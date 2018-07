Der seit langem erwartete Runderlaß über den Transithandel dürfte demnächst vom Bundeswirtschaftsministerium veröffentlich werden und in Kraft treten.

Dem Transithandel soll geholfen werden. Nachdem zwischen dem Bundeswirtschaftsminister und der Bank deutscher Länder vereinbart wurde, daß künftig die Erteilung vor. Genehmigungen zum Transithandel Sache der Landeszentralbanken ist, steht seiner Förderung nichts mehr im Wege. Vom Standpunkt der Praxis allerdings muß man diese Entwicklung bedauern: sie führt zu einer weiteren Aufsplitterung der Zuständigkeit in Devisensachen. Zwar würden schon immer Genehmigungen für Einzelgeschäfte erteilt; der Wunsch der Wirtschaft richtete sich aber in erster Linie auf die Einräumung von Devisenfonds, die sich bereits vor dem Kriege bewährt hatten, da sie dem Transithändler die Möglichkeit gaben, schnell zu disponieren, ohne in jedem Einzelfall eine Genehmigung einholen zu müssen.

Der von BWM und der BdL ausgearbeitete Entwurf sieht die Errichtung von Transithandelsfonds vor. Die Genehmigung wird jedoch auf Firmen mit besonderen Erfahrungen und nachgewiesenen Umsätzen im Transithandel beschränkt bleiben. Die Fonds, die im übrigen nicht übertragbar sind, sollen aus den Gewinnspitzen aus vorangegangenen Transithandelsgeschäften aufgebaut werden, wobei noch offen bleibt, ob diese Ansammlung rückwirkend möglich ist. Die Fonds sind revolvierend, d. h. die Erlöse aus Geschäften, die aus den Fonds finanziert wurden, müssen den Fonds wieder gutgeschrieben werden. Sie dürften allerdings in der Höhe beschränkt sein. Man spricht von 200 000 bis 250 000 DM. Außerdem wird es zwei Arten von Fonds geben: einmal den Transithandelsfonds D für Erlöse in frei konvertierbaren Devisen, zum anderen den Transithandelsfonds Z, der nur zur Finanzierung von Käufen in EZU-Ländern verwendet werden darf. Daneben sollen auch allgemeine Genehmigungen für die Durchführung von Transithandelsgeschäften erteilt werden, wobei teilbare Akkreditive des Abnehmers der Ware zugunsten des Transithändlers zwecks Bezahlung der Ware auf den ausländischen Lieferanten übertragen werden können. Ebenso kann man künftig Vorauszahlungen des ausländischen Käufers an den Lieferanten weiterleiten und Lieferanten oder ausländische Bankkredite in Anspruch nehmen. Diese allgemeine Genehmigung, die bisher auf Grund der BdL-Mitteilung Nr. 197 (26. September 1949) gegeben wurde, erstreckt sich allerdings nur auf Geschäfte in frei konvertierbaren Devisen. Schließlich enthält der Erlaß Bestimmungen über die Erteilung von Genehmigungen für Einzelgeschäfte, für die ein besonderer Vordruck geschaffen wurde.

Sowohl die Geschäfte mit Hilfe des Transithandelsfonds wie auch die im Einzelfall genehmigten Geschäfte stehen grundsätzlich unter zwei Voraussetzungen: erstens müssen die aufzuwendenden und die anfallenden Devisen mindestens gleichwertig sein, zweitens muß Überhaupt ein nach beiden Seiten – Lieferant und Abnehmer – fest abgeschlossenes Geschäft vorliegen. Dies kommt darin zum Ausdruck, daß vor Bezahlung der Ware an den Lieferanten entweder der Verkaufserlös der Ware bereits eingegangen oder zumindest ein unwiderrufliches Akkreditiv in Höhe des Verkaufserlöses zugunsten des Transithändlers eröffnet worden sein muß. Offen bleibt immer noch die Frage des sogenannten gebrochenen Transithandels. Bisher aber haben sich die zuständigen Stellen noch nicht damit anfreunden können, dieser Art des Transithandels Devisenbeträge zur Verfügung zu stellen, weil damit eine gewisse Blockierung von Devisen (zumindest für einige Monate) verbunden ist. Augenblicklich wird noch geprüft, ob eventuell für Erlöse aus Transithandelsgeschäften in frei konvertierbaren Devisen Einfuhranrechte gewährt werden können. Eine solche Maßnahme wäre zweifellos geeignet, die Umsätze im Transithandelsgeschäft nicht unwesentlich zu erhöhen. P. M.