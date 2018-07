1. Es ist erwiesen und unbestreitbar, daß ein freier Markt ohne einen freien Leistungswe ,tbewerb und dieser ohne eine freie Preisbilduag nicht bestehen kann. Man hebt eine freie wirtschaftliche Ordnung auf, wenn man den Leistungswettbewerb unterbindet und die Funktion des Preises ausschaltet. Das ist ja gerade das Geheimnis der Marktwirtschaft und das madit ihteUberlegenheit gegenüber jeder Art von Planwirtschaft aus, daß sich in ihr täglich und stündlich die Anpassungsprozesse vollziehen, die Angebot und Nachfrage, Sozialprodukt und Volkseinkommen sowohl quantitativ als auch qualitativ zu richtiger Entsprechung und zum Ausgleich bringen. Wer also nicht Leistungswettbewerb und freien Marktpreis will, hat jedes Argument gegsn die Planwirtschaft aus der Hand gegeben. 2. Der Versuch, sich durch Kartellyereinbarungen den Schwankungen und Wandlungen des Marktes zu entziehen und durch kollektive Preisbindungen den Marktausgleich zu verhindern, muß zur Verhärtung und Vertiefung der Störungen und Spannungen und in letzter Konsequenz zur Planwirtschaft führen. Der Unternehmer, der nicht mehr an die Funktionsfähigkeit einer freien Marktwirtschaft glaubt, gibt sich selbst auf. Es gilt einzusehen, daß es im Hinblick auf die Funktion des Marktes keinen Unterschied bedeutet, ob die planwirtschaftlichen Eingriffe von Staats wegen oder von wirtschaftlichen Organisationen vorgenommen werden. Ich bin weit davon entfernt, etwa alle wirtschaftlichen Krisan auf das Überhandnehmen von Kartellen zurückzuführen; das wäre selbstverständlich Torheit. Aber ebenso fest bin ich davon überzeugt, daß der Versuch, sich durch Kartelkusammenschlüsse aus der Krise retten zu wollen, für die gesamte Volkswirtschaft untauglich ist. Denn dem volkswirtschaftlichen Güterangebot steht jeweils nir ein bestimmtes Kaufkraftvolumen gegenüber, und es können nicht alle zugleich ein Mehr an Kaufkraft für sich gewinnen. Aus kartellmäßigen Preisbindungen erwächst damit die große Gefahr, daß diejenigen Wirtschaftszweige, die unausweichlichen Bedarf zu decken haben, tatsächlidi mehr Kaufkraft abschöpfen können als ihnen in einem freien Markte zufließen würde. Aber der Vorteil für diese Privilegierten wird dann naturgemäß zu einem schweren Nachteil für die ändern, deren Erzeugnissen nurein geringeres Kaufkraftvolumen gegenüberstehen kfnn. Damit aber wird das Thema der wirtschaftlichen Macht angeschnitten.

3. Die Anhänger der Kartelle weisen immer wieder auf die Notwendigkeit hin wirtschaftliche Zusammenbrüche zu verhindern; sie glauben, m gebundenen Kartellpreisen ein Heilmittel für solche Nöte gefunden zu haben. Auf solche Weise aber wird die organische Auflösung wirtschaftlicher Krisen meist verhindert. Wenn ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Preis nur in einer bestimmten, für die Industrie unzureichenden Menge absetzbar ist, oder wenn etwa durch Verbrauchswandlungen die Nachfrage nach solchen Produkten rückläufig ist, dann kann eine Preisbindung gar nichts nutzen. Wenn ein sinkender Preis neue Käufer anzieht und den Verbrauch steigen läßt, ein höherer Preis aber Käufer abstößt (und diese Feststellung ist unbestreitbai), dann kann ein Kartell durch eine Preisbindung wohl dafür sorgen, daß jeder Betrieb, kostenwirtschaftlich gesehen, gerade noch am Leben bleibt; aber die Krise läßt sich damit nicht auftauen ur d der Markt für das entsprechende Produkt nick ausweiten. Wenn nun viele sich gleichermaßen verhalten, so kommen wir eben zu der völligen Erstarrung des Marktes und zur Verhärtung dir Krisen. Und keine Kartellabrede reicht dar n mehr hin, um die Konjunktur wieder zu beleben und Platz für die Reproduktion zu schaffen. 4. In einem freien Markt werden sich kriseahafte Verzerrungen schon einmal sehr viel schwerer herausbilden können, weil der freie Preis selir reagibel Schwankungen und Wandlungen des Marktes anzeigt und über den Wettbewerb sofort die Kräfte lebendig sind, die zu einer Angleichung und damit auch zum Ausgleich drängen. In einer echten Marktwirtschaft werden dennoch auftreterfe Spannungen in viel organischerer Weise über die aus der obigen Dynamik sich ergebende Mengenkonjunktur geheilt werden. Dis ist aber auch für die Wirtschaft und für das einzelne Unternehmen der einzig erfolgreiche ur d befriedigende Weg. Denn wenn im Verlauf dieses Prozesses auch einmal auf Gewinne verzichtet werden muß oder sogar Verluste entstehen, so hat sich doch immer wieder erwiesei, daß eine freie Untemehmungswirtschaft ein fast unglaubliches Maß an Anpassungsfähigkeit besitzt und daß es gerade dieses Bewährenmüssen im Markte ist, das den wirtschaftlichen Fortschritt verbürgt und die Vorteile der höheren Leistungskraft vornehmlich auch dem Verbraucher — d h. dem Volke in seiner Gesamtheit — zugute kommen läßt. Nur dieser Funktionszusammenhang rechtfertigt es, unsere Wirtschaftspolitik "Soziale Marktwirtschaft" zu nennen, 5. Der freie Unternehmer steht und fällt mit dem System der Marktwirtschaft. In jeder anderen Ordnung wird er mehr und mehr zum bloßen Vollzugsorgan fremden Willens und zum Funktionär planwirtschaftlicher Entscheidungen herabgewürdigt. Wenn der Unternehmer nicht mehr die volkswirtschaftliche Aufgabe erfüllen will, sich im freien Wettbewerb zu messen; wenn eine Ordnung gesetzt wird, die nicht mehr die Kraft, die Phantasie, den Witz, die Tüchtigkeit und den Gestaltungswillen der individuellen Persönlichkeit erfordert; wenn der Tüchtigere nicht mehr über den weniger Tüchtigen obsiegen kann oder obsiegen soll; wenn eine allgemeine Verflachun und das Streben nach Sicherheit und Stabilität eine Mentalität erzeugt, die mit Unternehmergeist nicht mehr in Einklang zu bringen ist, dann wird auch die freie Untemehmungswirtschaft nicht mehr Bestand haben. Ich bin mir bewußt,