Inhalt Seite 1 — Iran am Rande der Revolution Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die innenpolitische Lage in Iran hat sich seit dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Mossadek gefährlich zugespitzt. Der letzte Anstoß zu diesem Rücktritt war die Haltung des Schah, der Mossadek den Posten des Kriegsministers, den dieser forderte, nicht übertragen wollte. Der Kriegsminister hat unter den gegenwärtigen Verhältnissen in Iran eine besonders wichtige Schlüsselstellung inne.. Die Hauptstadt und ein großer Teil des Landes stehen unter Kriegsrecht. Ruhe und Ordnung werden in erster Linie vom Heer aufrechterhalten. Mossadel, der aus seiner Oberzeugung keinen Hehl machte, daß Iran nennenswerte Streitkräfte nicht benötige, scheint im Hinblick auf die katastrophale finanzielle Lage des Staates die Absicht gehabt zu haben, den Etat für das Heer um die Hälfte zu reduzieren. Hiermit konnte sich aber der Schah nicht einverstanden erklären, der nicht das letzte einigermaßen zuverlässige Instrument des Staates zerschlagen lassen wollte.

Nach Mossadeks Rücktritt übertrug der Schal trotz persönlicher Abneigung dem ihm vom Parlament als Ministerpräsident vorgeschlagenen 78jährigen Ghavam es Sultaneh die Regierungsbildung, obwohl Ghavam auch nicht die geringste Resonanz im Volk hat. Für das Volk ist er einer der reichsten Angehörigen jener „tausend Familien“, die das Land mit ihrer unvorstellbarer Korruption und Mißwirtschaft wirtschaftlich und politisch beherrschen. Die Verdienste, die sich Ghavam in einer mehr als 50jährigen politischen Laufbahn erworben hat, vor allem durch sein kluges und verschlagenes Verhandeln in Moskau im Jahre 1946, durch das er den Abzug der russischen Truppen aus Iran und die Rückgliederung der Provinz Aserbeidschan in den iranischen Staat erreichte, sind bei der Masse längst vergessen. Nicht aber Bei der Tudeh-Partei und ihren russischen Auftraggebern, die sich seit jenen Moskauer Verhandlungen von Ghavam betrogen fühlten und nur darauf warteten, sich an ihm rächen zu können.

Der Sturm gegen Ghavam brach in dem Augenblick los, als er es als seine wichtigste Aufgabe bezeichnete, den Ölkonflikt mit England zu beenden. Mitglieder der „Nationalen Front“, religiöse Fanatiker und Kommunisten vereinigten sich gegen ihn. Es kam zu blutigen Straßenkämpfen mit den Truppen in Teheran und anderen Städten des Landes, die den Ministerpräsidenten veranlaßten, zurückzutreten.

Die jüngsten Ereignisse haben bestätigt, daß die englische These unzutreffend war, wonach der Kampf gegen die Anglo Iranian Oil Co. mehr oder weniger eine Privatangelegenheit Mossadeks sei. Seine Führung war unheilvoll, aber nicht, weil er die Stimmung gegen England erzeugt hätte, sondern weil er sie zum beherrschenden Faktor der iranischen Politik machte. England hat die wahren Strömungen im iranischen Volk falsch beurteilt, und eine verhängnisvolle Politik der Unnachgiebigkeit gegenüber Teheran betrieben. Dies hat dazu geführt, daß Iran heute am Rande der Revolution steht.

Der Schah hat noch einmal versucht, die Unruhe zu beschwören, und Mossadek abermals zum Ministerpräsidenten gemacht. Seine Stellung ist heute stärker denn je. Die Außenminister der Schumanplan-Staaten sind in Paris zusammengetreten, um über den Amtssitz für die Behörden der westeuropäischen Montanunion zu entscheiden, für den neben Straßburg auch Lüttich, Den Haag, Turin und Saarbrücken vorgeschlagen sind. Die Außenminister werden ferner acht der neun Mitglieder der Hohen Behörde und die sieben Mitglieder des im Schumanplan vorgesehenen Gerichtshofes wählen.

Außenminister Schuman will mit Billigung des französischen Kabinetts dem Ministerkollegium vorschlagen, auch die Fragen einer politischen Behörde der Schumanplan-Staaten als Vorstufe eines Staatenbundes der sechs Mitgliedsstaaten zu erörtern. Ein derartiger Vorschlag würde der Forderung des Bundeskanzlers Dr. Adenauer entsprechen, der in Bamberg gleichfalls für die schnelle Bildung einer politischen Organisation Europas eingetreten war.

*