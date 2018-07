Ein Meisterwerk der Traumfabrik.

Die deutschen Lichtspielhäuser zeigen in diesen Wochen einen Musikfilm französischer Herkunft: „Der Weg zum Ruhm“. Es ist der Weg des elfjährigen „Dirigentenwunders“ Roberto Benzi, der auf der Leinwand sich selbst spielt. Die Urheber des Films betonen, daß er den Lebensweg Robertos wahrheitsgetreu schildere. Armes Kind! Es ist in die Fänge des Films geraten und nichts bleibt ihm erspart: das harte Schicksal des Waisen, die unverständigen Pflegeeltern, die skrupellosen Geschäftemacher. Gott sei Dank fehlte auch das Gegengewicht nicht in Gestalt des alternden selbstlosen Musikprofessors mit dem Tod im Herzen. Gut und Böse sind eben stets sauber verteilt auf Erden. Die unwahrscheinliche Begabung des kleinen Künstlers setzt sich gegen alle Widerstände durch. Und wie er dann nach einjährigem Unterricht schon Liszts „Les Préludes“ (die Deutschen erinnern sich noch, daß ein Stück daraus als Sondermeldungfanfare mißbraucht wurde) interpretiert! Durch diese feierlichen Klänge werden zur Kunst bekehrt: ein Konzertagent, der völlig amusische Pflegevater und ein nun ehrfürchtig das Feld räumender Durchschnittsdirigent.

Was hier in billiger Berechnung des Publikumsgeschmacks getrieben wird, ist Lästerung des Geistes. Das Schlimmste dabei: Alle Mätzchen kommen an! Abgesehen von den triefenden Sentimentalitäten des edelkitschigen Drehbuches machte man auch vor der Nivellierung der künstlerischen Arbeit nicht halt: Etliche Filmmeter hört man den Wunderknaben mit musikalischen Fachausdrücken umspringen, als wären es Vokabeln aus dem Lesebuch ...

Ist aber Musik nicht ein Zeugnis absoluter Geistigkeit, und kann ein Elfjähriger auch nur annähernd die Spannweite der ihr innewohnenden Kräfte nachvollziehen? Der Hinweis auf den sechsjährigen Mozart ist hier fehl am Platz. Der kleine Wolfrang entstammte einer Musikerfamilie und war technisch wie theoretisch fertig ausgebildet, als er sich als reines Geläufigkeitswunder am Flügel produzierte. Aber Benzi soll nach Angabe des Films so gut wie völlig voraussetzungslos und dabei ein Interpretationswunder komplizierter Orchestermusik mit bedeutenden geistigen Ansprüchen sein!

Wissen die Produzenten dieses Machwerks, daß sie die Kunst mit Füßen treten, daß sie um nichts besser sind als Bücherverbrenner zu allen Zeiten; und sind sie sich darüber im klaren, was sie mit ihrem Mißbrauch des Suggestivmittels „Film“ anrichten? Bachmann