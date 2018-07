Angesichts der hohen Summen, die in der modernen Volkswirtschaft für Werbezwecke ausgegeben werden, trifft man häufig auf die Meinung, daß der Verbraucher in der Form höherer Preise den Reklameaufwand der Unternehmen finanzieren müsse. „Es ist doch klar, daß ich diese ganze Reklame mitbezahle“, meint Herr Schulze, und ist meist der allgemeinen Zustimmung sicher. Hat Herr Schulze wirklich recht?

Wie aus dem Tätigkeitsbericht des Zentralausschusses der Werbewirtschaft (ZAW) hervorgeht, übersteigen die Werbeumsätze des Jahres 1951 die in der Vorkriegszeit für das gesamte Reichsgebiet bekanntgewordene Ziffer. Diese wurde nach dem dritten Bericht des damaligen Werberates für 1935 mit 1068 Mill. RM angegeben; eine Summe, die sich auch mit anderen auf verschiedenen Wegen vorgenommenen Schätzungen deckt. 1936 erhöhte sich der Werbeaufwand um 9,9 v. H. gegenüber 1935 und nahm 1937 um weitere 9,4 v. H. gegenüber 1936 zu. In den folgenden Jahren trat dann, bedingt durch die zwanggeleitete Wirtschaft, eine Minderung des Werbeaufwandes ein.

Wenn nun im vergangenen Jahre diese Vorkriegszahlen nicht nur wieder erreicht, sondern sogar überschritten wurden, dann wird deutlich, welchen Aufschwung die deutsche Werbung in den letzten Jahren nahm. Allein die Zigarettenindustrie gab in der Anzeigenwerbung im vierten Quartal 1951 für Anzeigen in der Tagespresse, den illustrierten Zeitschriften, den Unterhaltungs-, Hausfrauen- und Modeblättern sowie der Wirtschafts- und Sportpresse 6,62 Mill. DM aus. Ihr folgt die kosmetische Industrie mit 4,45 Mill. DM. Gegenüber dem gleichen Zeitraum 1950 ist das eine Steigerung um 22 v. H. (Zigarettenindustrie) und um 8 v. H. (kosmetische Industrie). Berücksichtigt man nur die Werbung in Tageszeitungen, so entfielen im vierten Quartal 1951 je Kopf der Bevölkerung des Bundesgebietes 5,9 Pfg. für Anzeigen der Zigarettenindustrie und 2,6 Pfg. für Inserate der kosmetischen Branche.

Echte Werbung ist wahrheitsgemäße Unterrichtung. Schon Karl Knies hat vor fast 100 Jahren einmal gesagt: „Die Annonce gibt öffentliche Nachricht.“ Sie unterrichtet, ebenso wie die anderen Werbemittel – z. B. Plakat-, Film- und Funkwerbung usw. – „S. M. den Käufer“ über das auf dem Markt befindliche Warenangebot und gibt ihm die Möglichkeit, frei unter den verschiedenen Sorten und Marken zu wählen. Der Verbraucher hat die völlige Freiheit der Entscheidung. Was das bedeutet, wird so recht deutlich, wenn wir uns nur an die Zeit vor der Währungsreform erinnern. Die Werbung unterrichtet aber auch den Konsumenten und klärt ihn auf, nicht zuletzt mit dem Ziel, den Bedarf in eine einheitliche Richtung zu lenken und ihn in dieser Richtung zu halten. Ohne diese „Homogenisierung“ von Bedürfnissen und Bedarf wäre die moderne industrielle Produktion überhaupt nicht möglich. Die „Homogenisierung“ ist ja die Voraussetzung für eine Massenerzeugung. Und hier ist ein für den Verbraucher sehr wichtiger Gesichtspunkt zu berücksichtigen: Das Gesetz von der Kostendegression. Auf eine einfache Formel gebracht, besagt es, daß mit wachsender Stückzahl die Herstellungskosten sinken. Je größer der Absatz, um so billiger kann ein Erzeugnis verkauft werden. Diese Senkung der Preise für den Verbraucher ist das letzte Glied in der Kette, deren erstes die Unterrichtung und Aufklärung ist. Im wiederholten Verlangen dokumentiert sich die Zufriedenheit des Käufers mit der gebotenen Leistung, die ihren Lohn im steigenden Umsatz findet.

