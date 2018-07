Nach dem Beschluß des Bundestags sollte die Vermögensteuer „Ausgleichsabgabe“ – also Bundessteuer – werden. Dieser Beschluß, der auch verfassungsrechtlich einige Schwierigkeiten barg, ist abgeändert worden. Die Vermögensteuer bleibt, jedenfalls bis zum Erlaß des Gesetzes nach Art. 107 GG, Landessteuer; die Länder liefern aber den jeweiligen Ertrag der Steuer nach Abzug einer Verwaltungskostenabgeltung als Zuschuß an den Ausgleichsfonds ab. Diese Leistung kürzt sich jedoch insoweit, als das jährliche Gesamtaufkommen an Ausgleichsabgaben 1785 Mill. DM übersteigt, d. h. dieses Aufkommen über die Schätzungen hinaus günstig sich entwickeln sollte.

Die Abführung der Vermögensteuer trifft nur die Länderhaushalte. Eine weitere im Vermittlungsausschuß beschlossene Zuschußleistung betrifft Bund und Länder. Der Bundestag hatte beschlossen, daß die öffentliche Hand, zur Abgeltung eingesparter Fürsorgeaufwendungen, dem Ausgleichsfonds einen Globalbetrag von jährlich 250 Mill. DM zuführen solle; er hatte ferner beschlossen, daß die Teuerungszuschläge, die zur Unterhaltshilfe gewährt werden (beim Alleinstehenden z. B. zum Stammbetrag von 70 DM monatlich zusätzlich 15 DM) voll von der öffentlichen Hand aufzubringen seien. Diese Teuerungszuschläge sind mit 160 Mill. DM jährlich geschätzt. – Unter Zusammenfassung beider Posten hat der Vermittlungsausschuß einen Zuschuß von 410 Mill. DM jährlich festgelegt. Dieser Zuschuß steht in engem begrifflichem Zusammenhang mit der Unterhaltshilfe; er soll sich deshalb jeweils in dem Maß verringern, in dem die Aufwendungen für Unterhaltshilfe hinter dem Schätzbetrag von 890 Mill. DM jährlich zurückbleiben.

Es handelt sich somit um zwei verschiedene Zuschüsse der öffentlichen Hand, die aus den angedeuteten Gründen technisch unterschiedlich gestaltet sind, denen aber folgendes gemeinsam ist:

a) Zahlenmäßig entsprechen die Zuschüsse den Beschlüssen und Schätzungen des Bundestags;

b) Eine über Erwarten günstige finanzielle Entwicklung des Ausgleichsfonds soll die Höhe der Zuschüsse beeinflussen;

c) Eine endgültige Regelung der Zuschußfrage zu einem späteren Zeitpunkt soll ausdrücklich vorbehalten bleiben.

Vom Bundesrat war zunächst verlangt worden, daß diese Zuschüsse als Darlehen zu gestalten seien. Man einigte sich aber dann darauf, im Gesetz nur festzulegen, daß im Rahmen eines späteren Gesetzes auch über eine etwaige Rückzahlung der Zuschüsse (frühestens ab 1958) entschieden werden soll.