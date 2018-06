In Hannover wurde ein bedeutsamer Vertrag abgeschlossen. 60 000 im Bundesgebiet wohnende Bessarabiendeutsche, die vor 12 Jahren in einem großen Treck aus ihrer alten Wahlheimat an der rumänisch-russischen Grenze nach Deutschland kamen, als die Sowjetunion das rumänische Bessarabien für sich beanspruchte, sollen eine neue Heimat in Übersee finden.