Rlt., Düsseldorf, Mitte Juli

Als am 10. April 1952 nach langen Geburtswehen endlich die Schrott-Vermittlungs-GmbH. errichtet worden war, die Schrottpreise freigegeben werden konnten und Verträge über bestimmte Liefermengen – zu privatwirtschaftlich vereinbarten Preisen zwischen der GmbH, und dem Schrotthandel einen Abschluß gefunden hatten, herrschte allerseits Befriedigung. Eine Auflockerung des bis dahin so verkrampften Marktes war schlagartig erfolgt. Der Bundeswirtschaftsminister konnte insofern mit Recht erklären, er hätte die erste Halbzeit im Fußballspiel um die Preise in der Eisenwirtschaft gewonnen.

Aber diese Rechnung war ohne das schon traditionell gewordene retardierende Moment der föderalistischen Verfassungsmaschinerie gemacht worden. Der Bundesrat griff nachträglich hemmend ein und versagte mit einer sehr eigenartigen Begründung die Genehmigung für die Bildung einer einheitlichen Schrott-Organisation. In der Verlautbarung hieß es, daß einer privatwirtschaftlich geführten Gesellschaft nicht die Ordnung des Schrottmarktes und das Recht zu gewissen Marktregelungen zuerteilt werden könnte. Dies sei nur möglich, wenn der Staat daran beteiligt wäre!

Diese Formulierung riecht so sehr nach sozialistischen Parteipolitik, daß der Bundesrat bei diesem Entscheid sein Prestige unnützerweise strapaziert. Dabei ist die Mehrheit im Bundesrat nicht einmal dieser Auffassung. Nach unseren Feststellungen haben zum Beispiel die süddeutschen Ländervertreter im Bundesrat aus anderen Gründen gegen die vorgeschlagene Ordnung des Schrottmarktes gestimmt. Im Zuge der Gewerbefreiheit ist in der US-Zone ein sehr umfangreicher junger Schrotthandel aufgeblüht, der im Rahmen der vom Bundeswirtschaftsministerium genehmigten Schrott-Vermittlungs-GmbH. kaum oder nur wegig Chancen haben würde. Es heißt nun, daß diese Kreise einen überraschenden Einfluß auf die Haltung ihrer Landesvertreter im Bundesrat hätten ausüben können. Und Tatsache ist: von dort aus war der Mehrheitsbeschluß gegen die deutsche Schrottwirtschaft zustande gekommen.

Es bleibt nun abzuwarten, wie sich Bundeswirtschaftsministerium und Bundesrat miteinander „einigen“ werden. Zu bedauern ist, daß für die Volkswirtschaft offensichtlich zweitrangige Maßstäbe jene schon im April dieses Jahres reichlich späte Ordnung in einem bedeutsamen Teilglied der Schlüsselindustrie torpediert haben. Die Wünsche nach einer echten Stärkung der Bundeshoheit werden jedenfalls nach solchen und ähnlichen hemmenden Entscheiden in der Öffentlichkeit kräftig gefördert.