Wie sich ein steigender Umsatz zum Nutzen für den Verbraucher auswirken kann, sei an dem folgenden Beispiel erläutert: Ein heute sehr bekannter pharmazeutischer Markenartikel erschien 1933 zum ersten Male auf dem Markt. Um im einzuführen, war im ersten Jahr der Werbeaufwand im Verhältnis zum Umsatz recht hoch, In den folgenden Jahren wurden zwar die gleichen Beträge für die Werbung ausgegeben: aber ihr prozentualer Anteil an den Kosten wurde infolge der steigenden Umsätze immer geringer. In welchem Umfange dies geschehen ist, zeigen folgende Zahlen: 1933 betrugen der Verbraucherpreis 1,40 RM, die Werbekosten 25,6 v. H. 1935 betrugen, der Verbraucherpreis nur noch 1,20 RM und die Werbekosten 7,5 v. H. 1941 schließlich wurde der Artikel zu 0,91 RM verkauft, die Werbekosten betrugen nur noch 0,7 v. H. Hier ist also deutlich zu erkennen, wie mit Hilfe eines zuerst relativ hohen Werbeaufwandes der Umsatz gesteigert, die Herstellung verbilligt und dementsprechend der Preis gesenkt werden konnte. Die Behauptung, die Werbung verteuere die Erzeugnisse, ist also zumindest in ihrer verallgemeinernden Form nicht aufrechtzuerhalten. Auch der Einwand, daß derselbe Effekt mit geringerem Werbeaufwand erreicht werden könne, daß also „zuviel geworben“ werde, ist nicht berechtigt, wenn man sich vor Augen hält, daß mit steigendem Umsatz auch der Werbeaufwand, selbst bei einer absoluten Steigerung der Ausgabe, eine stark degressive Tendenz zeigt. So betrug z. B. 1935 bei einem versteuerten Umsatz (der nicht mit dem Gesamtumsatz der Volkswirtschaft identisch ist!) von 112,9 Mrd. RM der Werbeaufwand 0,90 v. H.; 1936 bei 135,8 Mrd. RM nur 0,85 v. H. und 1937 bei 155,0 Mrd. RM kaun 0,80 v. H.

Diese Zahlen mögen den Kritikern der Werbung zu denken geben und ihnen vor Augen führen, wie wirklich unbegründet ihre meist fahrlässigen und von wenig Sachkenntnis getragenen verallgemeinernden Behauptungen über die den Verkaufspreis verteuernde, kostspielige Werbung sind. Hinzu kommt, daß insbesondere über die Kosten der Werbung in der Öffentlichkeit falsche Vorstellungen herrschen. Ein Vergleich von Durchschnittsschätzungen mit den tatsächlichen Belastungen verschiedener Warengruppen durch die Wirtschaftswerbung ergab, daß die tatsächlichen Kosten um das vielfache überschätzt worden sind. Solche Fehlurteile von Verbrauchern sind zusammen mit der vielfach auf Voreingenommenheit beruhenden Kritik der Gegner der Werbung schwere Hemmnisse für die wirtschaftliche Entwicklung und die Ausdehnung des Umsatzvolumens. Sie sind oft ein Grund für Kaufhemmungen, die sich der Verbrauchsförderung in den Weg stellen. Diese Fehlurteile zu beseitigen und vor allem eine Unterrichtung über die tatsächlichen Leistungen und die vielfältigen Funktionen der Werbung überhaupt zu geben, war Anliegen einer in vielen Ländern der freien Welt durchgeführten „Weltwerbewoche“, die alljährlich wiederholt werden wird und an der sich 1953 auch die Bundesrepublik anläßlich des nächstjährigen Reklamekongresses in Düsseldorf beteiligt. Alfred Drews