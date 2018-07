In den Jahren des „sonnengebräunten Analphabetentums“ war die wichtigste Rubrik im Schulzeugnis die oberste: da standen nämlich die Noten für „Leibesertüchtigung“. Wer nicht wenigstens „genügend“ in Leibesertüchtigung war, wurde zum Abitur nicht zugelassen, mochte er getrost seinen Horaz auswendig können. Ich erinnere mich an einen Freund, der den Horaz durchaus nicht auswendig konnte, ja, auf Prima noch nicht einmal in der Lage war, ein participium conjunctum von einem accusativus cum infinitivo zu unterscheiden, weshalb ihn der Direktor vor dem Abitur seine Zurückstellung androhte. „Aber das ist doch nicht Ihr Ernst, Herr Direktor“, sagte er, „wo ich jedes Jahr in der Schulfußball-Mannschaft mitspiele ...“ Heute wird auf vielen Schulen Sport klein geschrieben, viel zu klein. Das Ergebnis: Die Jungen sind oft von einer merkwürdigen Unausgeglichenheit; irgend etwas in ihrer Entwicklung kommt zu kurz und sucht sich nun auf eigenen Wegen Bahn zu schaffen.

In Weißenhaus an der Howachter Bucht in Holstein ist die erste Kurzschule auf deutschem Boden eingerichtet worden. 70 Jungen nehmen an einem vierwöchigen Lehrgang teil, in dem ihnen – von außen gesehen – lediglich einige Grundbegriffe der Seemannschaft, also Knoten und Spleißen, Boots- und Rettungsdienst, Pullen und Segeln, beigebracht werden. Außerdem treiben sie Leichtathletik, Ballspiele und machen Hindernisläufe. Schließlich unterweist sie der Leiter der Schule, Professor Dr. Christiansen-Weniger, in „Lebenskunde“ – das bedeutet: Er erzählt ihnen aus seinem Leben und läßt die Jungen selber aus ihrem erzählen. Das Beispiel gab England. Dort gründete Kurt Hahn die ersten Schulen dieser Art.

Die Jungen von Weißenhaus kommen aus allen Teilen Deutschlands, sind Lehrlinge, Angestellte, höhere Schüler. Sie gehören jener Generation an, bei deren schulischer und beruflicher Ausbildung man bisher den Körper vergaß. Sie haben oft Angst, wenn sie kommen: Angst vor den sportlichen Anforderungen, die hier an sie gestellt werden, vor der See, die schon bei leichter Brise bei weitem nicht mehr so harmlos aussieht wie der heimatliche Teich. Aber die Kurzschule will sie zur Überwindung dieser Angst erziehen und gleichzeitig zur Entdeckung ihrer eigenen Fähigkeiten. Sie will die Jungen aber auch auf die Stärke der Gemeinschaft aufmerksam machen.

Das geschieht so: Im Park des Schlosses Weißenhaus (das dem Grafen Platen gehört, der es für die Kurzschule zur Verfügung stellte) gibt es eine „Hindernisbahn“. Dort ist ein Seil zwischen zwei Bäumen einige Meter über der Erde gespannt. Die Jungen können es nur erreichen. wenn sie sich gegenseitig helfen. Kommt also das Kommando, daß eine „Wache“ auf das Seil entern soll, so kann das keiner der Jungen allein. Sie müssen eine Pyramide bauen und sich gegenseitig heraufziehen.

Man sieht schon: Es geht nicht um das Erreichen bestimmter praktischer Leistungen (etwa sportlicher Rekorde), sondern trotz der überwiegend körperlichen Ausbildung geht es um ein „inneres“ Ziel. Die Jungen sollen Selbstvertrauen gewinnen, sollen zur Aktivität erzogen werden, zum Zupacken statt zum Zusehen. Wenn sie sich für Fußball interessieren, dann sollen sie selbst spielen und nicht mit dem Totoschein in der Tasche auf der Tribüne sitzen. Wenn sie sich für Boxen interessieren, dann sollen sie kämpfen und nicht als Publikum johlen und pfeifen.

Gelingt in einem vierwöchigen Lehrgang diese Erziehung zur eigenen Aktivität, so ist viel gelungen: eine Erziehung zur Persönlichkeit nämlich, die nicht mehr andere für sich handeln läßt, sondern selber handelt. Freilich müßte die sportliche Erziehung in Weißenhaus trotz der kurzen Frist wohl mehr „geistig“ untermauert werden. Auch das Musische zum Beispiel wurde oft bei der früheren Erziehung dieser Jungen vernachlässigt, und nun kommt es auch in der Kurzschule trotz gelegentlichen gemeinsamen Abendsingens wieder zu kurz.

In jenen Jahren des „sonnengebräunten Analphabetentums in denen ich die Schulbank drückte, haben uns Wildwestfilme oder Kriminalromane nur wenig beeindruckt. Immer konnten wir irgend etwas besser als jene Helden. Schoß einer im Film mit seiner Pistole die Porzellanköpfe von den Telegraphenmasten herunter, so sagte bestimmt mein Freund: ‚Aber ob er auch so gut Fußball spielt wie ich?‘... Dieses Gefühl des „Selber-stark-Seins“ wieder zu wecken, ist sicher ein großes Ziel der Kurzschule in Weißenhaus. Doch birgt dieses Ziel auch Gefahren, von denen gerade wir etwas Älteren, die wir „jene Jahre“ überlebten, viel erzählen können... Paul Hühnerfeld