt: „Es ist nicht zu verstehen, daß der Bundeswirtschaftsminister die Industrie gegen ihren Willen zur Wirtschaftsfreiheit führen und zwingen will“, so hat die Verwirrung einen Grad erreicht, der, wie man mir zugeben wird, wenig zuversichtlich stimmt. Ich tröste mich aber damit, daß das wohl ein besonders grotesker, fast komischer Fall ist.

Zum Schluß darf ich noch einen weiteren Gedanken anführen, der mit der Kartellfrage in einem engen Zusammenhang steht: die europäische Integration. Eine glückliche Entwicklung der deutschen Wirtschaft wird nicht zuletzt von