Es gibt wenige Bilanzen, an denen die Frage der Scheingewinne und damit der Scheingewinnbesteuerung so deutlich demonstriert wird, wie in dem Abschluß für das Jahr 1951, den die Zellstofffabrik Waldhof ihrer Hauptversammlung am 26. Juli vorlegt. Die eigentliche Problematik dieser Bilanz bestand darin, möglichst wenig von dem entstandenen Scheingewinn in den ausgewiesenen Gewinn gelangen zu lassen. Wie schwer das Gewicht der Scheingewinne und ihrer Besteuerung ist, geht alleine daraus hervor, daß der Posten „Verbrauchsstoffe“ mit 42,5 Mill. DM dergrößte Bilanzpostenüberhaupt ist und annähernd die Höhe des Aktienkapitals erreicht. Nimmt man dann noch den steilen Anstieg der Faserholzpreise im vergangenen Jahr hinzu und berücksichtigt die hohe Vorratshaltung, die in der Zellstoffindustrie notwendig ist, so wird hinreichend ‚klar, welche Bedeutung die Scheingewinnbesteuerung für ein solches Unternehmen besitzt. Daß sich Waldhof trotz der bemerkenswerten – Umsatzsteigerung von 162 Mill. auf 291 Mill. DM nicht zu einer Erhöhung der Dividende über 4 v. H. hinaus bereit erklären möchte, hat unter anderem wohl seinen Grund darin, daß seit dem Bilanzstichtag die recht günstige Konjunktur merklich abgeflaut ist, was eine Verstärkung der Reserven notwendig erscheinen ließ.

Die Zellstoffproduktion konnte im Jahr 1951 um 13 v. H. auf 205 000 t und die Papierproduktion um rund 12 v. H. auf 64 000 t gesteigert werden. Dies dürfte das Ergebnis der in den beiden letzten Jahren sehr kräftig vorwärts getriebenen Modernisierung der Anlagen sein. In der Bilanz werden Anlagezugänge in Höhe von 14,4 Mill. DM ausgewiesen, zu denen noch 13,8 Mill. DM gerechnet werden müssen, die für die Instandhaltungsarbeiten aufgewandt wurden. Das Projekt der Sulfatzellstoff-Fabrik in Mannheim-Rheinau ist jetzt finanziellgesichtert. Es wird damit gerechnet, daß in zwei Jahren der erste Bauabschnitt beendet sein wird.

Die starke Umsatzsteigerung findet ihren Niederschlag – in der Ausdehnung des Bilanzvolumens um rund 50 Mill. auf 163,8 Mill. DM. Sie entfällt vollständig auf das Umlaufvermögen, während das Anlagevermögen nach 14,6 Mill. Zugängen und 13,5 Mill. Abschreibungen mit 58,5 fast unverändert zu Buch steht. Die Warenvorräte haben sich um 15 Mill., die Anzahlungen auf ausländisches Faserholz, erheblich auf (in Mill. DM) 23,9 (im Vorjahr 6,9), die Warenforderungen auf 13,2 (6,9) und die flüssigen Mittel auf 3,2 (1,7) erhöht. Die genannte Umsatzsteigerung bedingte auf der Passivseite eine beträchtliche Erhöhung des Fremdkapitalanteiles. Wie erklärt wurde, seien die Pläne für eine Wandelanleihe nicht mehr zum Tragen gekommen. Das Unternehmen wolle jetzt die Entwicklung am Kapitalmarkt abwarten, um dann gegebenenfalls mit Obligationen an den Markt zu treten. Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt um rund 25 Mill. erhöht, darunter die langfristigen Darlehen um 11,6 auf 19,3, die mittelfristigen Holzbeschaffungskredite auf 9,1 und die Stillhaltekredite um die aufgelaufenen Zinsen auf 10,95 (9,58); Bankschulden haben sich nur unwesentlich auf 4,0 verringert. Die Warenverbindlichkeiten haben sich mit 11,1 fast verdoppelt Die Passivseite ist ferner gekennzeichnet durch eine bemerkenswerte Erhöhung der Rückstellungen und der freien Rücklagen, denen aus dem versteuerten Gewinn 2 Mill. überwiesen wurden, so daß diese jetzt eine Höhe von 15 Mill. bei einem Aktienkapital von fast 50 Mill. erreichet.

In der Brutto-Erfolgsrechnung, die das Unternehmen als eines der wenigen in Deutschland vorlegt, ist besonders eindrucksvoll die Steigerung der Steuern Von 10,8 auf 33,8 Mill. DM. Der Anteil der Steuerbelastung am Gesamtertrag ist von 6,5 auf 10,8 v. H. gestiegen, während die Lohnaufwendungen bei einer absoluten Steigerung von 28,4 auf 38,7 Mill. DM prozentual von 17 auf 12,3 v. H. gesunken sind. Der Nettoüberschuß hat sich von 3,5 auf 12,5 Mill. DM erhöht. Nach Zuweisung der genannten Summen für die Pensionsrückstellungen und Rücklagen sowie für Soforhilfezahlungen, für Tilgung von Genußrechten und der Dividendenzahlung (in Höhe von 2 Mill.) verbleibt ein Rest von 825 000 DM, der auf neue Rechnung vorgetragen Werder soll.