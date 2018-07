Eine bemerkenswerte Zahl: im zweiten Quartal 1952 hat sich die Beschäftigtenziffer um 587 000 erhöht. Das ist ein Rekordergebnis; in keinem der drei vergleichbaren Vorjahre, seit der Währungsreform, war in dem „saisonbegünstigten“ Vierteljahr von April bis Juni eine solch starke Expansion zu verzeichnen, deren Ergebnis nun also ein Beschäftigtenstand von über 15 Millionen insgesamt zum 30. Juni ist.

Die im Arbeitskreis „Konjunkturbeobachtung“ zusammengeschlossenen Forschungsinstitute haben nun insofern Pech gehabt, als die neue Beschäftigungsziffer noch nicht vorlag, als sie sich neulich in Kiel auf einer Tagung trafen, die ihren Niederschlag in einem gemeinsamen Bericht gefunden hat. Aber – so muß man doch wohl fragen – rechtfertigt die Unkenntnis einer symptomatisch wichtigen Zahl ein solch starkes Danebengreifen in der Beurteilung der sonstigen Fakten, wie es der Bericht bloßlegt? Er besagt nämlich:

„Auf dem Arbeitsmarkt kommt die güterwirtschaftliche Stagnation darin zum Ausdruck, daß die Zahl der Beschäftigten – von den üblichen Saisonschwankungen abgesehen – nicht mehr nennenswert wächst.“

Die Zunahme um mehr als eine halbe Million im Verlauf von drei Monaten „nicht nennenswert“? Das ist schon mehr als Vorsicht – das grenzt an Tiefstapelei: Aber lesen wir weiter:

„Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit scheint auf den ersten Blick der Beschäftigungslage zu widersprechen. Die Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten Arbeitslosen ist seit Ende Mai niedriger als im Vorjahr. Der Zuström zum Arbeitsmarkt hat jedoch offenbar erheblich nachgelassen, ja, in gewissem Umfang scheiden wohl auch Arbeitslose, die ihren Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung erschöpft haben und, weil dafür die Voraussetzungen nicht gegeben sind, von der Arbeitslosenfürsorge nicht unterstützt werden, aus der Arbeitslosenstatistik aus. Die Zahl der Arbeitslosen wird somit auch in den nächsten Monaten im üblichen Saisonrhythmus weiter abnehmen, ohne daß daraus Schlüsse auf eine konjunkturelle Besserung der Arbeitsmarktlage gezogen werden sollten.“

Diese prognostizierende Schwarzmalerei stellt nun wirklich die Dinge auf den Kopf. Bisher war man sich bei der Bewertung der Arbeitslosenziffern über zwei Dinge einig:

1. Die Ziffern sind künstlich überhöht, „aufgebläht“; in einem erheblichen Umfange werden als „Arbeitssuchende“ auch solche Männer und Frauen mitgezählt, die entweder zur Aufnahme einer vermittelten Arbeit („subjektiv“) nicht bereit sind oder („objektiv“) nicht als arbeitsfähig („vermittlungsfähig“ – früher sagte man ‚einsatzfähig“) gelten können;