„Internationales Ölkombinat“

Das amerikanische Amt für gemeinsame Sicherheit hat die Finanzierung von Rohölkäufen westeuropäischer Länder im Gebiet des Mittleren Ostens eingestellt. Die alten Kaufbewilligungen sollen weiter ihre Gültigkeit behalten, doch wird das Amt während der Dauer einer Untersuchung, die vom amerikanischen Justizministerium gegen sieben der größten Ölkonzerne der Welt eingeleitet worden ist, keine neuen Bewilligungen ausgeben. Der demokratische Senator Hennings erklärte hierzu, daß ein „internationales Ölkombinat“, dem fünf amerikanische und zwei englische Konzerne angehören, die amerikanische Außenpolitik im Mittleren Osten, in Venezuela und in Indonesien beherrsche. Die sieben Gesellschaften „besitzen und kontrollieren praktisch die gesamte Welt-Ölindustrie außerhalb der Vereinigten Staaten und fungieren als unabhängige Weltregierung, die ihre Bedingungen diktiert“. Das Kartell ziehe Milliarden von Dollars an Gewinnen aus den Ländern, die mit amerikanischer Hilfe unterstützt werden. Hierdurch werde das amerikanische Volk, das die Steuern zur Sicherstellung der Auslandshilfen an diese Länder bezahle, ausgebeutet.

Antibrasilianische Handlung?

Die Einwanderung von 5000 Volksdeutschen Heimatvertriebenen nach Brasilien sei noch bedenklicher als die Erteilung von Einreisevisen an kommunistische Agitatoren aus Bulgarien, schreibt die große Morgenzeitung Rio de Janeiros Correio de Martha Der Angriff gilt den Banater Schwaben, die mit Unterstützung der „Schweizer Europahilfe“ angesiedelt werden sollen. Das Blatt sieht in der Bezeichnung „Volksdeutsche“ einen Beweis dafür, daß sie sich bisher niemals assimiliert hätten und dies auch in Zukunft nicht könnten. Die Ansiedlung in Sonderkolonien sei eine antibrasilianische Handlung.

Nützliche Nebenwirkung

Zugpersonal und Kellner trügen Masken über ihrem Mund und gäben Anweisungen zum Fliegenfangen, erzählen Geschäftsleute und Reisende, die aus Nordchina zurückkehren. Es werde dort eine Schlacht gegen das Ungeziefer geschlagen. Peking habe berichtet, daß über 60 Millionen Fliegen getötet worden seien. Jeder Haushalt sei verpflichtet, zwei Rattenschwänze als Zeugnis seines Eifers vorzuweisen. Dorfteiche würden gereinigt oder trockengelegt. Die Kanalisation Pekings, die noch aus der Ming-Zeit stammt, werde erneuert. Eine Welle der Sauberkeit breche über Nordchina herein, und dies alles als Folge der Bakterienkriegpropaganda.

