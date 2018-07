Der Begriff der „sozialistischen Massen-Sorewnowanije“, des Leistungswettstreits in der Wirtschaftsproduktion der Sowjetunion, ist für den Menschen des Westens nur schwer zu verstehen. Diese skurrile „kommunistische Methode des sozialistischen Aufbaues“, wie Stalin sie lapidar formulierte, hat sich im Zeitraum mehrerer Jahre – aber in geometrischer Progression. – und mit, sozusagen, bolschewistischer Logik entwickelt. Aus ihrem Werdegang läßt sich ihre Natur oder vielmehr ihre Unnatur am besten erkennen.

Seit der Fünfjahresplanung gab es die „Stachanow-Arbeitsmethode“, recte – Akkordarbeit mit überlauter „patriotisch-sozialistischer“ Verbrämung. Sie wurde sehr bald monoton und reizlos. Da kam ein findiger Kopf auf die Idee, den jedem Volk eigenen Spieltrieb auszuwerten. Zwei und dann immer mehr Stachanowarbeiter wurden gegeneinander in den Wettstreit, also in die Sorewnowanije, dann – mit zunehmender Größenordnung – in die „sozialistische“ und schließlich in die „sozialistische Massen-Sorewnowanije“ dirigiert.

Der Kreml spürte eine große Chance und tat den nächsten – und entscheidenden – Schritt, indem er die Parteiorganisationen, beginnend mit den Betriebszellen bis hinauf zu den Zentralkomitees der Gebiete (die seine Augen, Ohren und Exekutive sind), mit dem Organisieren und permanenten Kontrollieren aller Sorewnowanije-Aktionen beauftragte. Nun brauchte man nur noch auf den zuständigen Parteiknopf zu drücken, und, es geschah, daß das Kohlenbergwerk A seinem Nachbarn B, oder die Großmolkerei in Rowno der von Schitomir die sozialistische Massen-Sorewnowanije vorschlug, wobei es zu den Spielregeln gehörte, daß vom herausfordernden Kollektiv konkrete Produktionszahlen genannt wurden, die es in „freiwilliger patriotischer Selbstentäußerung“ erreichen werde. Der herausgeforderte Betrieb hatte diese – gewöhnlich „ehrenwörtlich versprochenen“ – Leistungen zu übertreffen. Eine Weigerung seitens der Belegschaften war und ist als „Sabotage“ natürlich undenkbar.

Die letzte und heute noch gültige Form der Sorewnowanije, der raffiniertesten Zwangsarbeitsmethode, die die Welt je gekannt hat, besteht darin, daß sich ganze industrielle oder landwirtschaftliche Komplexe der Gebiete und Republiken, ja, sogar ganze Wirtschaftsgebiete geschlossen in die „Allunions-sozialistische Massen-Sorewnowanije einschalten“ und in Gestalt von schablonenmäßigen Huldigungsbotschaften an Stalin – der Wortlaut ist immer derselbe – zu Jahreshöchstleistungen ehrenwörtlich verpflichten. Dabei muß die Garantie für die Leistungen jedes einzelnen Betriebes, öfters sogar jeder Arbeitsbrigade, jeder Kolchose, jeder Kohlenzeche usw. übernommen und aufgezählt werden.

Höher geht’s nimmer. Es machen sich heute schon Abnutzungserscheinungen der Sorewnowanije bemerkbar – Symptome, die sich nicht mehr verbergen lassen. Mit ihren Leitartikeln vom 21. und 24. Juni hat die Prawda‚ das Sprachrohr des Politbüros, das vielfache Absinken der Qualität der Produktion zugeben müssen, und am 1. Juli stellte sie fest, daß „eine ganze Reihe Industriebetriebe“ jetzt begonnen haben, die Meldungen bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit zu falschen –das heißt sie geringer anzugeben, als sie in Wirklichkeit ist, um das dann entsprechend niedriger ausfallende staatliche Plansoll leichter erfüllen zu können. Wer die Wirtschaft der deutschen Sowjetzone kennt, weiß, daß dieses Vertuschungsverfahren überall angewandt wird. Beinah jeder Betrieb ist aus Gründen der Existenzerhaltung seiner Belegschaft zu seiner Anwendung gezwungen.

Eine größere Anzahl von Sündenböcken wurde in der Sowjetunion im Zuge dieser Sorewnowanije-Säuberungsaktion – denn eine solche stellen die drei Prawda-Leitartikel dar – geopfert. Zuletzt rollten die Köpfe der beiden stellvertretenden Unionsminister der Schwerindustrie, Bobyrew und Schingalin, und der des Chefs der technischen Inspektion, Maximow – an Stelle des wahren Angeklagten, des unmenschlichen sozialistischen Wettbewerbs. Dassel